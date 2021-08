Am dritten Spieltag der 3. Liga trifft Braunschweig auf den Halleschen FC. Goal liefert alle wichtigen Infos zur Übertragung im LIVE-STREAM und TV.

Dritter Spieltag der dritthöchsten deutschen Spielklasse! Der Zweitligaabsteiger Eintracht Braunschweig ist in Halle zu Gast und muss sich auf der Drittligabühne noch beweisen. Angepfiffen wird die Partie im Leuna Chemie Stadion um 19:00 Uhr.

Gegen Türkgücü München konnte Halle im letzten Spiel der starken dritten Liga nicht über ein 2:2 Remis hinaus kommen, Braunschweig musste sich sogar mit einer 0:4-Klatsche gegen Viktoria 89 begnügen. Beide Mannschaften wollen also eine Trendwende schaffen, was für Zündstoff und Spannung sorgen könnte. Die Eintracht aus Braunschweig findet sich aktuell im unteren Drittel der Tabelle wieder, wohingegen Halle hier die angenehmere Tabellenposition vorweisen kann. Kann Halle die gute Tabellenposition weiter ausbauen oder gelingt Braunschweig der ersehnte Befreiungsschlag?

Halle vs. Braunschweig: Goal liefert Euch alle Informationen zur Live-TV-Übertragung, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER des richtungsweisenden Drittligaspiels. Außerdem können hier rund eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Mannschaften eingesehen werden.

Halle vs. Braunschweig heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 3. Liga übertragen

Die 3. Liga kann in dieser Saison teilweise auch im frei empfangbaren deutschen Fernsehen empfangen werden. So konnten sich die dritten Programme der ARD die Rechte für 86 Drittligapartien sichern. Halle gegen Braunschweig gehört nicht zu diesen Spielen und kann exklusiv beim Streaminganbieter MagentaSport verfolgt werden. MagentaSport konnte sich in dieser Saison die Übertragungsrechte für alle 380 Partien der dritten Liga sichern.

Für alle #Löwen, die uns am Montag begleiten, kommen hier die wichtigsten Infos für Euren Stadionbesuch🦁



Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid!💙💛



Alle Infos findet Ihr hier ➡️ https://t.co/JpKOLObufp#WirsindEintracht #HFCEBS — Eintracht BS (@EintrachtBSNews) August 13, 2021

Halle vs. Braunschweig heute live im Smart-TV: MagentaSport zeigt die Dritte Liga live

MagentaSport wird für Kunden der Telekom zum exklusiven Preis von 4,95€/Monat im Jahresabo angeboten. Auch wenn Ihr kein Kunde der Telekom seid, müsst Ihr nicht auf die 3. Liga verzichten - es kann entweder ein Monatsabo für 16,95€/Monat oder ein Jahresabo für 9,99€/Monat abgeschlossen werden und bietet euch alle Spiele der hochklassigen 3. Liga live und in bester Qualität. Wollt auch Ihr dieses unschlagbare Angebot nutzen, so gelangt Ihr hier zu Eurem MagentaSport Paket.

Halle vs. Braunschweig heute live im LIVE-STREAM verfolgen

MagentaSport bietet Euch außerdem die Möglichkeit, das Spiel auch dann live zu erleben, wenn Ihr gerade nicht zuhause seid. Alles, was Ihr dafür benötigt, ist eine funktionierende Internetverbindung oder mobiles Datenvolumen, sowie ein mobiles Endgerät. Wollt auch Ihr das Spiel live streamen, so benötigt Ihr lediglich die MagentaSport App auf Eurem Handy, Laptop oder Tablet und könnt anschließend in die Welt der dritten Liga eintauchen und Euren Verein live verfolgen.

Der Vorteil einer Monatsmitgliedschaft bei MagentaSport besteht darin, dass diese jeweils zum Monatsende kündbar ist. Entscheidet Ihr Euch für ein Jahresabo, ist dies allerdings etwas günstiger, jedoch müsst Ihr hier eine Kündigungsfrist von zwei Monaten beachten.

Halle vs. Braunschweig heute live im Smart-TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER verfolgen: Die Aufstellung

Ungefähr eine Stunde vor Anpfiff findet Ihr hier die offiziellen Aufstellungen beider Mannschaften.

Halle vs. Braunschweig heute live im LIVE-TICKER verfolgen

Seid Ihr an einem Ort mit schlechter WLAN-Verbindung, habt keinen Smart-TV bzw. noch kein MagentaSport Abo oder reicht die Internetverbindung einfach nicht aus um das Spiel problemlos zu streamen, so bietet Euch Goal trotzdem die Möglichkeit Halle gegen Braunschweig über die LIVE-TICKER-Funktion zu verfolgen. Hier gelangt Ihr zum kostenlosen Goal-Liveticker.

Halle vs. Braunschweig heute live im Smart-TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: Die Übertragung der Drittligapartie im Überblick

3. Liga Highlight Videos auf MagentaSport

MagentaSport bietet Euch eine weitere coole und vor allem kostenlose Funktion an: Ihr könnt die Highlights der Drittligapartien völlig kostenlos einige Zeit nach den jeweiligen Begegnungen nochmal Revue passieren lassen. Ist das für Euch interessant so, so gelangt Ihr hier zu den kostenlosen Highlights der Drittligaspiele.