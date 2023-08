Galatasaray, Fenerbahce oder vielleicht doch Besiktas? Wer hat die Süper Lig am öftesten gewonnen und ist Rekordmeister in der Türkei?

Galatasaray, Besiktas und Fenerbahce sind wohl die drei größten Klubs in der Türkei und der Süper Lig. Die drei Klubs aus der Metropole Istanbul machten in den letzten Jahren die Meisterschaft in der Türkei nebst einigen wenigen Ausnahmen nahezu unter sich aus.

Da dürften sich viele Fans und Anhänger fragen, welcher der Vereine die Meisterschaft in der Türkei eigentlich am öftesten gewonnen und die meisten Titel in der türkischen Süper Lig eingeheimst hat. Galatasaray, Besiktas oder Fenerbahce?

Wer ist Rekordmeister in der Türkei und welcher Klub hat die Süper Lig bislang am häufigsten gewonnen? GOAL verrät es Euch in diesem Artikel.

Rekordmeister Türkei: Süper Lig 2023/24

Wettbewerb Süper Lig Land Türkei Mannschaften 20 Titelverteidiger Galatasaray

Türkei-Meisterschaft: Türkiye Futbol Şampiyonası ab 1924

Die erste Meisterschaft in der Türkei wurde 1924 ausgetragen, damaliger Titelträger war Harbiye Istanbul. Wegen verschiedener Gründe wurde die Saison allerdings nicht regelmäßig ausgespielt, von 1937 bis 1950 hieß der Wettbewerb dann Millî Küme - dies war die erste landesweite Meisterschaft.

Und auch schon damals gingen die Meistertitel überwiegend nach Istanbul, wobei die drei großen Klubs den Titel meistens unter sich ausmachten.

Rekordmeister in der Türkei: Süper Lig ab 1959

Von 1956 bis 1958 wurde schließlich der Federasyon Kupası ausgetragen, ein Verbandspokal, nachdem es zu jenem Zeitpunkt kein aktives Liga-System gab und ein Teilnehmer für den Europapokal ermittelt werden musste. Beide Saisons gewann Besiktas.

1959 wurde die heutige Süper Lig gegründet, wobei sich Fenerbahce im gleichen Jahr auch direkt den ersten Meistertitel im neuen Wettbewerb sichern konnte. Für die Meistersterne auf den Trikot der Klubs zählen nur die Titel in der Süper Lig sowie seit 2002 die beiden Titel des Federasyon Kupası.

Wer ist Rekordmeister in der Türkei? Klubs mit den meisten Titeln

Je nach Zählweise gibt es unterschiedliche Rekordmeister in der Türkei. Zählt man das heutig gültige Ligasystem, dann ist Galatasaray mit 23 Titeln Rekordmeister des Landes und hat vier Meistersterne auf dem Trikot. Es folgt Fenerbahce mit 19 Titeln und drei Meistersternen, sowie Besiktas mit 14 Titeln und ebenfalls drei Sternen.

Klub Titel Süper Lig Galatasaray 23 Fenerbahce 19 Besiktas 14 Trabzonspor 7 Başakşehir FK 1 Bursaspor 1

Rechnet man aber alle türkischen Meisterschaften seit der ersten Austragung 1924, dann ist Fenerbahce Rekordmeister der Türkei, es folgen Galatasaray und Besiktas.