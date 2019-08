Manchester United: Romelu Lukaku kurz vor Wechsel zu Inter Mailand

ManUnited-Angreifer Romelu Lukaku steht vor einem Wechsel zu Inter. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde der Belgier in Mailand empfangen.

Angreifer Romelu Lukaku wird aller Voraussicht nach verlassen und zu in die wechseln. Der Belgier wird am Donnerstag den Medizincheck in der Modestadt absolvieren.

Lukakus Berater, Federico Pastorello, veröffentlichte am Mittwochabend auf Instagram ein Foto mit seinem Klienten aus dem Flugzeug und betitelte es mit: "Bereit zum Abflug ... Richtung Mailand. Inter, wir kommen!"

Am Flughafen wurde der 26-Jährige noch in der Nacht von 500 begeisterten Nerazzurri empfangen.

Inter Mailand: Bis zu 78 Millionen Euro für Lukaku

Als Ablösesumme sind 65 Millionen Euro im Gespräch, durch weitere Zahlungen kann diese Summe jedoch auf 78 Millionen Euro ansteigen.

Lukaku war 2017 für knapp 85 Millionen Euro vom zu United gewechselt. Dort läuft sein aktueller Vertrag bis 2022.