"Sachen, die mir nicht so gefallenhaben": Marcel Sabitzer gibt nach Wechsel vom FC Bayern zum BVB Rätsel auf

Marcel Sabitzer hat über seine Zeit beim FC Bayern München gesprochen, aber Raum für Spekulationen gelassen.

WAS IST PASSIERT? BVB-Neuzugang Marcel Sabitzer hat sich in einer Medienrunde zu seiner Zeit beim FC Bayern geäußert.

WAS WURDE GESAGT? "Es hat bei Bayern Sachen gegeben, die mir nicht so gefallen haben", sagte der 29-Jährige, verriet aber nicht, was genau er meint und gab damit Rätsel auf: "Das bleibt intern. Ich denke, wenn man meine Zeit dort verfolgt hat, kann man sich ein bisschen was denken."

Sabitzer wechselte im Sommer 2021 von RB Leipzig nach München, wo er nie gänzlich unumstritten war. Nach einer halbjährigen Leihe zu Manchester United zog er nun zur Borussia weiter.

"Ich habe diese Zeit nicht aus meinem Leben gelöscht", sagte der Österreicher zu Bayern: "Das war ein Kindheitstraum für mich. Ich war als Kind sehr eng verbunden mit dem Verein. Ich will die Zeit nicht missen. Ich bin durch Bayern München zu Manchester United und jetzt zum BVB gekommen. Deshalb war es eine prägende Zeit, die nicht immer positiv war."

Beim BVB steht Sabitzer nun bis 2027 unter Vertrag: "Stadt und Fans leben den Klub hier. Das passt sehr gut zu mir und ich will, dass der Funke von mir auf die Tribüne überspringt. Das Stadion ist ein absoluter Zuschauermagnet, es ist sehr speziell. Mich erwartet einiges und ich kann es kaum erwarten, im Stadion aufzulaufen."

