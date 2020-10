Hansa Rostock empfängt 1860 München in der 3. Liga: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles rund um die Übertragung

Spitzenspiel in der 3. Liga: 1860 München muss nach Rostock zur Hansa. Alles Wissenswerte rund um die Übertragung erklärt Goal in diesem Artikel.

Top-Partie am fünften Spieltag in der : Spitzenreiter ist zu Gast bei Hansa Rostock. Anpfiff des Nord-Süd-Duells ist heute um 14 Uhr im Ostseestadion in Rostock.

Erster gegen Siebter - das verspricht vorab jede Menge Spannung. Aktuell ist 1860 München mit zehn Punkten nach sieben Spielen ganz oben und hat den Aufstieg im Blick, die Saison ist allerdings noch lang.

Hansa Rostock ist mit sieben Punkten Siebter, jedoch kann man mit einem Sieg heute mit den Münchenern gleichziehen. Gleich sechs Teams haben nach vier Spieltagen sieben Punkte, mit einem Sieg könnten sich die Norddeutschen etwas absetzen.

Bleibt 1860 München ungeschlagen und setzt seinen frühen Höhenflug fort? Oder kann Hansa Rostock gleichziehen? In diesem Artikel zeigt euch Goal, wie die Übertragung der 3. Liga stattfindet.

1860 München zu Gast bei Hansa Rostock: Die Partie der 3. Liga im Überblick

Datum 17.10.2020 Anstoß 14:00 Uhr Stadion Ostseestadion, Rostock Zuschauer 7500 ohne Auswärtsfans

Hansa Rostock gegen 1860 München: So läuft das Spiel LIVE im TV

Dieser Samstag ist ein Festtag für alle Fans der dritten Liga: Schließlich läuft das Spiel zwischen Rostock und 1860 München live im TV - und das sogar auf mehreren Sendern!

Sowohl im Pay-TV als auch im Free-TV wird das Spitzenspiel gezeigt! Der Bayerische Rundfunk überträgt das Spiel frei empfangbar für alle, zusätzlich kann man das Spiel auch dank MagentaSport verfolgen.

Rostock - 1860 München: BR überträgt das Spiel live im Free-TV

In der Sendung Blickpunkt Sport live wird die gesamte Partie gezeigt. Pünktlich zum Anpfiff beginnt die Übertragung, bezahlen müsst ihr dafür nichts. Einfach bis zum BR zappen und schon könnt ihr euch zur besten Fußballzeit am Samstagnachmittag das Spitzenspiel der 3. Liga anschauen.

3. Liga LIVE: Die BR-Übertragung von Hansa Rostock gegen 1860 München im Überblick

Beginn der Übertragung: 14:00 Uhr

14:00 Uhr Anstoß: 14:00 Uhr

14:00 Uhr Moderator : Dominik Vischer

: Dominik Vischer Kommentator : André Siems

: André Siems Redakteur: Steffen Lunkenheimer

Quelle: imago images / Holsteinoffice

Jedes Spiel der 3. Liga LIVE: Die Übertragungen von MagentaSport

Alternativ zum Bayerischen Sender überträgt auch MagentaSport die Begegnung. Der Sportsender der Telekom hat sich die Rechte an jeder Begegnung der 3. Liga in dieser Saison gesichert und wird deswegen auch die Partie zwischen Hansa Rostock und 1860 München übertragen.

MagentaSport ist zwar kostenpflichtig, allerdings gibt es auch kostenlose Angebote. Gerade wenn man bereits Telekomkunde ist, lohnt sich MagentaSport. Auch ein Kombipacket mit dem Sky Sport Ticket ist möglich. Alle Preise und Angebote von MagentaSport findet ihr hier.

3. Liga LIVE bei MagentaSport: Die Übertragung von Hansa Rostock - 1860 München im Überblick

Anstoß: 14:00 Uhr

14:00 Uhr Beginn der Übertragung: 13:45 Uhr

13:45 Uhr Moderator : Gari Paubandt

: Gari Paubandt Kommentator: Andreas Mann

Rostock - 1860, II gegen den und mehr 3. Liga: Das ist die MagentaSport-Konferenz

Da MagentaSport die Rechte an jeder Begegnung der dritten Liga hält, hat der Sender auch eine Konferenz im Angebot. Dort werden alle Spiele gezeigt, die heute um 14 Uhr in der 3. Liga angepfiffen werden.

Gezeigte Spiele: FC Bayern München II - 1. FC Kaiserslautern, - SC Verl, VfB Lübeck - , Wehen Wiesbaden - Waldhof Mannheim, FSV Zwickau - KFC Uerdingen und Hansa Rostock - 1860 München

und Anstoß: 14:00 Uhr

14:00 Uhr Beginn der Übertragung: 13:45 Uhr

13:45 Uhr Moderator : Alex Kunz

: Alex Kunz Kommentator: Martin Piller

Quelle: Imago Images / Passion2Press

1860 München zu Gast bei Hansa Rostock: So wird die 3. Liga im LIVE-STREAM übertragen

Im Jahr 2020 bietet fast jeder Fernsehsender sein Programm auch im Internet an, so auch der BR und MagentaSport. Bei beiden ist es kein Problem, das Spiel im LIVE-STREAM zu verfolgen.

Die Übertragungen bleiben die gleichen wie oben beschrieben: Es sind die gleichen Anstoßzeiten, Kommentatoren und Moderatoren. Der LIVE-STREAM des Bayerischen Rundfunks ist genau wie die TV-Übertragung kostenlos.

Bei MagentaSport müsst ihr, genau wie oben beschrieben, ein kostenpflichtiges Angebotspaket schnüren - alles dazu findet ihr hier. Auch die Konferenz ist im LIVE-STREAM abrufbar. Das gesamte MagentaSport-Programm findet ihr bei magentasport.de.

3. Liga: Mit diesen Apps könnt ihr Hansa Rostock gegen 1860 München im LIVE-STREAM verfolgen

Wenn ihr das Spiel am PC oder Laptop streamen wollt, ist das kein Problem. Alles was ihr dafür tun müsst, ist BR.de oder magentasport.de zu besuchen und dort den Stream zu verfolgen.

Am Handy oder Tablet braucht ihr dafür eine App, doch keine Sorge: Beide Anbieter bieten ihre App kostenlos in den Stores an.

Hansa Rostock empfängt 1860 München: Die 3. Liga im LIVE-TICKER

Ihr könnt das Spiel nicht LIVE im TV oder LIVE-STREAM verfolgen, wollt aber trotzdem unbedingt auf dem aktuellen Stand der Dinge bleiben?

Mit dem Goal LIVE-TICKER verpasst ihr nichts! Sei es Tor, Vorlage, Karte oder Auswechslung - alles wird in Echtzeit getickert. Und im Anschluss könnt ihr euch die Highlights in der Sportschau der ARD ab 18 Uhr anschauen!

Hansa Rostock vs. 1860 München: Mit diesen Aufstellungen gehen die Mannschaften in das Spiel der 3. Liga

Die Aufstellungen werden hier eingetragen, sobald sie bekannt sind. Klickt euch also rechtzeitig wieder rein!