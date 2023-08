"Braucht kontinuierliche Einsätze": Bayern verleiht Josip Stanisic nach Leverkusen

Der Verteidiger soll beim Liga-Konkurrenten mehr Spielzeit erhalten.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München hat Abwehrspieler Josip Stanisic an Liga-Konkurrent Bayer 04 Leverkusen verliehen. Das bestätigte der deutsche Rekordmeister am Sonntagabend. Bei der Werkself unterzeichnet einen Leihvertrag über ein Jahr bis Sommer 2024.

WAS WURDE GESAGT? "Josip Stanisic kam in jungen Jahren zu uns und ist beim FC Bayern zum Bundesliga-Profi sowie Nationalspieler gereift. Um sich auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln, braucht er kontinuierliche Einsätze. Daher haben wir uns gemeinsam mit ihm dazu entschlossen, ihn bis zum kommenden Sommer an Bayer Leverkusen zu verleihen", wird Bayern-Präsident Herbert Hainer zitiert.

Der 23-Jährige sprach von "klaren Vorstellungen und ein außergewöhnliches Umfeld" in Leverkusen. "Ich freue mich sehr auf die Werkself – sie war für mich schon in der vergangenen Saison eine der spannendsten Mannschaften der Bundesliga."

Ein Blick auf die Zahlen: Stanisic war im Januar 2017 vom SC Fürstenfeldbruck zu den U17-Junioren des FC Bayern gewechselt. Im Lauf der Zeit empfahl er sich für die Profis und die zweite Mannschaft, für die er bisher in 42 Pflichtspielen aufgelaufen ist. Dabei erzielte er einen Treffer.