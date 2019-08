Gary Neville erfreut über Romelu Lukakus Abgang bei Manchester United: "Er wiegt über 100 kg"

Gary Neville hat Stürmer Romelu Lukaku von hart kritisiert und zeigte sich erfreut über seinen bevorstehenden Wechsel zu . Dabei warf der ehemalige Red Devil dem Belgier fehlende Professionalität vor.

Auf Twitter schrieb Neville über Lukaku: "Er gab zu, dass er übergewichtig war. Er wiegt über 100 Kilogramm!" Trotzdem traut der 44-Jährige dem Angreifer eine erfolgreiche Zeit bei Inter zu. "Er wird bei Inter Tore schießen und es gut machen, aber seine Unprofessionalität ist ansteckend", erklärte Neville weiter.

Andy he admitted he was overweight ! He is over 100kg! He’s a Manchester United player!



He will score goals and do well at Inter Milan but unprofessionalism is contagious !