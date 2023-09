Selena Gomez fällt die Kinnlade runter! LAFC-Torwart John McCarthy zeigt Glanzparade gegen Lionel Messi

Viele Stars verfolgten Lionel Messis Auftritt in LA. Selena Gomez war auch dabei und konnte eine Parade gegen den Stürmer kaum fassen.

WAS IST PASSIERT? Mit einer unglaublichen Parade vereitelte LAFC-Torwart John McCarthy in der Nacht zum Montag beim 1:3 gegen Inter Miami eine Großchance von Superstar Lionel Messi. TV-Kameras fingen anschließend die Reaktion von Schauspielerin Selena Gomez ein, die mit offenem Mund staunend die Rettungsaktion verfolgte. Ein Video der Szene ging anschließend viral.

WAS IST DER HINTERGRUND? McCarthy hatte bei einem Schuss Messis aus rund elf Metern mit dank eines starken Reflexes den linken Arm ausgefahren und damit das 0:2 nach gut einer halben Stunde verhindert. Es war eine von zwei starken Parade McCarthys gegen Messi in der ersten Halbzeit.

Messi ging zwar leer aus, trotzdem fuhr Miami in Los Angeles einen Auswärtssieg ein. Der Argentinier bereitete dabei die Treffer von Jordi Alba und Leonardo Campana nach der Halbzeitpause vor.

Neben Gomez verfolgten zahlreiche Größen aus Unterhaltung und Sport Messis ersten Auftritt in Los Angeles. Unter anderem waren auch Prince Harry, die Hollywood-Stars Leonardo DiCaprio, Will Ferrell, Owen Wilson, Edward Norton sowie James Harden, Lebron James, Mookie Betts, Magic Johnson und Clayton Kershaw unter den Fans im Banc of California Stadium.

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Inter Miami trifft am nächsten Spieltag auf Kansas City, muss dann allerdings unter anderem auf Kapitän Messi verzichten. Der Argentinier weilt wie einige andere Mannschaftskameraden bei seiner Nationalelf. Mit der Albiceleste trifft Messi in der WM-Qualifikation auf Ecuador und Bolivien.