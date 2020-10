Greuther Fürth gegen HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zur Übertragung der 2. Bundesliga

4. Spieltag in der 2. Bundesliga: Fürth empfängt Hamburg (HSV). Goal erklärt Euch, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Die SpVgg Greuther Fürth trifft auf den . Das Spiel wird heute um 13 Uhr im Sportpark Ronhof angepfiffen.

Der HSV geht natürlich als Favorit in die Partie – dieses Jahr soll es endlich funktionieren mit dem Aufstieg in die . Die Kleeblätter waren letzte Saison auch immer in der oberen Tabellenhälfte zu finden, Ihr könnt Euch also auf ein spannendes Spiel freuen!

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Ihr gegen HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Greuther Fürth gegen HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Details zur 2. Liga

Wettbewerb : (4. Spieltag)

: (4. Spieltag) Datum : Samstag, 17. Oktober 2020

: Samstag, 17. Oktober 2020 Uhrzeit : 13 Uhr

: 13 Uhr Ort: Sportpark Ronhof

Greuther Fürth gegen HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte

Zunächst die gute Nachricht für alle Fans der 2. Liga: Es wird jedes einzelne Spiel live im Fernsehen übertragen! Die schlechte: Keines der Spiele wird im Free-TV laufen, da der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte besitzt.

Greuther Fürth gegen HSV (Hamburger SV) heute live im TV sehen: So geht's

Sky geht bereits ab 12.30 Uhr auf Sendung und zeigt Fürth gegen Hamburg live und über die vollen 90 Minuten. Dabei könnt Ihr Euch aussuchen, ob Ihr die Konferenz mit Moderator Peter Hardenacke auf Sky Sport Bundesliga 2 oder das Einzelspiel mit Kommentator Klaus Veltman auf Sky Sport Bundesliga 3 schaut. Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender kostenpflichtig abonniert haben und einen Sky-Receiver besitzen.

Wie viel die verschiedenen Angebote kosten, erfahrt Ihr hier.

Greuther Fürth gegen HSV (Hamburger SV) heute im LIVE-STREAM: Wer zeigt die 2. Bundesliga live?

Wer gerade unterwegs ist oder keinen Sky-Receiver besitzt, der kann das Spiel auch im LIVE-STREAM verfolgen. Leider gibt es keinen legalen und gleichzeitig kostenlosen Stream.

Sky stellt Euch drei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um die 2. Liga über das Internet zu verfolgen: Sky Go, Sky Ticket und Onefootball. Alle drei Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Greuther Fürth gegen HSV (Hamburger SV) heute im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen

Sky Go ist in jedem Abo-Paket enthalten, sprich als Kunde von Sky habt Ihr jederzeit Zugriff auf die App. Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch einloggen – und schon kann der Spaß losgehen.

Greuther Fürth gegen HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM: Sky Ticket

Sky Ticket ist für die Zuschauer gedacht, die das Spiel unbedingt sehen möchten, ohne Sky langfristig zu abonnieren. Wie viel das Ticket kostet und welche Pakete Ihr Euch dazubuchen könnt, erfahrt Ihr unter diesem Link.

Quelle: Imago Images / Poolfoto

Greuther Fürth gegen HSV (Hamburger SV) heute im LIVE-STREAM bei Onefootball

Onefootball ist ein Ergebnisdienst, der eine Kooperation mit Sky hat und deshalb das Einzelspiel Fürth gegen HSV live überträgt. Für 3,99 Euro erhaltet Ihr einmalig Zugang zum Stream. Alle weiteren Infos zu Onefootball bekommt Ihr hier.

Greuther Fürth gegen HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Die Aufstellung von Greuther Fürth:

Burchert - Meyerhöfer, Bauer, Mavraj, Raum - Sarpei, Seguin, Ernst - Hrgota, Nielsen, Green

Die Aufstellung des Hamburger SV:

Ulreich - Gyamerah, Leistner, Jung, Heyer - Onana, Hunt - Dudziak - Narey, Terodde, Wintzheimer

Greuther Fürth gegen HSV (Hamburger SV): Die 2. Bundesliga im LIVE-TICKER verfolgen

Wer kein Geld für die Übertragung zahlen möchte, der kann den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Der Ticker liefert Euch alle wichtigen Szenen in Sekundenschnelle, gepaart mit interessanten Statistiken ist er eine gute Alternative zur TV-Übertragung.

Greuther Fürth gegen HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Dann lasst Euch die Highlights der Partie nicht entgehen. DAZN lädt die Zusammenfassung nur 40 Minuten nach Abpfiff auf seiner Plattform hoch.

DAZN ist ein Streamingdienst, der nicht nur die Highlights der Spiele hochlädt, sondern auch viele Liveevents im Livestream überträgt. Unter anderem gibt es die Bundesliga, , , , NFL, NHL, NBA, MLB, , Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis live auf DAZN zu sehen.

Der erste Monat des Abonnements ist gratis, danach kostet das Portal 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

Greuther Fürth gegen HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Greuther Fürth bisher 11 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Hamburger SV 1 Siege 4 6 Remis 6 7 Tore 11 10,3 Mio. Euro Marktwert 37,7 Mio. Euro Jamie Leweling (1,2 Mio. Euro) wertvollster Spieler Rick van Drongelen (5 Mio. Euro)

Greuther Fürth gegen HSV (Hamburger SV): TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung im Überblick