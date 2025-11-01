Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoHansa Rostock
team-logoSC Verl
Hier live schauen!
Alice Kopp

Hansa Rostock vs. SC Verl heute live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?

Hansa Rostock trifft am Samstag in der 3. Liga auf den SC Verl. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der 3. Liga gehen die Spiele der 13. Runde über die Bühne. Dabei bekommt es Hansa Rostock am Samstag (1. November) mit dem SC Verl zu tun. Der Anstoß erfolgt um 16.30 Uhr.

Zudem fungiert das Ostseestadion als Kulisse der Begegnung zwischen der Kogge und dem SCV. Hansa Rostock und der SC Verl halten bei 17 und 22 Zählern.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Hansa Rostock vs. SC Verl im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Hansa Rostock vs. SC Verl heute live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga?

MagentaSportHier live schauen!

Ihr könnt Euch die Partie zwischen Hansa Rostock und dem SC Verl bei MagentaSport ansehen. Hierbei führt Euch Holger Speckhahn ab 16.15 Uhr durch die Vorberichterstattung. Anschließend zeichnet sich Martin Hahn für den Kommentar verantwortlich.

Allerdings benötigt Ihr einen Vertrag mit MagentaSport. Für Kunden von MagentaTV kostet das pro Monat zusätzlich 14,95 bzw. 9,95 Euro. Alle anderen müssen 19,95 Euro bzw. 14,95 Euro in die Hand nehmen.

Anstoßzeit Hansa Rostock gegen SC Verl

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

Hansa Rostock vs SC Verl: Aufstellungen

Hansa Rostock vs SC Verl Aufstellungen

Hansa RostockHome team crest

4-1-2-1-2

Aufstellung

4-2-2-2

Home team crestVEL
1
B. Uphoff
19
J. Mejdr
17
F. Carstens
33
V. Bergh
5
M. Schuster
15
Ahmet Gürleyen
6
J. Dirkner
8
C. Harenbrock
4
K. Fatkic
20
R. Naderi
9
A. Voglsammer
1
P. Schulze
19
N. Kijewski
20
O. Mhamdi
5
M. Ens
34
F. Otto
8
D. Waidner
30
T. Gayret
6
J. Eze
10
B. Taz
28
Y. Otto
9
J. Arweiler

4-2-2-2

VELAway team crest

HRO
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Brinkmann

VEL
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Strobl

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Hansa Rostock

Hansa Rostock empfängt den SC Verl eine Woche nach einem 4:2 bei Viktoria Köln.

Damit feierte die Mannschaft von Daniel Brinkmann nach einem 3:0 gegen Wehen Wiesbaden den zweiten Sieg am Stück.

Zuvor war die Kogge mit einem 2:2 in Duisburg in den Oktober gestartet.

News über SC Verl

Der SC Verl fädelte vor einer Woche mit einem 5:0 gegen den SSV Ulm den dritten Sieg am Stück ein.

Nach einem 2:2 gegen den FC Ingolstadt hatte die Elf von Tobias Strobl zuerst ein 2:1 in Schweinfurt erreicht.

Dann hatte der SCV am 18. Oktober ein 4:2 in Saarbrücken gefeiert.

Form

HRO
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/8
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

VEL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
13/7
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

HRO

Letzte 4 Spiele

VEL

3

Siege

0

Unentschieden

1

Sieg

10

Erzielte Tore

5
Spiele über 2,5 Tore
3/4
Beide Teams haben getroffen
2/4

Hansa Rostock vs SC Verl: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Hansa Rostock vs. SC Verl live anschauen: Nützliche Links

Werbung
0