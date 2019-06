Juventus Turin: Gianluigi Buffons Rückkehr steht unmittelbar bevor

Die Rückkehr von Torhüter Gianluigi Buffon zum italienischen Rekordmeister steht nach Informationen von Goal und SPOX unmittelbar bevor. Der Routinier wird einen Ein-Jahres-Vertrag mit einem Gehalt von 1,5 Millionen Euro plus Boni bei den Bianconeri unterzeichnen. Darauf haben sich Spieler und Klub verständigt.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Als Back-up für Wojciech Szczesny und vor allem als Führungsperson in der Kabine soll Buffon Juventus weiterhelfen. Da sein Vertrag bei PSG ausläuft, ist der 41-Jährige ablösefrei auf dem Markt.

In der vergangenen Saison lief der Keeper noch 25-mal für auf. Nachdem sein Abschied aus der französischen Hauptstadt verkündet worden war, wurde Buffon unter anderem auch mit dem FC Barcelona, Porto und Parma Calcio in Verbindung gebracht.

Juventus have reached an agreement with Gianluigi Buffon on a 1-year contract. He’ll earn €1.5m + bonuses 🇮🇹⚪️⚫️ https://t.co/30fCJRwt0u