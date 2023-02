Marcel Sabitzer ist von Bayern München an Manchester United ausgeliehen. Dort gefällt es ihm und er ist einem Verbleib gegenüber nicht abgeneigt.

WAS IST PASSIERT? Der vom FC Bayern München an Manchester United ausgeliehene Marcel Sabitzer kann sich vorstellen, länger als nur bis zum Ende dieser Saison bei den Red Devils zu bleiben. Das sagte der Österreicher dem Mirror.

WAS WURDE GESAGT? "Im Moment ist es eine Leihe. Wir werden sehen, was im Sommer passiert", sagte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler.

"Ich mag es hier, ich fühle mich hier sehr wohl, ich mag die Mannschaft, ich mag den Verein, die Atmosphäre in Old Trafford", betonte Sabitzer weiter.

WAS IST DER HINTERGRUND? Sabitzer wurde am Deadline Day bis zum Saisonende vom FC Bayern am Manchester United ausgeliehen. Bei den Red Devils hat er sich bisher gut präsentiert, stand in zwei seiner drei bisherigen Einsätze in der Startelf von United-Trainer Erik ten Hag.

"Bis jetzt gefällt es mir. Die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen“, erklärte er. Von ten Hag scheint er begeistert zu sein: "Er spricht viel mit mir und sagt, was er von mir erwartet. Ich versuche, das zu erfüllen. Ich fühle mich wohl mit ihm und seiner Taktik."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Wenn der gesperrte Casemiro zurückkommt, wird sich Sabitzer möglicherweise mit weniger Spielzeit anfreunden müssen. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2025. FCB-Trainer Julian Nagelsmann wechselte ihn in der Hinrunde dieser Saison meist nur ein.