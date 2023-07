"Gleicher Lohn für die Jungs, die tackeln und getackelt werden!" Mats Hummels reagiert auf Angebot für Kylian Mbappé

Das Angebot für Kylian Mbappé schlägt weiterhin große Wellen.

WAS IST PASSIERT? Nachdem bereits die NBA-Stars LeBron James und Giannis Antetokounmpo über das Rekord-Angebot aus Saudi-Arabien für Kylian Mbappé scherzten, hat nun auch Dortmunds Mats Hummels darauf reagiert.

WAS WURDE GESAGT? "Gleicher Lohn für die Jungs, die tackeln und getackelt werden", schrieb der BVB-Innenverteidiger auf Twitter. Hummels spielte damit auf eine Szene bei der Europameisterschaft 2021 an, als er im Trikot des DFB-Teams im Gruppenspiel gegen Frankreich zu einer riskanten Grätsche gegen Mbappé ansetzte.

WAS IST DER HINTERGRUND? Das Video der Szene war in Hummels' Tweet zu sehen. Dem 34-Jährigen gelang es damals, den schnellen Mbappé einzuholen und ihm den Ball von den Füßen zu spitzeln. "Für mich immer noch die beste Grätsche in der jüngeren Fußballgeschichte", kommentierts ein Twitter-User das Video.

