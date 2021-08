Hallescher FC vs. Eintracht Braunschweig live: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER - 0:1

Der Hallesche FC empfängt zum Abschluss des Drittliga-Spieltags Eintracht Braunschweig. Goal begleitet das Spiel im LIVE-TICKER.

In der 3. Liga trifft der Hallesche FC heute zum Abschluss des 3. Spieltags auf Eintracht Braunschweig. Das Spiel gibt es hier und jetzt im LIVE-TICKER.

Hallescher FC - Eintracht Braunschweig 0:1 (0:1) Tore 0:1 Ihorst (42., FE) Aufstellung Halle 18 Schreiber - 8 Kreuzer, 33 Nietfeld, 31 Landgraf, 22 Sternberg - 27 Samson - 30 Zimmerschied (63. Badjie), 23 Herzog (72. Titsch-Rivero), 7 Derstroff (72. Guttau) - 13 Boyd, 10 Eberwein Aufstellung Braunschweig 16 Fejzic - 23 Wiebe, 4 Nikolaou, 2 Schultz, 27 Kijewski - 30 Behrendt, 39 Krauße - 7 Multhaup, 22 Pena Zauner (79. Schlüter), 6 Henning - 11 Ihorst (76. Otto) Gelbe Karten Wiebe (74.)

80' | Halle kämpft und müht sich vorne ab, doch Braunschweig hat bisher die richtigen Antworten. Das kostet immer wieder viele Körner bei den Hausherren, die zu selten zum Abschluss kommen.

Hallescher FC vs. Eintracht Braunschweig im LIVE-TICKER: WECHSEL | Schlüter für Pena Zauner (79.)

77' | Auf der rechten Seite lässt Enrique Peña den angeschlagenen Janek Sternberg mit einem schicken Hackentrick aussteigen und sorgt damit nach längerer Zeit mal wieder für etwas Befreiung auf Seiten der Gäste. Kaum in der gegnerischen Hälfte, revanchiert sich der Youngster aber mit einem Foul seinerseits.

Hallescher FC vs. Eintracht Braunschweig im LIVE-TICKER: WECHSEL | Otto für Ihorst (76.)

Hallescher FC vs. Eintracht Braunschweig im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Wiebe (74.)

73' | Auch das heimische Publikum hat inzwischen gemerkt, dass hier noch etwas geht für die Hausherren, die mittlerweile das klar bessere Teams sind. Alleine das letzte Quäntchen fehlt dem Team von der Saale für den Ausgleich.

Hallescher FC vs. Eintracht Braunschweig im LIVE-TICKER: WECHSEL | Guttau für Derstroff (72.)

Hallescher FC vs. Eintracht Braunschweig im LIVE-TICKER: WECHSEL | Titsch-Rivero für Herzog (72.)

69' | Gelingt dem HFC auch heute wieder ein Comeback? Gegen Türkücü holten die Mannen von Florian Schnorrenberg immerhin gleich zwei Treffer auf. Auf dem zunehmend tiefer werdenden Rasen wird das Spiel nach vorne allerings nicht unbedingt einfacher.

66' | Enrique Peña wuselt durch den Sechzehner der Gäste und hat Glück, dass ihm ein Querschläger direkt in den Fuß fällt. Weil der Winkel jedoch zu spitz für den direkten Abschluss ist, setzt der Angreifer auf einen Querpass, der jedoch beim Gegner landet.

63' | Auf dem zunehmend schwammigen Geläuf werden geordnete Angriffe schwieriger, Zufallsangriffe dafür häufiger. Einen solchen nutzten die Gastgeber beinahe zur Großchance, der durchgemurmelte Querpass für Terrence Boyd endet jedoch in den Händen von Jasmin Fejzic.

Hallescher FC vs. Eintracht Braunschweig im LIVE-TICKER: WECHSEL | Badjie für Zimmerschied (63.)

60' | Braunschweig nutzt aus, dass Halle hier gerade alles nach vorne wirft und entsprechend weit aufgerückt ist. Erneut läuft viel über Henning, der einen Steilpass an den rechten Pfosten allerdings nicht optimal verarbeitet bekommt.

57' | Zum ersten Mal in dieser Halbzeit kommen die Löwen aus der Deckung, werden dann aber gleich gefährlich, weil Bryan Henning viel Platz auf der rechten Außenbahn hat. Der Angreifer sucht den Querpass in die Mitte und findet Maurice Multhaup, der jedoch von Tim Schreiber bearbeitet wird und den Ball verliert.

54' | Die Gäste spielen mit dem Feuer! Danilo Wiebe übersieht bei einem Rückpass zu seinem Schlussmann Julian Derstroff, der sofort dem kurzgeratenen Zuspiel hinterher eilt. Einmal mehr ist es jedoch Jasmin Fejzic, der für die Eintracht rettet.

52' | Und gleich nochmal Fejzic im Zentrum! Über die rechte Außenbahn robben sich die Sachsen in die gegnerische Hälfte, in der Niklas Kreuzer den Ball mit einer Flanke scharf macht. Am kurzen Pfosten rauscht Michael Eberwein heran, doch Braunschweigs Torhüter ist den entscheidenden Schritt schneller.

50' | Etwas zwingender wird es kurz darauf bei einem Freistoß, den sich Michael Eberwein gute 20 Meter vom Tor entfernt auf das durchweichte Geläuf legt. Die Mauer bekommt der Hallenser überwunden, an Keeper Jasmin Fejzic will der Schlenzer allerdings nicht vorbei.

49' | Beide Teams machen genau da weiter, wo sie vor der Pause aufgehört haben! Vor allem der HFC sorgt für muntere Stimmung auf den Tribünen, verzockt sich erst beinahe am eigenen Tor, nur um dann umso gefährlicher nach vorne zu starten. Das von Terrence Boyd initiierte Ping-Pong im gegnerischen Strafraum bringt allerdings keinen Erfolg für die Gastgeber.

46' | Im strömenden Regen geht es hinein in den zweiten Spielabschnitt! Beide Teams gehen Halbzeit zwei vorerst unverändert an.

Hallescher FC vs. Eintracht Braunschweig im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Halbzeit | Viel Trubel im Montagsspiel! Am Ende einer turbulenten ersten Halbzeit führen die Gäste aus Braunschweig mit 0:1 dank eines Elfmeters aus der 42. Minute. Das es dann doch so lange bis zum ersten Treffer gedauert hat, war zu Beginn nicht zu erwarten, denn vor allem die Löwen starteten schwungvoll in die Begegnung und machten gleich in den ersten Minuten ordentlich Druck nach vorne. Halle hingegen brauchte einige Momente, fand dann aber auch rein und drehte den Spieß schnell zu seinen Gunsten um. So entwickelte sich ein munteres und umkämpftes Spiel, bei dem beiden Teams allerdings noch die Abschlussstärke fehlte. Die Möglichkeit vom Elfmeterpunkt ließ sich Luc Ihorst aber nicht nehmen und besorgte seinen Farben den ersten Saisontreffer im dritten Spiel.

Hallescher FC vs. Eintracht Braunschweig im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45' | Satte fünf Minuten hängt Refree Brand an den ersten Durchgang dran. Davon gingen allerdings bereits drei Minuten für die Behandlung von Sternberg drauf.

45' | Und schon wieder wird es hitzig! Bei einem Zweikampf an der Seitenlinie bekommt Janek Sternberg einen Ellenbogen ins Gesicht und muss behandelt werden. Eine Karte gibt es für Übeltäter Danilo Wiebe allerdings nicht.

42' | Ihorst besorgt den ersten Saisontreffer für die Eintracht aus Braunschweig! Mit einem lockeren Antritt verlädt der Schütze Schlussmann Schreiber in die linke Ecke und netzt anschließend lässig am rechten Pfosten ein.

TOOOR! Hallescher FC - Eintracht Braunschweig 0:1 | Torschütze: Ihorst (42., FE)

41' | Elfmeter für die Gäste! An der rechten Kante des Strafraums verteidigt Louis Samson hölzern gegen den heranstürmenden Enrique Peña und holt den Angreifer von den Beinen.

40' | Niklas Kreuzer bringt einen Eckball von rechts an den kurzen Pfosten, wo Terrence Boyd verlängert und somit Julian Derstroff auf den Plan ruft, der am langen Alu angeflogen kommt. Der Abschluss landet aber über dem Tor.

37' | Auf beiden Seiten sind die Offensivbemühungen offensichtlich, es fehlt aber der letzte Drive, um die Kugel wirklich gefährlich auf das gegnerische Tor zu bringen. Stattdessen gibt es immer wieder vielversprechende Flankenbälle zu sehen, die dann doch am Kopf eines Gegenspielers enden.

34' | Nach längerer Druckphase der Hallenser kann sich die Eintracht dann aber doch mal wieder rechts vorne einnisten. Von hier schickt Enrique Peña den Ball hoch in die Gefahrenzone, doch die Gastgeber sind zur Stelle.

31' | Den sichereren Eindruck machen, trotz des wackligen Beginns, inzwischen die Hausherren, die bei den Tormöglichkeiten bisher etwas zwingender daherkommen. Wirklich brenzlich wurde es für die Torhüter allerdings noch nicht.

28' | Kurz vor dem Ablauf der ersten halben Stunde hat sich das Geschehen auf dem Rasen etwas entspannt, weil beide Teams nun sicherer in der Defensive auftreten. Das mitunter rutschige Geläuf sorgt aber immer hin und wieder doch noch für schnelle Angriffe an beiden Enden.

25' | Fejzic muss ran! Am Ende eines schnellvorgetragenen Konters der Hausherren schickt Michael Eberwein den Ball mit einem gefühlvollen Heber auf den langen Winkel, wo Terrence Boyd dem Leder artistisch die entscheidende Richtung mitgeben will. Braunschweigs Keeper sorgt aber für die nötige Irritation, sodass die Flanke schließlich im Toraus landet.

22' | Knapp 18 Meter vor dem Tor darf sich Robin Krauße das Spielgerät zu einem eigentlich vielversprechenden Freistoß hinlegen. Die Ausführung des Braunschweigers, der blindlinks ins Getümmel bolzt, ist dann jedoch eher mangelhaft.

19' | Enrique Peña bringt den Ball per Freistoß aus dem Rückraum in die Gefahrenzone, wo sich das Leder genau zwischen Elfmeterpunkt und Torlinie senkt. Kurz brandet Hektik in der Hintermannschaft des HFC auf, doch Louis Samson steigt am höchsten und kann die Szene klären.

16' | Zurückhaltung sucht man in dieser Anfangsphase auch bei den Zweikämpfen vergebens, denn beide Teams hauen sich hier von Beginn in alles rein. Das führt auch dazu, dass Schiedsrichter Benjamin Brand gleich einiges zu tun hat.

13' | Die ersten Minuten gehörten der Eintracht, doch mit fortlaufender Zeit beißt sich Halle mehr und mehr rein. Über links bringen die Hausherren den Ball nach vorne, wo Julian Derstroff einen wohl temperierten Querpass in die Zentrale schickt, den Terrence Boyd nur um Haaresbreite verpasst.

10' | Ein Eckball lässt auch auf der Gegenseite erstmals etwas Gefahr aufbranden, weil das Leder am langen Fünfereck vor den Füßen von Aaron Herzog landet. Bevor der Hallenser jedoch ernsthaft etwas mit der Chance anfangen kann, sind die Gäste auch schon dazwischen.

8' | Munterer Auftakt an der Saale! Mächtig gepeitscht vom mitgereisten Anhang geben die Löwen den Ton an. Wieder ist es Henning der den Ball in aussichtsreicher Position bekommt, der anschließende Abschluss segelt aber zielgenau in die Hände von HFC-Keeper Schreiber.

6' | Die Hausherren wollen mit hohem Pressing dagegenhalten, verzocken sich aber in der gegnerischen Hälfte und sehen sich dann einem schnellen Konter der Niedersachen Gegenüber. Vor dem Sechzehner angekommen, will Bryan Henning Enrique Peña auf der rechten Seite mitnehmen, doch Janek Sternberg ist rechtzeitig dazwischen.

4' | Braunschweig macht gleich zu Beginn Druck nach vorne und drängt über links in die Gefahrenzone. Nach kurzer Flippereinlage im Sechzehner, landet die Kugel bei Bryan Henning, der zehn Meter vor dem Tor nach dem Abschluss sucht. Der Angreifer kann die Kugel aber nicht optimal kontrollieren, die daraufhin rechts am Kasten vorbei kullert.

1' | Das Spiel läuft! Holt der HFC die nächsten Zähler oder gelingt der Eintracht endlich der Turnaround?

1‘|0:0



Hallescher FC vs. Eintracht Braunschweig im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Auch die Hallenser müssen ihre Anfangsformation verletzungsbedingt anpassen, weil sich Innenverteidiger Sören Reddemann im Spiel gegen Türkücü einen Wadenbeinbruch zuzog. Für ihn übernimmt Sören Reddemann in der Defensive. Zudem hat sich Michael Eberwein im Training für die Startelf aufgedrängt, sodass Marcel Titsch-Rivero heute zunächst nur auf der Bank sitzt.

Vor Beginn | Personell bleibt Braunschweig auch gleich bei dem bewehrten Mittel und setzt im Vergleich zum Duell mit dem HSV nur auf eine einzige Änderung. Neuzugang Enrique Peña rückt wieder in den Offensivapparat der Löwen und ersetzt hier den verletzten Sebastian Müller, der sich einer Reha unterziehen muss und bis zu zehn Wochen ausfallen könnte.

Vor Beginn | Die Pleite gegen den Underdog ist aber schon beinahe wieder vergessen, denn die Niedersachsen nutzten ihre Chance auf Wiedergutmachung im Pokal und lieferten sich mit dem Hamburger SV ein Duell auf Augenhöhe, dass nach 90 umkämpften Minuten dann aber doch mit einem knappen 1:2 für die Hanseaten endete. Trotz der Niederlage fand der Coach deshalb viel, dass es in den Ligaalltag mitzunehmen gilt: 'Wir haben gesehen, dass wir leidenschaftlich spielen und dagegenhalten können, gut verteidigen und auch offensiv den Ball laufen lassen können. Die Jungs müssen die Euphorie und den Glauben mitnehmen, dass wir das können.'

Vor Beginn | Mit den 'Löwen' steht den Sachsen nun eigentlich ein echter Aufstiegsaspirant gegenüber, der Start der Gelb-Blauen lief jedoch alles andere als erwartet, denn auf das torlose Remis zum Auftakt auf dem Betze, folgte eine 0:4-Blamage gegen Aufsteiger Viktoria Berlin auf heimischem Rasen. 'Der Gegner hat heute kompromisslos unsere Fehler ausgenutzt', resümierte Trainer Michael Schiele im Anschluss, 'Die Niederlage war über die 90 Minuten verdient.'

Vor Beginn | Der Saisonstart an der Saale lässt sich ganz gut an, schließlich steht der HFC nach zwei Spielen mit soliden vier Punkten auf dem achten Tabellenrang. Auf den überzeugenden 3:1-Heimeinstand über den SV Meppen folgte ein 2:2-Unentschieden bei Türkücü München, bei dem das Team von Coach Florian Schnorrenberg dank eines Doppelpacks von Angreifer Michael Eberwein zwei Rückstände egalisierte.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 3 Liga zur Begegnung des 3. Spieltages zwischen dem Halleschen FC und Eintracht Braunschweig.

Hallescher FC vs. Eintracht Braunschweig: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Halle:

18 Schreiber - 8 Kreuzer, 33 Nietfeld, 31 Landgraf, 22 Sternberg - 27 Samson - 30 Zimmerschied, 23 Herzog, 7 Derstroff - 13 Boyd, 10 Eberwein

Braunschweig setzt auf folgende Aufstellung:

16 Fejzic - 23 Wiebe, 4 Nikolaou, 2 Schultz, 27 Kijewski - 30ß Behrendt, 39 Krauße - 7 Multhaup, 22 Pena Zauner, 6 Henning - 11 Ihorst

Hallescher FC vs. Eintracht Braunschweig im LIVE-TICKER: Das Drittliga-Duell im Überblick