Galatasaray vs. Trabzonspor: LIVE-STREAM und TV - gibt es eine Übertragung?

Galatasaray trifft im Topspiel am Samstag auf Trabzonspor. Wird die Süper Lig in Deutschland live übertragen?

Während Galatasaray in der Champions-League-Qualifikation zuletzt erfolgreich war und nun in den Playoffs gegen Molde um den Einzug in die Gruppenphase spielt, steht in der Liga schon früh in der Saison ein echtes Topspiel auf dem Programm.

Am Samstagabend (19. August) hat der türkische Meister nämlich Trabzonspor in Istanbul zu Gast. Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr.

Aber gibt es in Deutschland überhaupt eine Übertragung von Galatasaray vs. Trabzonspor im LIVE-STREAM oder TV? GOAL gibt Euch im Folgenden die Antwort auf diese Frage.

Galatasaray vs. Trabzonspor heute live im STREAM schauen: Geht das bei DAZN oder Sportdigital?

Nein, leider ist das nicht möglich.

Kein deutscher Sender hält die Übertragungsrechte an der Süper Lig. Daher wird Galatasaray gegen Trabzonspor auch nicht live gezeigt.

Zuletzt waren die Spiele von Galatasaray in der Champions-League-Quali zwar bei Sportdigital und DAZN zu sehen. Die Partien aus der türkischen Liga sind auch bei diesen beiden Sendern aber nicht im Live-Programm.

Galatasaray vs. Trabzonspor heute: Gibt es eine Übertragung im TV?

Auch im TV wird es keine Übertragung von Galatasaray gegen Trabzonspor geben.

Getty Images

Die Erklärung ist hier die gleiche wie für für den STREAM: Kein deutscher Sender hält die Übertragungsrechte an der Süper Lig.

Wo kann man Spiele von Galatasaray diese Saison live schauen?

Wie bereits erwähnt, waren die Champions-League-Qualifikationsspiele des türkischen Meisters zuletzt bei Sportdigital und DAZN zu sehen.

Sollte es Galatasaray in die Gruppenphase der Königsklasse schaffen, kann man die Spiele dort allesamt bei DAZN oder Prime Video live anschauen. Sollte Galatasaray in den Playoffs gegen Molde verlieren und nur Europa League spielen, wird man das Team von Trainer Okan Buruk aber auch in diesem Wettbewerb live verfolgen können. Denn RTL hat die Rechte an der Übertragung der Europa League, zeigt jeden Spieltag eine Partie im Free-TV und weitere Topspiele bei RTL+ im STREAM.

Die Top-Neuzugänge von Galatasaray im Überblick