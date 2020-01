Gladbach vs. Heracles Almelo: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung und Co. - alle Infos zur Übertragung des Testspiels

Beim Tabellenzweiten der Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, geht die Wintervorbereitung in die heiße Phase. Man trifft auf Heracles Almelo.

Vorbereitung auf die Rückrunde der : trifft im Testspiel auf den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo. Das Spiel findet am Dienstag (7. Januar) um 15 Uhr statt.

Borussia Mönchengladbach hat unter Trainer Marco Rose eine starke Hinrunde gespielt. Lars Stindl, Alassane Plea und Co. Liegen nach 17 Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz (35 Punkte), nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter . Aus dieser Position heraus will man in der Rückrunde angreifen.

Auf der Gegenseite steht der -Klub Heracles Almelo. Der Verein steht in den Niederlanden auf Platz neun und mit 26 Punkten im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Auf Gladbach wartet also ein echter Härtetest.

Gladbach vs. Heracles Almelo heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Partie heute live. Außerdem erfahrt Ihr, wie beide Mannschaften personell in die Begegnung gehen.

Gladbach vs. Heracles Almelo: Alle Infos zum Freundschaftsspiel

Duell Gladbach vs. Heracles Almelo Datum Dienstag, 7. Januar 2020 | 15 Uhr Ort Campo Hotel Barcelo Montecastillo, Cadiz

Gladbach vs. Heracles Almelo heute im LIVE-STREAM sehen - so geht's!

Gladbach trifft auf Heracles Almelo und die Begegnung wird heute live im Stream gezeigt / übertragen. In diesem Abschnitt erfahrt Ihr, wo die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM laufen.

Gladbach vs. Heracles Almelo heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

Die Begegnung des Bundesligisten mit dem niederländischen Erstligisten wird am Dienstagnachmittag live und in voller Länge bei DAZN zu sehen sein. Die vollen 90 Minuten gibt es dort zu sehen, wenn Ihr Euch beim Streamingdienst registriert.

Das ist an diesem Dienstag die einzige Option, wie Ihr das Duell der Fohlen mit den Niederländern sehen könnt.

Gladbach vs. Heracles live bei DAZN: Die Übertragung auf einen Blick

Übertragungsbeginn: 15 Uhr

15 Uhr Anstoß: 15 Uhr

Gladbach vs. Heracles Almelo heute im LIVE-STREAM per Gratismonat sehen

Gladbach vs. Heracles Almelo kommt auf DAZN, dass wisst Ihr nun. Doch die beste Nachricht des Tages fehlt noch: DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat, was zur Folge hat, dass die vollen 90 Minuten heute live und gleichzeitig auch kostenlos übertragen werden.

Wie geht das, wie könnt Ihr Euch neu registrieren und den Gratismonat aktivieren? Sämtliche Informationen zur Registrierung findet Ihr hier. Eine Anmeldung ist für Euch Pflicht, wenn Ihr den Probemonat haben wollt. Wenn Ihr Euch heute anmeldet, könnt Ihr die heutige Begegnung Gladbach vs. Heracles Almelo also komplett kostenlos verfolgen.

Was gibt es noch zu wissen? Im Anschluss an den Gratismonat (30 Testtage) kostet das DAZN-Abo gerade einmal 11,99 Euro pro Monat. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, ein einmalig 129,99 Euro zu zahlen und dann ein Jahr lang DAZN nutzen zu können.

DAZN hat allerdings noch viel mehr zu bieten. Neben der Bundesliga hat der Streamingdienst auch zahlreiche Spiele der , , , , , Länderspiele im Programm.Außerdem warten einige Live-Übertragungen aus der NBA, der NFL, von Top-Events aus Tennis, Darts, Boxen oder Eishockey auf Euch.

Gladbach vs. Heracles Almelo heute live im TV sehen

DAZN zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten von Gladbach vs. Heracles Almelo heute im LIVE-STREAM. Doch kommt die Begegnung, die als Testspiel gilt, auch live im deutschen Fernsehen?

Gladbach vs. Heracles Almelo live auf DAZN sehen - via Smart-TV

Das deutsche Free-TV hat keinerlei Rechte, die dazu befugen, die 90 Minuten zwischen Gladbach und Heracles live im Fernsehen zu zeigen / übertragen. Auch der Pay-TV-Sender Sky ist nicht live vor Ort, das ist nämlich nur DAZN.

DAZN ist nicht nur ein LIVE-Streamsender, auch auf dem Fernsehbildschirm sind die Spiele zu sehen - wenn Ihr Euch die DAZN-App herunterladet.

Gladbach vs. Heracles ist in voller Länge bei DAZN auf dem Smart-TV zu sehen. Wie das geht, das erfahrt Ihr via Anleitung.

Gladbach vs. Heracles Almelo im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV schauen - so geht's!

Schritt 1: Kostenlose DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts suchen

Kostenlose DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts suchen Schritt 2: Kostenlose DAZN-App herunterladen und installieren

Kostenlose DAZN-App herunterladen und installieren Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Genießt Gladbach vs. Heracles Almelo im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Gladbach vs. Heracles Almelo: Die Aufstellungen

Das Testspiel zwischen Gladbach und Heracles Almelo wird um 15 Uhr angepfiffen. In der Stunde zuvor werden die beiden Mannschaftsaufstellungen bekanntgegeben.

Gladbach vs. Heracles Almelo: Teamvergleich in der Saison 2019/20