Galatasaray bei Manchester United: 2.000 Gala-Fans schafften es in den Heimbereich - und durften aus Sicherheitsbedenken bleiben

Auf TV-Bildern und in Clips auf Social Media war zu sehen, dass viele Galatasaray-Anhänger im Bereich der Heim-Fans saßen. United äußerte sich dazu.

WAS IST PASSIERT? Beim Champions-League-Spiel zwischen Manchester United und Galatasaray (2:3) am 3. Oktober sahen 2000 Gäste-Fans die Partie auf Sitzen, auf denen normalerweise Anhänger der Red Devils Platz nehmen.

WAS IST DER HINTERGRUND? United entschuldigte sich nun bei den eigenen Fans dafür und erklärte, dass man die Galatasaray-Anhänger wegen Sicherheitsbedenken in dem eigentlich für die Heim-Fans vorgesehenen Bereich beließ und sie nicht in den Auswärtsbereich brachte.

Trotz der hohen Anzahl türkischer Fans im Heim-Bereich des Old Traffords wurden keine Vorfälle gemeldet.

United teilte zudem mit, dass von den 4000 für Galatasaray-Fans reservierten Tickets lediglich rund die Hälfte über den Verkauf des türkischen Klubs an den Mann gebracht wurde. Laut Chief Operating Officer Collette Roche war es sogenannten Ticket-"Bots" gelungen, hunderte von Eintrittskarten zu kaufen, die letztlich bei Galatasaray-Fans landeten.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Michael Regan/Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nicht nur wegen der teilweisen Verwirrung auf der Tribüne lief jener Dienstagabend Anfang Oktober für United nicht gut: Die Engländer unterlagen Galatasaray trotz zweifacher Führung am Ende mit 2:3 und stehen nach zwei Niederlagen aus den ersten beiden Spielen aktuell mit null Punkten auf dem letzten Platz in Champions-League-Gruppe A.