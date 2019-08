Gladbach vs. Schalke 04: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - so wird die Bundesliga übertragen

Das erste Top-Spiel der Saison steht an, wenn Gladbach heute Abend Schalke empfängt. Goal erklärt Euch, wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Am ersten Spieltag der neuen -Saison kommt es gleich zum ersten Kracher! empfängt den zum Top-Spiel. Anpfiff ist heute Abend (Samstag) um 18.30 Uhr im Borussia-Park.

Beide Teams konnten mit Erfolgserlebnissen in die Saison starten, nachdem sowohl Gladbach als auch Schalke die erste Runde des DFB-Pokals überstanden. Die Borussia siegte knapp mit 1:0 in Sandhausen, Schalke konnte den Regionalligisten Drochtersen/Assel mit 5:0 abfertigen.

Ihr wollt wissen, wo Ihr heute Abend Gladbach gegen Schalke live verfolgen könnt? Lest Euch in diesem Artikel alle Infos zur TV- und LIVE-STREAM-Übertragung durch! Zudem präsentiert Euch Goal die Aufstellungen, sobald sie feststehen.

Gladbach vs. FC Schalke 04: Die Daten zum Top-Spiel der Bundesliga

Duell Borussia Mönchengladbach vs. FC Schalke 04 Datum Sa., 17. August 2019 | 18.30 Uhr Ort Borussia-Park, Mönchengladbach Zuschauer 46.279 Plätze

Gladbach vs. FC Schalke 04: Wo wird das Top-Spiel der Bundesliga heute Abend live übertragen?

Es hat sich viel getan in der Sommerpause in Sachen TV-Übertragungsrechte. Damit Ihr den Überblick nicht verliert, erklären wir Euch in diesem Abschnitt, wo Ihr das Spiel heute Abend live im Fernsehen schauen könnt.

Zeigt das Free-TV Gladbach gegen Schalke 04 live?

Nachdem gestern Abend das ZDF das erste Spiel der Saison zwischen Bayern München und gezeigt hat, machten sich viele Fans wohl auch Hoffnungen, Gladbach gegen Schalke im Free-TV sehen zu können. Leider vergebens, denn kein frei empfangbarer Sender zeigt Gladbach gegen Schalke heute Abend im TV.

Wird das Top-Spiel zwischen Gladbach und dem FC Schalke 04 heute Abend im Pay-TV übertragen?

Der Bezahlsender Sky hingegen besitzt noch immer das größte Kontingent an Live-Spielen in dieser Saison. 266 von 306 Partien der Bundesliga laufen auf Sky live und exklusiv, unter anderem Mönchengladbach gegen Schalke.

Die Vorberichterstattung auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD startet um 17.30 Uhr und somit eine Stunde vor Anpfiff aus dem Borussia-Park. Sobald angepfiffen wird, begleitet Kommentator Frank Buschmann die Partie.

Gladbach vs. FC Schalke 04: Das Top-Spiel der Bundesliga im LIVE-STREAM verfolgen - so funktioniert's

Auch im Internet wird Gladbach gegen Schalke zu sehen sein, nachdem alle Partien der Saison nicht nur im TV, sondern auch im LIVE-STREAM angeboten werden. Über die hauseigenen Streaming-Plattformen Sky Go und Sky Ticket wird Sky Gladbach gegen Schalke im LIVE-STREAM übertragen.

Beide Plattformen zeigen dabei das identische Bild und denselben Ton wie die Fernsehübertragung. Somit beginnt die Berichterstattung auch hier um 17.30 Uhr und Frank Buschmann wird kommentieren.

Jeder Sky-Abonnent kann sich unterwegs über die App von Sky Go oder auf der Webseite einloggen und auf die LIVE-STREAMS zugreifen. So kann das Spiel auf dem Smartphone, Tablet, PC oder Laptop gestreamt werden.

Wer noch kein Sky-Kunde ist, kann sich über Sky Ticket Zugang zum Programm verschaffen. Hier kann das Streaming-Abo abgeschlossen werden, ohne das kostspieligere TV-Paket mitbuchen zu müssen. Sobald das Konto eingerichtet wurde, kann auch dort Gladbach gegen Schalke geguckt werden.

Zeigt DAZN Gladbach gegen Schalke heute im LIVE-STREAM?

Seit dieser Spielzeit werden auf der Streaming-Plattform DAZN auch Bundesligaspiele live gezeigt, jedoch beinhaltet das Rechtepaket lediglich Freitagsspiele, Montagsspiele und ausgewählte Sonntagsspiele. Die Partie am heutigen Samstag wird auf DAZN somit nicht gezeigt.

Die Plattform bietet kurz nach Abpfiff jedoch eine Möglichkeit, alle wichtigen Aktionen sehen zu können. Wie das funktioniert, lest Ihr im nächsten Abschnitt.

Gladbach vs. FC Schalke 04: DAZN präsentiert Euch die Highlights der Partie

Schon 40 Minuten nach Abpfiff steht auf DAZN ein Highlight-Clip mit den wichtigsten Szenen zwischen Gladbach und Schalke zur Verfügung. Das kurze Video kann dann jederzeit abgerufen werden.

Wer auf die Bilder zugreifen will, braucht ein Konto bei DAZN. Das gibt es für 11,99 Euro monatlich oder in der einjährigen Dauerkarte für 119,99 Euro. Alle Details zu den Kosten findet Ihr unter diesem Link.

Am dritten Spieltag bereits wird dann ein komplettes Spiel von Gladbach live und exklusiv auf DAZN laufen, denn am 30. August empfängt die Borussia zum Freitagsspiel. Auch Schalke wird auf DAZN zu sehen sein, wenn am fünften Spieltag freitags in Gelsenkirchen zu Gast ist. Welche Spiele Ihr noch komplett auf DAZN empfangen könnt, erfahrt Ihr hier.

Falls Ihr noch Fragen dazu habt, wie die Anmeldung auf DAZN abläuft, bekommt Ihr unter diesem Link Antworten.

Gladbach vs. FC Schalke 04 heute live im TICKER bei Goal

Goal wird ebenfalls aus Mönchengladbach für Euch berichten. Unter diesem Link findet Ihr einen LIVE-TICKER kostenlos, und ganz ohne Abo abschließen zu müssen.

Schlechte Nachrichten: Jonas Hofmann hat sich im @DFB_Pokal-Spiel beim @SV_Sandhausen einen Innenbandriss im rechten Knie zugezogen und fällt damit bis auf Weiteres aus. Gute Besserung, Jonas! 🙏

👉 https://t.co/zAlXBclgLe pic.twitter.com/4mzVe5Rb9K — Borussia (@borussia) 11. August 2019

Gladbach vs. FC Schalke 04: Die Aufstellungen

Hier wird das Spiel genauestens geschildert und mit interessanten Zahlen und Statistiken aufbereitet. Ihr verpasst somit keine wichtige Spielszene.

Die beiden neuen Trainer Marco Rose (Gladbach) und David Wagner (Schalke) hatten einen Sommer lang Zeit, sich ihre beste Elf rauszusuchen. Wer heute Abend das Vertrauen der Coaches bekommt, lest Ihr hier, sobald die Aufstellungen veröffentlicht wurden.

Klickt Euch dafür später noch einmal rein.