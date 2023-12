Kopenhagen trifft am Dienstag in der Champions League auf Galatasaray. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der Champions League 2023/24 finden die Partien des sechsten Spieltags in der Gruppenphase statt. Dabei bekommt es der FC Kopenhagen am Dienstag (12. Dezember) mit Galatasaray zu tun. Der Anpfiff der Begegnung in der Gruppe A ertönt um 21 Uhr.

Zudem dient das Parken Stadion als Schauplatz der Begegnung zwischen den Löwen und den Gelb-Roten. Der FC Kopenhagen und Galatasaray halten nach fünf Spieltagen bei vier und fünf Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Kopenhagen vs. Galatasaray im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Kopenhagen vs. Galatasaray, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel FC Kopenhagen – Galatasaray Wettbewerb Champions League, Gruppe A, 6. Spieltag Datum Dienstag, 12. Dezember 2023 Uhrzeit 21 Uhr Ort Parken Stadion (Kopenhagen)

Kopenhagen vs. Galatasaray heute im Livestream und TV: Wer zeigt / überträgt das Spiel?

Kopenhagen vs. Galatasaray im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Kopenhagen-News

Der FC Kopenhagen erreichte vor zwei Wochen ein 0:0 beim FC Bayern München.

Zuvor feierte die Elf von Jacob Neestrup im jüngsten Champions-League-Heimspiel ein 4:3 gegen Manchester United.

Damit gelang den Löwen der erste Sieg in einer Gruppenphase der Königsklasse seit sieben Jahren.

In den ersten drei Spieltagen erlebte der FC Kopenhagen ein 2:2 bei Galatasaray, ein 1:2 gegen den FC Bayern München und 0:1 bei den Red Devils.

Die Aufstellung von Kopenhagen

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Galatasaray-News

Galatasaray fuhr am 29. November ein 3:3 gegen Manchester United ein.

Nach der Punktteilung gegen den FC Kopenhagen feierte die Mannschaft von Okan Buruk ein 3:2 bei Manchester United.

Anschließend unterlagen die Rot-Gelben gegen den FC Bayern München zu Hause mit 1:3 und auswärts mit 1:2.

Die Aufstellung von Galatasaray:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Kopenhagen gegen Galatasaray live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 3 Siege Kopenhagen 1 Siege Galatasaray 1 Unentschieden 1 Letztes Duell Galatasaray vs. Kopenhagen 2:2 (Champions League, 20. November 2023)

