"Ich muss mit André reden": Manchester Uniteds Trainer ten Hag reagiert auf nächsten Onana-Patzer

Erik ten Hag hat nach Andre Onanas Albtraumauftritt für Manchester United in der Champions League gegen Galatasaray Redebedarf..

WAS IST PASSIERT? Erik ten Hag, Trainer von Manchester United, hat ein Gespräch mit seinem Torhüter André Onana angekündigt, der im mit 2:3 verlorenen Champions-League-Duell mit Galatasaray am Dienstag erneut keinen sicheren Eindruck machte und einen Elfmeter verschuldete.

WAS WURDE GESAGT? Den Journalisten sagte ten Hag nach dem Schlusspfiff: "Ich muss mit mehreren Spielern reden, aber ich muss auch natürlich mit André reden." Gleichzeitig machte er aber auch klar, dass er nach wie vor hinter dem Neuzugang von Inter Mailand steht: "Ich werde ihn unterstützen, denn er ist ein toller Torhüter."

DIE NEWS IN BILDERN:

Getty/GOAL

Getty Images

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Nationalspieler Kameruns hat in zehn Pflichtspielen bereits 18 Gegentreffer kassiert. Auch bei der 3:4-Niederlage zum Champions-League-Auftakt bei Bayern München hatte er keine gute Figur gemacht. Ten Hag vertraut allerdings seinem neuen Keeper: "Wir haben in den Spielen schon seine tollen Fähigkeiten gesehen - und auch seinen Charakter, nachdem er Fehler gemacht hat. Er wird zurückkommen und das schon in den nächsten Spielen."