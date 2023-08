"Habe ich nicht ganz verstanden": Ein Transfer des FC Bayern gibt Lothar Matthäus Rätsel auf

Die Bayern hatten einen weiteren Rechtsverteidiger im Kader, gaben diesen aber ab. Nun wird noch ein Abwehrspieler von ähnlichem Profil gesucht.

WAS IST PASSIERT? TV-Experte Lothar Matthäus wundert sich darüber, dass der FC Bayern München trotz Benjamin Pavards Wechselwunsch Josip Stanisic per Leihe an Bayer 04 Leverkusen abgegeben hat. Der junge Rechtsverteidiger war vor gut einer Woche zur Werkself gewechselt.

WAS WURDE GESAGT? "Ich hab nicht ganz verstanden, wieso man Stanisic hat gehen lassen und jetzt einen Ersatz für Pavard sucht", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

WAS IST DER HINTERGRUND? Pavard darf den Klub erst verlassen, wenn der FC Bayern einen Nachfolger gefunden hat, weshalb der 27-jährige Franzose laut Matthäus "schmollt". Der Ex-Spieler zeigt dafür aber Verständnis: "Ich kann's ein wenig verstehen. Man hat ihn nicht so sehr in der Mitte eingesetzt, wie er sich das gewünscht hat und lässt ihn ohne Ersatz nicht gehen. Er war immer ein zuverlässiger, guter und vom Charakter einwandfreier Bayern-Profi."

Dass Pavard ausgerechnet zu Inter Mailand wechseln will, kann Matthäus unterdessen nicht nachvollziehen. Dieser Schritt sei trotz Inters letztjährigem Einzugs ins Champions-League-Finale "aktuell kein Upgrade", der FC Bayern "in Europa die größere Nummer". Matthäus spielte einst selbst sowohl für Inter als auch für die Münchner.

