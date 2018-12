Groningen kämpft um Rückkehr von Bayern-Star Arjen Robben: "Folge deinem Herzen!"

Beim FC Groningen begann einst die Karriere des Niederländers. Nun wollen die Bewohner der Stadt Robben zu einer Rückkehr bewegen.

Die Einwohner der niederländische Stadt Groningen sind darum bemüht, Bayern-Star Arjen Robben nach der laufenden Saison zurück an seine alte Wirkungsstätte zu locken.

Die 200.000-Einwohner-Stadt hat eine Bewegung in Gang gesetzt, um dem 34-Jährigen eine Rückkehr zum FC Groningen schmackhaft zu machen. Zahlreiche Plakataktionen fordern Robben auf: "Arjen, volg je hart!" ("Arjen, folge deinem Herzen!")

Deze foto komt van kinderen van groep 7 en 8 van de Togtemaarschool in Bedum, de oude basisschool van Arjen. Ook zij hopen dat hij zijn hart volgt! pic.twitter.com/IM5SutB3Kn 13. Dezember 2018

Arjen Robben wechselte 2009 von Real Madrid zum FC Bayern

Robben wechselte 1996 in den Nachwuchs des Eredivisie-Klubs, feierte für Groningen im Dezember 2000 sein Debüt in der höchsten Spielklasse der Niederlande. In insgesamt 52 Pflichtspielen gelangen ihm zwölf Tore, 2002 ging er schließlich zur PSV Eindhoven.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der Flügelspieler, der einst im Sommer 2009 von Real Madrid zum deutschen Rekordmeister gewechselt war, hatte zuletzt seinen Abschied aus München nach Ablauf der aktuellen Spielzeit bekanntgegeben.