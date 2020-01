Green Bay Packers vs. Seattle Seahawks: Die NFL-Playoffs live im TV und LIVE-STREAM sehen - alle Informationen zur Übertragung

In der Divisional Round treffen die Green Bay Packers auf die Seattle Seahawks. Hier erfahrt Ihr, wie die NFL-Playoffs im TV und LIVE-STREAM laufen.

In den Playoffs der NFL steht das letzte Spiel in der Divisional Round an. Dabei empfangen die Green Bay Packers die Seattle Seahawks. Beide duellieren sich um den Einzug ins Halbfinale, den Conference Games. Der Kick-Off der Begegnung wird am 13. Januar um 00.40 Uhr erfolgen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles, was Ihr in puncto Übertragung der Partie Green Bay Packers vs. Seattle Seahawks live im TV und im LIVE-STREAM wissen müsst. Wer bereits einen Blick voraus auf den Super Bowl 2020 werfen möchte und wissen will, wann und wo dieser stattfindet, findet dazu alle Informationen in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Packers vs. Seahawks: Die Playoff-Duell in der Divisional-Round im Überblick

Duell NFC Divisionals | Green Bay Packers vs. Seahawks Datum 13. Januar 2020 | 00.40 Uhr Ort Lambeau Field, Green Bay (USA) Zuschauer 81.441 Plätze

Packers vs. Seahawks: Die NFL-Playoffs heute im LIVE-STREAM sehen

Die Playoffs in der NFL finden nach der Regular Season, der normalen Saison, statt und dienen dazu - per K.-o.-System - den Gewinner der NFL zu ermitteln. Das Finale, der Super Bowl, ist dabei das große Endspiel. Doch um dorthin zu kommen, müssen sich die Teams erst in verschiedenen Runden behaupten - in der Divisional Round, welche quasi das Viertelfinale um die Vince Lombardi Trophy darstellt, treffen die Packers aus Green Bay auf die Seahaws aus Seattle.

Green Bay Packers vs. Seattle Seahawks heute im LIVE-STREAM bei DAZN

DAZN, das ist mittlerweile die Anlaufstelle Nummer eins für alle Sport-Fans. Egal, ob Fußball, Basketball, Eishockey oder eben American Football. Der Streamingdienst zeigt natürlich auch die NFL-Playoffs - also auch das Duell zwischen Green Bay und Seattle.

Beginn der Übertragung bei DAZN ist in der Nach von Sonntag auf Montag um 00.35 Uhr, also fünf Minuten vor dem Kickoff, der um 00.40 Uhr erfolgen wird.

DAZN zeigt die NFL in bereits seit 2016. Während der Regular Season werden jede Menge Spiele sowie die RedZone, die Konferenz der NFL, live übertragen. Auch die Playoffs sind in den vergangenen Jahren ein fester Bestandteil des Programms des Streamingdiensts geworden.

Green Bay Packers vs. Seattle Seahawks: So seht Ihr das Spiel heute mit DAZN kostenlos im LIVE-STREAM

Wenn Ihr noch kein Mitglied von DAZN seid, dann könnt Ihr das Duell sogar kostenlos sehen, denn der Streamingdienst bietet allen Neukunden einen kostenlosen Gratismonat an.

Das bedeutet, Ihr könnt Euch einfach registrieren und die ersten 30 Tage for free schauen. Sollte Euch das Angebot nicht gefallen, könnt Ihr Eure Mitgliedschaft mit nur wenigen Klicks beenden. Eine Abo-Pflicht gibt es nicht! Einfach auf den obenstehenden Link klicken und los geht's!

Wenn Ihr DAZN nach Ablauf des kostenlosen Probemonats weiter nutzen wollt, könnte Ihr das ganz einfach tun - für 11,99 Euro im Monat. Ein langfristiges Abo oder gar einen Vertrag müsst Ihr dabei NICHT abschließen. DAZN ist bequem, monatlich kündbar - wenige Klicks genügen.

Wer den Streamingdienst nutzen will, kann das auf zahlreichen Endgeräten tun. Das Programm von DAZN ist nicht nur auf dem PC, sondern auch auf allen Android- und Apple-Geräten wie dem iPhone oder iPad nutzbar. Die entsprechenden Apps dafür findet Ihr im Google Play- und dem App-Store von Apple.

Packers vs. Seahawks heute live im STREAM mit dem NFL-Gamepass

Auch mit dem NFL-Gamepass kann dieses Duell natürlich im LIVE-STREAM gesehen werden - allerdings ist der Zugang nicht kostenlos. Eine Mitgliedschaft für die Playoffs inklusive dem Super Bowl LIV kostet aktuell 43,99 Euro (Stand: 7. Januar 2020).

Packers vs. Seahawks heute im LIVE-STREAM bei Ran

In Deutschland ist die Partie neben DAZN auch bei ran.de zu sehen. Dort ist die Ausstrahlung inhaltlich gleich wie die TV-Übertragung von ProSieben. Mehr Informationen dazu gibt es weiter unten.

Jetzt, nachdem Ihr alles zum Thema LIVE-STREAM für die Partie der Green Bay Packers gegen Seattle erfahren habt , folgt der Abschnitt, der erklärt, wie die NFL-Playoffs live im TV gezeigt werden.

Packers vs. Seahawks: Die NFL-Playoffs heute live im TV sehen: So geht's

Die NFL-Playoffs sind in Deutschland auch live im TV zu sehen. Der Fernsehsender ProSieben überträgt das Duell um den Einzug in das Game der NFC.

Die Übertragung zu Green Bay Packers gegen den Seattle Seahawks beginnt um 00.25 Uhr, also rund 15 Minuten vor dem Kickoff.

Packers vs. Seahawks: Das sind die Quarterbacks der beiden Kontrahenten

AARON Rodgers, der Quarterback der Green Bay Packers

Geburtsdatum: 2. Dezember 1983

2. Dezember 1983 Größe: 1,88 m

1,88 m Gewicht: 101 kg

101 kg Bei den Packers seit: 2005

2005 Karriere-Highlights: einmal den Super Bowl gewonnen (2010)

RUSSELL WILSON: Das ist der Quarterback der Seattle Seahawks

Geburtsdatum: 29. November 1988

29. November 1988 Größe: 1,80 m

1,80 m Gewicht: 93 kg

93 kg Bei den Seahawks seit: 2012

2012 Karriere-Highlights: einmal den Super Bowl gewonnen (2013)

Packers vs. Seahawks: Die Highlights der NFL-Playoffs auf DAZN

Nach dem Ende des Duells wird nicht nur feststehen, welches der beiden Teams in den Conference Finals steht, sondern es gibt auch die Highlights zu sehen. Dabei ist wohl keine Option so schnell und einfach wie DAZN. Der Streamingdienst, der seit dieser Spielzeit auch die Fußball- sowie schon seit längerem die und überträgt, zeigt alle Höhepunkte der NFL-Playoffs bereits kurz nach Abpfiff der Partie.

Wer es also nicht geschafft hat, die Stars der Green Bay Packers oder der Seattle Seahawks live im TV und LIVE-STREAM zu sehen, kann das einfach dort nachholen. Hier geht's direkt zu DAZN und einem Gratismonat . Danach kostet eine Mitgliedschaft, die jederzeit kündbar ist, nur 11,99 Euro im Monat. Bezahlen kann man diese auf ganz viele verschiedene Arten .

Hier gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN .

Packers vs. Seahawks: So zogen beide Teams in die Divisional Round ein

Die Seattle Seahawks haben sich als letzte Mannschaft für die Divisional Round der Play-offs in der National Football League (NFL) qualifiziert. Nach dem 17:9 bei den Philadelphia Eagles trifft der Super-Bowl-Champion von 2014 am kommenden Sonntag auf die Green Bay Packers, die sich ein Freilos für die erste Runde erkämpft hatten.

Bei den Seahawks lief der reaktivierte Running Back Marshawn Lynch einen Touchdown zum zwischenzeitlichen 10:3. Quarterback Russell Wilson warf für 325 Yards und einen Touchdown und erlief selbst weitere 45 Yards. Wide Receiver DK Metcalf fing sieben Pässe für 160 Yards und stellte damit einen Play-off-Rekord für Seattle auf.

Quelle: SID