Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen beim Bundesligastart

Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München bestreiten das Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison. Wie sehen die Aufstellungen aus?

Die Saison 2021/22 in der Bundesliga startet heute Abend! Borussia Mönchengladbach hat am Freitag den Meister zu Gast, der FC Bayern München schlägt im Borussia-Park auf. Anstoßzeit? Um 20.30 Uhr geht es los.

Es ist das erste Pflichtspiel von Julian Nagelsmann als Trainer der Bayern, nachdem das Erstrundenspiel im DFB-Pokal bei Oberligist Bremer SV wegen Coronafällen beim Gegner verschoben werden musste. Auf den neuen Coach sind heute logischerweise alle Augen gerichtet, zumal die Vorbereitung beim FCB keineswegs optimal verlief.

Gladbach konnte sich da schon besser präsentieren, gewann unter anderem ein Testspiel gegen Bayern Ende Juli in der Allianz Arena mit 2:0. Können die Fohlen, die mit Adi Hütter auch einen neuen Trainer haben, den Rekordmeister zum Auftakt ärgern?

Und vor allem: Wie werden die Lineups aussehen? Mit welcher Aufstellung geht der FC Bayern im ersten Pflichtspiel unter Nagelsmann in die Partie? Und wie sieht die Startelf von Gladbach aus? Hier erfahrt Ihr es etwa eine Stunde vor Spielbeginn.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern heute: Die Daten zum Bundesliga-Start

Begegnung Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München Datum Freitag, 13. August 2021 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Borussia-Park (Mönchengladbach)

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute: Das sind die Aufstellungen

Aufstellung Gladbach:

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Scally - Kramer, Neuhaus - Herrmann, Stindl, Wolf - Plea

Aufstellung Bayern:

Neuer - Stanisic, Süle, Upamecano, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München, Aufstellungen: Wie ist die Personalsituation beim FCB?

Mit Lucas Hernandez und Benjamin Pavard werden dem FC Bayern zwei potenzielle Stammspieler beim Bundesligastart verletzt fehlen. Den Platz von Hernandez in der Innenverteidigung neben Neuzugang Dayot Upamecano wird entweder Niklas Süle oder Youngster Tanguy Nianzou einnehmen, anstelle von Pavard dürfte Bouna Sarr hinten rechts auflaufen.

FC Bayern, die Aufstellung heute: Diese Spieler fallen aus

Lucas Hernandez (im Lauftraining nach Knie-OP)

Benjamin Pavard (Sprunggelenksverletzung)

Marc Roca (Bänderriss am Sprunggelenk)

Noch fraglich war zuletzt derweil, ob Alphonso Davies nach seiner im Juli beim Gold Cup mit der Nationalelf erlittenen Verletzung fit genug ist, um schon gegen Gladbach von Anfang an zu spielen. Omar Richards oder Josip Stanisic müssten in die Bresche springen, sollte Davies ausfallen.

Spannend wird indes zu sehen sein, wie weit die Nationalspieler um Thomas Müller, Joshua Kimmich und Leroy Sane bereits sind. Sie sind bekanntlich erst verspätet ins Training eingestiegen, nachdem sie aufgrund ihrer EM-Teilnahme länger Urlaub hatten.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München, Aufstellungen: Wie ist die Personalsituation bei den Fohlen?

Auch die Gladbacher sind in punkto Personal keineswegs sorgenfrei. Linksverteidiger Ramy Bensebaini fällt sicher aus, für ihn wird wie schon zuletzt im Pokal der junge Joe Scally spielen.

Gladbach, Aufstellung heute: Diese Spieler fallen aus

Ramy Bensebaini (Oberschenkelverletzung)

Breel Embolo (Aufbautraining nach Muskelverletzung)

Mamadou Doucoure (Achillessehnenriss)

Manu Kone (Aufbautraining nach Knieverletzung)

Für Breel Embolo kommt der Bundesligastart nach einer Muskelverletzung definitv zu früh, auch hinter den zuletzt angeschlagenen Marcus Thuram und Alassane Plea stand noch ein Fragezeichen, was die Fitness für einen Startelfeinsatz angeht.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute: Die Aufstellungen beim letzten Bundesliga-Duell

Am 32. Spieltag der Vorsaison trafen Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern zuletzt in der Bundesliga aufeinander. Es wurde eine deutliche Sache für den FCB, die Fohlen unterlagen in München mit 0:6.

Startelf Bayern : Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Coman, Müller, Musiala - Lewandowski

: Neuer - Pavard, Boateng, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Coman, Müller, Musiala - Lewandowski Startelf Gladbach : Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Zakaria, Neuhaus - Lazaro, Hofmann - Thuram, Embolo

: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Zakaria, Neuhaus - Lazaro, Hofmann - Thuram, Embolo Tore: 1:0 Lewandowski (2.), 2:0 Müller (23.), 3:0 Lewandowski (34.), 4:0 Coman (44.), 5:0 Lewandowski (66.), 6:0 Sane (85.)

Gladbach gegen Bayern, Aufstellungen: Die Opta-Fakten zum Bundesliga-Start heute

Der FC Bayern München verlor 26 seiner 106 Bundesliga-Spiele gegen Borussia Mönchengladbach – nur gegen Werder Bremen kassierten die Bayern ebenso viele BL-Niederlagen, gegen keinen Verein mehr. Kein anderer Verein schoss zudem im Oberhaus so viele Tore gegen die Münchner wie die Fohlen (134).

Der FC Bayern München verlor seine letzten beiden Bundesliga-Gastspiele bei Borussia Mönchengladbach – mehr als 2 BL-Auswärtsniederlagen in Folge kassierten die Münchner seit Jahresbeginn 2000 nur gegen den FC Schalke 04 (5 von 2000 bis 2005).

Der FC Bayern München holte in der vergangenen Bundesliga-Saison 22 Punkte nach Rückstand, mehr als jeder andere Verein. Borussia Mönchengladbach hingegen verspielte 29 Punkte nach Führung, Ligahöchstwert und Vereins-Negativrekord im Oberhaus.

Erstmals seit 2001 muss mit dem FC Bayern München der amtierende Meister wieder auswärts in eine Bundesliga-Saison starten. Beim aktuellen Gegner Borussia Mönchengladbach kassierten die Bayern damals beim 0-1 die letzte Auftaktniederlage eines Meisters, seitdem gab es 15 Siege und 4 Remis für den Titelträger.

Der FC Bayern München verlor keins seiner letzten 9 Auftaktspiele in eine Bundesliga-Saison (8 Siege, 1 Remis), es ist die längste aktuelle Serie ligaweit. Nur von 1986 bis 1996 hatten die Münchner eine längere Ungeschlagen-Serie zum Saisonstart (11 Spiele) als aktuell. Die letzte Niederlage gab es 2011 beim 0-1 zu Hause gegen den aktuellen Gegner Borussia Mönchengladbach.

Seit einem 0-0 bei RB Leipzig im Mai 2019 traf der FC Bayern in jedem seiner 34 Bundesliga-Auswärtsspiele, das ist laufender Rekord in der BL-Historie. Im Saisonfinale 2020/21 blieben die Bayern aber in 2 Gastspielen in Folge sieglos – in mehr Gastspielen in Folge passierte ihnen dies zuletzt von Januar bis März 2012 (4).

Bayerns Robert Lewandowski traf in jedem seiner letzten 10 Bundesliga-Einsätze – trifft er auch diesmal, würde er seine längste Trefferserie im Bayern-Trikot egalisieren (11 Spiele in Folge mit Tor zum Saisonstart 2019/20). Zudem traf der Pole in den vergangenen 6 BL-Saison immer am 1. Spieltag – keinem anderen Spieler gelang dies in der BL-Historie in so vielen Saisons in Folge.

Interimstrainer ausgenommen wird Julian Nagelsmann der 21. verschiedene Trainer, der den FC Bayern in der Bundesliga als Chefcoach betreut - der letzte Trainer, der seine BL-Premiere beim FC Bayern verlor, war Franz Beckenbauer 1994 (1-3 gegen den VfB Stuttgart).

Adi Hütter wird als 24. verschiedener Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach in einem Bundesliga-Spiel betreuen – der einzige Gladbacher Coach, der seine BL-Premiere auf der Bank der Fohlen verlor, war Hütters Landsmann Bernd Krauss 1991 (2-4 gegen Kaiserslautern).

Bayerns Trainer Julian Nagelsmann gewann nur 1 seiner 6 Bundesliga-Spiele gegen Gladbachs Trainer Adi Hütter (2 Remis, 3 Niederlagen): mit 2-1 zu Hause mit Leipzig gegen Frankfurt im August 2019. Unter allen Trainern, gegen die Nagelsmann mindestens 5-mal im Oberhaus antrat, hat er gegen keinen anderen so einen geringen Punkteschnitt pro Spiel wie gegen Hütter (0.83).

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern live: Wer zeigt die Bundesliga heute im TV und STREAM?

Der Bundesliga-Start zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München läuft heute sogar live im Free-TV und kostenlos im LIVE-STREAM.

