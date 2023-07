Offiziell! Ex-Gladbach-Stürmer Marcus Thuram wechselt zu Inter Mailand

Das Warten hat ein Ende, Gladbach-Stürmer Marcus Thuram hat einen neuen Klub gefunden und schließt sich Inter Mailand ablösefrei an.

WAS IST PASSIERT? Marcus Thuram (25), dessen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach am Saisonende ausgelaufen war, wechselt zur neuen Saison zu Inter Mailand. Das gaben die Nerazzurri am Samstag offiziell bekannt. Vertragsdetails nannte der Klub allerdings noch keine.

WAS IST DER HINTERGRUND: Bereits seit einiger Zeit stand fest, dass der Franzose die Borussia verlassen wird. Dort spielte er seit 2019 und sucht nun eine neue Herausforderung. Er tritt damit gewissermaßen in die Fußstapfen seines Vaters Lilian Thuram, der einst für Parma und Juventus in der Serie A aktiv und dort äußerst erfolgreich war.

Zuletzt kursierte das Gerücht, dass sich Thuram zwischen Inter und der AC Milan entscheiden musste.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Thuram legte 2022/23 seine beste Saison in der Bundesliga hin und erzielte für die Fohlen 13 Tore in 30 Spielen. Außerdem lieferte er sechs Assists. Bei Inter tritt er die Nachfolge von Edin Dzeko und Romelu Lukaku an. Dzeko spielt künftig für Fenerbahce in der Süper Lig, während Lukaku nach seiner Leihe zu Chelsea zurückkehrt.