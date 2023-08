FC Bayern stellt Harry Kane mit Video im James-Bond-Style vor

Harry Kane wird künftig für den FC Bayern auf Torejagd gehen. Bei der Vorstellung des Stürmerstars wurde der FCB kreativ.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München hat Harry Kane offiziell als Neuzugang vorgestellt. Am Samstagvormittag veröffentlichte der deutsche Rekordmeister dazu ein Video in den sozialen Medien - und zwar mit Bezügen zu James Bond.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Das 22 Sekunden lange Video der Bayern erinnert an den Beginn eines James-Bond-Filmes: Kane, im Smoking gekleidet, löst ein Kinoticket im Münchner Filmtheater Sendlinger Tor ein. Der Stürmer setzt sich anschließend im Kinosaal auf den Sitzplatz mit der Nummer neun – eine klare Anspielung darauf, dass Harry Kane zukünftig für den FC Bayern mit der Rückennummer neun auflaufen wird.

Auf der Leinwand läuft danach der Countdown eines Filmes ab. Harry Kane dreht sich in seinem Kinosessel um und sagt: "And Action!". Im Anschluss erscheint der Titel des Films: “FC Bayern München presents: Kane - August in Munich”.

Das Kapitel Harry Kane beim FC Bayern München hat damit offiziell begonnen. Nach langen Verhandlungen und zähem Ringen hat der Engländer an der Säbener Straße einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.