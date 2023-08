"Sind in einer guten Position": Abgang von Benjamin Pavard vom FC Bayern zeichnet sich immer mehr ab

Benjamin Pavard könnte den FC Bayern zeitnah verlassen, einen möglichen Nachfolger haben die Münchner offenbar schon im Blick.

WAS IST PASSIERT? Benjamin Pavards Wechsel vom FC Bayern München zu Inter Mailand steht offenbar unmittelbar bevor. Das berichten mehrere italienische Medien übereinstimmend.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut Gazzetta dello Sport habe Inter sein Angebot auf 28 Millionen Euro plus mögliche Boni in Höhe von fünf Millionen Euro erhöht. Der FC Bayern verlangt dem Vernehmen nach 30 Millionen Euro.

Dem Bericht zufolge könnte der Transfer noch am Montag abgeschlossen werden. Dies dementierte Inters Vorstandsvorsitzender Beppe Marotta jedoch: "Wir werden Benjamin Pavard nicht heute als Neuzugang bekannt geben, aber wir sind in einer guten Position."

Der noch bis 2024 gebundene Pavard will den FC Bayern unbedingt verlassen, bei einem Testspiel am Sonntag präsentierte er sich auffallend lustlos. Dem Gazzetta-Bericht zufolge habe er auch ein Angebot von Manchester United vorliegen gehabt, sich aber klar zu einem Inter-Wechsel bekannt.

WIE GEHT ES WEITER? Als Nachfolger für den 27-jährigen Franzosen hat der FC Bayern laut tz Lutsharel Geertruida von Feyenoord Rotterdam im Blick. Kontakt bestünde schon länger, konkrete Verhandlungen hätten aber noch keine stattgefunden.

Der 23-jährige Niederländer kann sowohl rechts als auch innen verteidigen, wäre positionstechnisch somit der ideale Pavard-Ersatz. Geertruida wurde in der Vergangenheit auch schon mit Borussia Dortmund und RB Leipzig in Verbindung gebracht.

