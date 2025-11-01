In der 3. Liga gehen die Spiele der 13. Runde über die Bühne. Dabei bekommt es Hansa Rostock am Samstag (1. November) mit dem SC Verl zu tun. Der Anstoß erfolgt um 16.30 Uhr.

Zudem fungiert das Ostseestadion als Kulisse der Begegnung zwischen der Kogge und dem SCV. Hansa Rostock und der SC Verl halten bei 17 und 22 Zählern.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Hansa Rostock vs. SC Verl im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Hansa Rostock vs. SC Verl heute live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?

Ihr könnt Euch die Partie zwischen Hansa Rostock und dem SC Verl bei MagentaSport ansehen. Hierbei führt Euch Holger Speckhahn ab 16.15 Uhr durch die Vorberichterstattung. Anschließend zeichnet sich Martin Hahn für den Kommentar verantwortlich.

Allerdings benötigt Ihr einen Vertrag mit MagentaSport. Für Kunden von MagentaTV kostet das pro Monat zusätzlich 14,95 bzw. 9,95 Euro. Alle anderen müssen 19,95 Euro bzw. 14,95 Euro in die Hand nehmen.

Anstoßzeit Hansa Rostock gegen SC Verl

News über Hansa Rostock

Hansa Rostock empfängt den SC Verl eine Woche nach einem 4:2 bei Viktoria Köln.

Damit feierte die Mannschaft von Daniel Brinkmann nach einem 3:0 gegen Wehen Wiesbaden den zweiten Sieg am Stück.

Zuvor war die Kogge mit einem 2:2 in Duisburg in den Oktober gestartet.

News über SC Verl

Der SC Verl fädelte vor einer Woche mit einem 5:0 gegen den SSV Ulm den dritten Sieg am Stück ein.

Nach einem 2:2 gegen den FC Ingolstadt hatte die Elf von Tobias Strobl zuerst ein 2:1 in Schweinfurt erreicht.

Dann hatte der SCV am 18. Oktober ein 4:2 in Saarbrücken gefeiert.

Hansa Rostock vs SC Verl: Die Tabellen

