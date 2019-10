KAA Gent vs. VfL Wolfsburg: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen, TICKER und Co. - hier läuft die Europa League live

Wolfsburg und Gent starteten erfolgreich in die Vorrunde der Europa League. Im direkten Duell wird nun vorerst über Platz 1 in Gruppe I entschieden.

Nach zwei Spieltagen in der Vorrunde der steht der an der Spitze der Gruppe I. Punktgleich und nur knapp dahinter rangiert allerdings die . Im Duell der beiden Teams geht es nun um eine Vorentscheidung im Kampf ums Weiterkommen. Anstoß ist heute Abend (Donnerstag) um 18.55 Uhr in der Ghelamco Arena in Gent.

Dem 3:1-Auftaktsieg der Wolfsburger gegen FC Olexandrija folgte lediglich ein 1:1 gegen AS St. Etienne. Gent hingegen konnte zwar in St. Etienne dreifach Punkten (3:2), verpasste aber gegen Olexandrija den Sieg (1:1) und steht nun, da sie ein Gegentor mehr als Wolfsburg kassierten, nur auf Platz zwei.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung von Gent gegen Wolfsburg im TV und LIVE-STREAM. Außerdem präsentieren wir Euch die Aufstellungen, sobald sie raus sind.

KAA Gent vs. VfL Wolfsburg heute live: Die Daten zum Spiel der Europa League

Duell KAA Gent vs. VfL Wolfsburg Datum Do., 24. Oktober 2019 | 18.55 Uhr Ort Ghelamco Arena, Gent ( ) Zuschauer 20.000 Plätze

KAA Gent vs. VfL Wolfsburg: Wird das Europa-League-Spiel heute live im TV übertragen?

In dieser Saison wird in der Vorrunde der Europa League ein Spiel pro Spieltag mit deutscher Beteiligung auf RTL übertragen. Der Free-TV-Sender entschied sich allerdings für die Partie zwischen und . Somit läuft Gent gegen Wolfsburg nicht im frei empfangbaren Fernsehen.

Auch der Pay-TV-Sender Sky hat die Europa League nicht im Programm. Gent gegen Wolfsburg kann demnach bei keinem TV-Sender in geschaut werden.

Jedoch gibt es eine Alternative: Mit dem LIVE-STREAM von DAZN kann das Spiel live verfolgt und sogar am Fernseher abgespielt werden. Wie das funktioniert, lest Ihr im nächsten Abschnitt.

KAA Gent vs. VfL Wolfsburg: DAZN zeigt die Europa League heute im LIVE-STREAM

Der Streaming-Anbieter DAZN hat sich das größte Rechtepaket am diesjährigen Wettbewerb gesichert. Auch das Spiel zwischen Gent und Wolfsburg hat DAZN im Programm und zeigt die Begegnung ab 18.55 Uhr live und exklusiv.

Kommentator Uwe Morawe und Experte Peter Hyballa begleiten Euch während der 90 Minuten aus Belgien. Hyballa, der selbst bereits in der Jugend des VfL Wolfsburg coachte, wird Euch dabei einige analytische Einblicke liefern können.

Den LIVE-STREAM könnt Ihr allerdings nur mit einem Abonnement bei DAZN empfangen. Das Abo dürft Ihr einen Monat lang gratis testen und anschließend entweder kostenlos kündigen oder das Abo für 11,99 Euro monatlich verlängern. Wer sich direkt für ein Jahr anmeldet spart etwas Geld und zahlt nur einmalig 119,99 Euro für zwölf Monate.

Die zugehörige DAZN-App findet Ihr zum kostenlosen Download im Google Play Store und im App Store, mit der Ihr auf fast allen mobilen Geräten die LIVE-STREAMS schauen könnt.

Auch auf den meisten Smart-TVs ist DAZN verfügbar. Mithilfe der Playstation oder des Amazon Fire TV Sticks könnt Ihr die Streams sogar auf einem herkömmlichen TV-Gerät laufen lassen.

DAZN hat übrigens nicht nur die Europa League im Programm, auch Spiele der und alle Freitags- und Montagsspiele der sind in Eurem Abo inbegriffen. Das komplette Programm findet Ihr hier!

KAA Gent vs. VfL Wolfsburg: Die Highlights laufen auf DAZN

Die Auswahl an Live-Übertragungen am heutigen Donnerstag ist groß. Zeitgleich läuft auf DAZN beispielsweise auch gegen . Wer Gent gegen Wolfsburg also nicht live verfolgen möchte, kann auf DAZN im Nachhinein auch die Highlights anschauen.

Das Streaming-Portal lädt bereits kurz nach Abpfiff ein kurzes Video mit den besten und wichtigsten Szenen der Partie hoch. Voraussetzung, um den Highlight-Clip schauen zu können, ist auch hier das DAZN-Abo. Wie Ihr das bekommt, lest Ihr im oberen Abschnitt oder mithilfe unserer Anleitung unter diesem Link.

KAA Gent vs. VfL Wolfsburg: Die Europa League heute im LIVE-TICKER

Auch Goal ist beim Spiel live dabei und informiert Euch via LIVE-TICKER aus Gent. Hier werden Euch alle wichtigen Szenen geschildert und mit Statistiken aufbereitet.

Somit seid Ihr immer auf Ballhöhe und werdet über alle Tore, Assists, Karten, Wechsel und alle weiteren interessanten Aktionen in Höchstgeschwindigkeit informiert.

Den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal zu Gent gegen Wolfsburg findet Ihr unter diesem Link!

KAA Gent vs. VfL Wolfsburg: Die Aufstellungen

Sobald die Trainer Oliver Glasner (Wolfsburg) und Jess Thorup (Gent) ihre Aufstellungen verkündet haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Schaut dafür später noch einmal vorbei.

Das Schiedsrichter-Gespann für unser Spiel bei der @KAAGent steht:

🕴️ Sergei Ivanov (RUS)

🚩 Roman Usachev (RUS)

🚩 Aleksei Lunev (RUS)

4⃣ Mikhail Vilkov (RUS)#KAAWOB #UEL pic.twitter.com/hgGPLJ51Hp — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 22. Oktober 2019

Europa League: Die Gruppe I mit Gent und Wolfsburg