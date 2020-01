Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellung - so wird das Testspiel heute übertragen

Mit Gladbach und Freiburg testen zwei Bundesligisten im direkten Duell ihre Form. Goal erklärt, wo das Testspiel live im TV und LIVE-STREAM läuft.

und der bereiten sich derzeit im warmen auf die Rückrunde in der vor. Und im Rahmen ihrer Trainingslager treffen die beiden Bundesligisten am Freitag (10. Januar) in gleich zwei Testspielen aufeinander.

Anpfiff für das erste Match in Jerez ist um 12 Uhr, die zweite Partie steigt ab 14 Uhr. So können Gladbach-Trainer Marco Rose und SCF-Coach Christian Streich all ihren Profis 90 Minuten Einsatzzeit gewähren.

Gladbach gegen Freiburg heute live im TV und im LIVE-STREAM schauen: Goal erklärt Euch in diesem Artikel ausführlich, welcher Sender das Testspiel am Freitag übertragt!

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg live: Das Testspiel im Überblick

Duell Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg Datum Freitag, 10. Januar 2020 || 12 Uhr (1. Spiel); 14 Uhr (2. Spiel) Ort Jerez (Spanien)

Gladbach vs. Freiburg heute im LIVE-STREAM schauen: So geht's!

Um 12 Uhr ertönt am Freitag (10. Januar) der Anpfiff für das erste Testspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg. In den nächsten Abschnitten verraten wir Euch, wie Ihr im LIVE-STREAM dabei sein könnt.

DAZN zeigt die Partie nämlich live und in voller Länge im STREAM. Der Streamingdienst aus Ismaning bei München, der in dieser Saison auch mehr als 40 Bundesligaspiele live überträgt, bringt Euch das Geschehen aus Jerez live in Euer Wohnzimmer.

DAZN zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg heute im LIVE-STREAM - auch kostenlos

Kurz bevor der Ball rollt, geht DAZN auf Sendung. Als Kommentator der Partie wird Oliver Forster fungieren - auch für das zweite Testspiel zwischen BMG und SCF, das um 14 Uhr am Freitag angepfiffen wird.

Voraussetzung dafür, den Stream abrufen zu können, ist ein Abo bei DAZN. Das kostet entweder 11,99 Euro monatlich im Monatsabo oder Ihr sichert Euch direkt das Jahresabo für einmalig 119,99 Euro (hier spart Ihr im Vergleich zum Monatsabo rund 24 Euro pro Jahr).

Und wer noch kein Kunde bei DAZN ist, der kann Gladbach vs. Freiburg heute sogar kostenlos schauen. Denn bei DAZN gibt es für jeden Neu-Abonnenten einen Probemonat, in dem Ihr das Angebot 30 Tage lang gratis testen dürft. Wer danach von DAZN überzeugt ist, kann sich zu oben genannten Konditionen anmelden. Alle Informationen zur Anmeldung gibt es HIER!

Übrigens zeigt DAZN nicht nur Testspiele im LIVE-STREAM , sondern hat ein sehr üppiges Angebot an Live-Fußball im Programm: , , , , und natürlich die Bundesliga - alles bekommt Ihr live auf DAZN!

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg: Das Testspiel heute live im TV sehen

Im klassischen TV wird das Testspiel zwischen Gladbach und Freiburg heute leider nicht live übertragen. DAZN zeigt Gladbach vs. SCF nämlich exklusiv im LIVE-STREAM.

Mit DAZN habt Ihr aber nicht nur die Möglichkeit, das Spiel am Laptop, Tablet oder Smartphone anzuschauen. Mit einem Smart-TV könnt Ihr den LIVE-STREAM von DAZN sogar auf Eurem Fernseher genießen.

Denn auf nahezu jedem dieser modernen TV-Geräte steht die DAZN-App kostenlos zum Download bereit. Ihr müsst diese also einfach nur herunterladen und ein Abo bei DAZN haben - oder den kostenlosen Probemonat abschließen - und dann könnt Ihr Gladbach gegen Freiburg live im TV verfolgen.

Gladbach gegen Freiburg heute live auf dem Smart-TV mit DAZN: Alle Infos

Anpfiff 1. Spiel: Freitag, 10. Januar, 12 Uhr

Anpfiff 2. Spiel: Freitag, 10. Januar, 14 Uhr

Kommentator: Oliver Forster

Borussia Mönchengladbach vs. Freiburg heute live: Wer zeigt die Highlights?

Wer am Freitagmittag keine Zeit hat, sich Gladbach gegen Freiburg anzuschauen, muss sich genau wie bei der Live-Übertragung auch bei den Highlights DAZN bedienen, um die besten Szenen des Testspiels zu sehen.

DAZN lädt Euch zu beiden Testpartien einen Highlight-Clip auf die Plattform, den Ihr auf Abruf anschauen könnt. Besser noch: Gladbach gegen Freiburg läuft sogar im Re-LIVE, Ihr könnt die vollen 90 Minuten der beiden Duelle also auch am Freitagabend noch anschauen.

Voraussetzung dafür ist natürlich auch hier ein Abo bei DAZN. Alle Informationen zu den Preisen haben wir Euch HIER zusammengestellt.

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg live: Die Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach gegen SC Freiburg: Wer zeigt / überträgt das Testspiel heute live im TV und im LIVE-STREAM? Die Übersicht

Gladbach gegen Freiburg heute ... TV / LIVE-STREAM im TV DAZN (Smart-TV) im LIVE-STREAM DAZN

Mit welcher Aufstellung Gladbach und Freiburg heute in die beiden Testspiele gehen, erfahrt Ihr später an dieser Stelle. Für das erste Duell wird das wohl gegen 11.30 Uhr der Fall sein.