In der 3. Liga kommt es am Samstag (22. November) zum Aufeinandertreffen zwischen Hansa Rostock und dem 1. FC Schweinfurt. Gespielt wird im Ostseestadion. Der Anpfiff ertönt um 14.00 Uhr.

Nach jeweils 14 Meisterschaftsspielen halten Hansa Rostock und der 1. FC Schweinfurt bei 21 und sechs Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Hansa Rostock vs. 1. FC Schweinfurt heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Hansa Rostock vs. 1. FC Schweinfurt live im Free TV und im Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute live?

Der NDR überträgt Hansa Rostocks Heimspiel gegen den 1. FC Schweinfurt ab 13.55 Uhr. Dann kommen Hendrik Deichmann als Kommentator sowie Martin Roschitz zum Einsatz.

Zudem werdet Ihr sowohl in voller Länge als auch in der Konferenz fündig bei MagentaSport fündig. Beim Einzelspiel zeichnen sich ab 13.45 Uhr Mike Münkel für den Kommentar und Christina Rann für die Moderation verantwortlich. Alexander Klich moderiert ab 13.30 Uhr die Konferenz, ihm steht Experte Steven Ruprecht zur Seite. Als Bestandskunden von MagentaTV müsst Ihr 9,95 Euro im Jahres- oder 14,95 Euro im Monatsabo ausgeben. Ohne MagentaTV liegen die Preise bei 14,95 Euro im Jahres- bzw. bei 19,95 Euro im Monatsvertrag.

Spiel Hansa Rostock - 1. FC Schweinfurt Wettbewerb 3. Liga, 15. Spieltag Datum Samstag, 22. November 2025 Uhrzeit 14.00 Uhr Ort Ostseestadion (Rostock)

Hansa Rostock verabschiedete sich mit einem 5:0 in Ulm in die Länderspiel-Pause. Damit feierte die Kogge den dritten Sieg in vier Meisterschaftsspielen. Ausschließlich im letzten Heimspiel ließ sie mit einem 2:2 gegen den SC Verl liegen.

Die 1. FC Schweinfurt bejubelte vor zwei Wochen mit einem 2:1 gegen Hoffenheim II den zweiten Dreier und gleichzeitig den zweiten Punktgewinn. Nach einem 3:2 in Ingolstadt verlor der Aufsteiger inklusive eines 1:2 in Essen vom 2. November achtmal am Stück.

Hansa Rostock vs. 1. FC Schweinfurt: Die Tabellen

