Grätscht der FC Bayern bei Liverpool-Wunschtransfer Khéphren Thuram dazwischen?

Der FC Bayern München ist auf der Suche nach Verstärkungen im zentralen Mittelfeld und ist dabei offenbar in der Ligue 1 fündig geworden.

WAS IST PASSIERT? Eine Position, auf die der FC Bayern in diesem Sommer neben der des Angreifers unbedingt nachlegen möchte, ist jene im zentralen Mittelfeld. In den Gerüchten um mögliche Verstärkungen taucht nun ein neuer Name auf: Laut dem französischen Transferportal Foot Mercato hat der FCB vor kurzem mit Khéphren Thuram von OGC Nizza gesprochen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach wollen die Bayern in den Poker um den französischen Nationalspieler einsteigen. Speziell der FC Liverpool soll großes Interesse am 22-Jährigen haben und sich weiterhin in der Pole Position im Rennen um den kleinen Bruder von Inter-Neuzugang Marcus Thuram befinden.

WIE GEHT ES WEITER? Kontakt zwischen Thurams Verein Nizza und dem FC Bayern soll es noch nicht gegeben haben, Thuram sei dem Bericht zufolge ganz oben auf der Liste von FCB-Trainer Thomas Tuchel.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Thuram, der bei der U21-EM mit Frankreich am Sonntag im Viertelfinale gegen Ukraine ausschied, entwickelte sich in der abgelaufenen Saison zu einem der größten Mittelfeldtalente in Europa und zum absoluten Stammspieler in Südfrankreich. Für Nizza absolvierte Thuram 48 Pflichtspiele, in denen er zwei Treffer erzielte und acht weitere auflegte.