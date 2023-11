"Jedes Mal, wenn ich Kane nach einem Dreierpack mit dem Spielball in der Hand sehe, muss ich kotzen": Ex-Star von Manchester United trauert verpasstem Transfer des Stürmers vom FC Bayern nach

Während Harry Kane bei den Bayern nach Belieben trifft, läuft es bei United noch nicht rund. Rio Ferdinand ist bedient.

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige englische Nationalspieler Rio Ferdinand (45) ärgert sich noch immer, dass es sein langjähriger Klub Manchester United im Sommer verpasste, Harry Kane zu verpflichten.

WAS WURDE GESAGT? In seinem Podcast FIVE schimpfte Ferdinand mit Blick auf Kanes Höhenflug beim FC Bayern: "Jedes Mal, wenn ich Kane nach einem Dreierpack mit dem Spielball in der Hand sehe, muss ich kotzen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Kane wechselte im Sommer für 100 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur zum FC Bayern. Auch ManUnited galt lange Zeit als interessiert, allerdings bemühten sich die Bayern wohl deutlich intensiver um den 30-Jährigen. Ferdinand fragte: "Warum? Warum sind wir nicht hingegangen und haben ihn geholt?"

The Athletic hatte bereits in der vergangenen Woche berichtet, dass es bei den Red Devils Kritik am sportlichen Leiter John Murtough gebe, weil es dieser nicht geschafft hatte, Kane oder Ex-BVB-Star Jude Bellingham (wechselte für 103 Millionen Euro zu Real Madrid) ins Old Trafford zu holen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kane legte bei den Bayern einen Rekordstart hin und steht nach 16 Einsätzen bei 21 Toren und 7 Vorlagen. ManUnited verpflichtete statt des Three-Lions-Kapitäns im Sommer Rasmus Höjlund für 74 Millionen Euro Ablöse von Atalanta Bergamo. Der 20 Jahre alte Däne bringt es bislang auf 5 Tore in 15 Partien.