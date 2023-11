"Hätte es geliebt, dort zu bleiben": Star vom BVB schwärmt von seinem Ex-Klub

Bei United hinterließ Marcel Sabitzer einen guten Eindruck und auch der Österreicher selbst fühlte sich wohl.

WAS IST PASSIERT? Im Sommer wechselte Marcel Sabitzer vom FC Bayern München zum BVB, nachdem er zuvor leihweise bei Manchester United unter Vertrag stand. Auf seine Zeit auf der Insel blickt der Österreicher gerne zurück, wie er in einem Interview mit The Athletic verriet.

WAS WURDE GESAGT? "Nach der schwierigen Zeit bei Bayern bin ich direkt ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe mich auf dem Platz sehr gut gefühlt und mein Selbstvertrauen zurückgewonnen", sagte Sabitzer.

Dabei betonte er, dass er sich durchaus einen Verbleib bei den Red Devils hätte vorstellen können. "Ich hätte es geliebt, dort zu bleiben." Gleichzeitig fühle er sich aber mittlerweile wohl beim BVB: "Ich könnte nicht glücklicher in Dortmund sein und habe das Gefühl, dass ich genau am richtigen Platz bin. Ich spüre die Unterstützung des ganzen Vereins. Das braucht man, um gute Leistungen zu bringen."

WIE GEHT ES WEITER? Nach der 0:4-Klatsche gegen den FC Bayern will der BVB im Heimspiel gegen Newcastle wieder ein anderes Gesicht zeigen, "wir wissen, woran wir sind", so Sabitzer. "Wir sind ein Kollektiv und das ist es, was uns so stark macht. Ich bin überzeugt, dass wir gewinnen werden."

