Rob McElhenney will Gareth Bale vom Comeback bei Wrexham überzeugen

Wrexham rüstet sich nach dem Aufstieg für die die neue Saison. Womöglich mit einem spektakulären Neuzugang.

WAS IST PASSIERT? Klubbesitzer Rob McElhenney will sich um ein Comeback von Gareth Bale bei Wrexham bemühen. Wie ernst diese Bemühungen sein werden, ist aber offen. Via Twitter lud er den 33-Jährigen jedenfalls zu einer Runde Golf ein – mit der Absicht, Bale eine Rückkehr auf den Fußballplatz schmackhaft zu machen.

WAS WURDE GESAGT? McElhenney schrieb in seinem Tweet offensichtlich mit einem Augenzwinkern: "Hey Gareth Bale. Lass uns Golf spielen. Ich werde dann auch sicher nicht vier Stunden damit verbringen, dich zu einem Comeback für eine letzte, magische Saison zu überreden." Bale antwortete, indem er meinte: "Das hängt davon ab, auf welchem Kurs."

WAS IST DER HINTERGRUND? Wrexham schaffte vor wenigen Tagen den Aufstieg den Aufstieg von der National League in die League Two, Englands vierthöchste Spielklasse. Hinter dem Erfolg des walisischen Traditionsvereins stehen mit McElhenney und Ryan Reynolds zwei Hollywoodstars. Sie kauften den Klub im November 2020.

Bale ist von der Entwicklung des Klubs aus seiner Heimat begeistert. Nach dem Aufstieg schickte er McElhenney eine Videobotschaft und sagte: "Hi, Rob. Ich möchte Dir zum Aufstieg und zu allem, was du für Wrexham tust, gratulieren."

Der 111-malige Nationalspieler, der mit Real Madrid unter anderem fünfmal die Champions League und drei spanische Meisterschaften gewann, beendete nach der Weltmeisterschaft in Katar seine Karriere. Bale ist passionierter Golfer und nahm Anfang Februar am Profiturnier Pebble Beach Pro-Am der PGA Tour in Kalifornien teil.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

Getty

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Bale stammt aus der Jugend des FC Southampton, 2007 wechselte er für knapp 15 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur. Dort feierte er seinen großen Durchbruch. Real Madrid machte ihn 2013 mit einer Ablöse von 101 Millionen Euro zum damals teuersten Spieler der Welt. 2022 heuerte der Rechtsaußen ablösefrei bei Los Angeles FC an, wo er nach wenigen Monaten seine Laufbahn beendet.