Der FC Barcelona setzt sich bei Galatasaray durch: Die Europa League im TICKER zum Nachlesen

Mitfavorit FC Barcelona ist dank Pierre-Emerick Aubameyang ins Viertelfinale der Europa League eingezogen. Nach dem enttäuschenden Hinspiel (0:0) setzten sich die Katalanen im Achtelfinal-Rückspiel beim türkischen Topklub Galatasaray Istanbul durch den Siegtreffer des früheren Dortmunders mit 2:1 (1:1) durch und wahrten nach dem Abstieg aus der Champions League ihre Titelchance.

Top-Talent Pedri (37.) und Aubameyang (49.) drehten die Partie für Barcelona. Marcao hatte Istanbul zuvor in Führung gebracht (28.).

Galatasaray Istanbul vs. FC Barcelona 1:2 (1:1) Tore 1:0 Marcao (28.), 1:1 Pedri (37.), 1:2 Aubameyang (49.) Aufstellung Galatasaray Pena - Boey, Nelsson, Marcao, van Aanholt (85. Bayram) - Kutlu, Antalyali, Babel (74. Dervisoglu), Cicaldau (74. Morutan), Aktürkoglu - Gomis (63. Mostafa) Aufstellung Barcelona Ter Stegen - Dest (56. Araujo), Garcia, Pique (81. Lenglet), Alba - F. de Jong (68. Gavi), Busquets, Pedri - Traore (46. Dembele), Aubameyang (81. Depay), Torres Gelbe Karten Marcao (29.), van Aanholt (72.), Bayram (90.) - Busquets (27.), Garcia (42.), Pedri (79.), Alba (88.)

Fazit | Der FC Barcelona steht nach einem souveränen Auftritt im Viertelfinale der Europa League. Selbst der Rückstand in der ersten Hälfte bringt die Katalanen nicht aus dem Konzept. Von Galatasaray kommt in der zweiten Hälfte offensiv zu wenig. Nur eine echte Chance - das reicht gegen ein Barca nicht, das zum Schluss den Ball und den Gegner laufen lässt und die Zeit locker von der Uhr nimmt.

Galatasaray vs. Barcelona im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90.+5 | Barca spielt mit dem Ball die Sekunden und Minuten runter. Gala bekommt gar keinen Zugriff mehr.

90.+3 | Auch in der Nachspielzeit hat nur Barca die Chancen: Depay bekommt den Ball perfekt zurückgelegt, aber schießt flach rechts vorbei.

90.+2 | Torres trifft die Latte - aber er stand beim Steilpass einen Meter im Abseits. Deshalb wird er nach dem Alu-Treffer zurückgepfiffen.

90. | Sechs Minuten beträgt die Nachspielzeit. Sechs Minuten für Gala für den Ausgleich. Der liegt aber überhaupt nicht in der Luft.

90. | Marcao und Bayram verdaddeln ganz hinten den Ball. Bayram kann Depay nur noch überdeutlich festhalten. Gelb.

Galatasaray vs. Barcelona im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

88. | Alba sieht Gelb - weil er den Ball wütend auf die Tribüne feuert. Zwei Minuten gehen rum, ohne dass der Ball läuft.

Galatasaray vs. Barcelona im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

86. | Bei einem Einwurf vor den heißen Gala-Fans bekommt Jordi Alba einiges zu hören. Er bricht den Versuch ab - und Getränkebecher fliegen. Das gibt eine kleine Unterbrechung.

84. | Bei van Aanholt geht es nicht mehr weiter. Ömer Bayram kommt für ihn rein.

Galatasaray vs. Barcelona im LIVE-TICKER: WECHSEL

81. | Barca wechselt doppelt: Hinten kommt Lenglet für Pique, vorne Depay für Aubameyang.

Galatasaray vs. Barcelona im LIVE-TICKER: WECHSEL

80. | Da ist die Gala-Chance! Aktürkoglu ist auf links auf und davon und zieht von der Seite Richtung Tor. Statt eines Abschlusses hat er einen Querpass im Kopf. Den macht er auch - aber der mitgelaufene Morutan kommt nicht ran. Selbst schießen wäre wohl deutlich besser gewesen ...

79. | Pedri rauscht in Taylan rein und sieht dafür Gelb. Keine Proteste.

Galatasaray vs. Barcelona im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

74. | Noch einmal zwei Wechsel, die die Gala-Offensive ankurbeln sollen: Dervisoglu ist für Babel drauf, Morutan für Cicaldau.

Galatasaray vs. Barcelona im LIVE-TICKER: WECHSEL

72. | Van Aanholt kassiert die nächste Gelbe, weil er kurz vor dem Sechzehner seinen weglaufenden Gegenspieler festhält.

Galatasaray vs. Barcelona im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

69. | Gala muss vorne etwas liefern, aber im Moment ist das nicht möglich. Weil Barca den Ball hat und sich damit gar nicht in Probleme bringen kann.

68. | Wechsel in der Barca-Zentrale: Für de Jong ist jetzt Gavi drauf.

Galatasaray vs. Barcelona im LIVE-TICKER: WECHSEL

63. | Galatasaray braucht Offensive - und die soll jetzt Mostafa liefern. Er kommt für Gomis auf den Rasen.

Galatasaray vs. Barcelona im LIVE-TICKER: WECHSEL

60. | Alle rechnen mit einer Flanke, aber van Aanholt hat einen anderen Plan: Aus 25 Metern aus dem Halbfeld haut er drauf - und der Ball dreht sich nur knapp über den rechten Winkel.

56. | Bei einer Rettungsaktion vor der eigenen Torlinie verletzt sich Barcas Dest. Er hält sich den Oberschenkel und muss raus, Araujo kommt für ihn.

Galatasaray vs. Barcelona im LIVE-TICKER: WECHSEL

49. | Barca führt! Im dritten Anlauf ist der Ball drin: Erst fälscht Aubameyang einen Schuss von Busquets gefährlich ab, Pena rettet. Dann versucht es Pedri - wieder rettet Pena. Doch der Ball bleibt heiß, de Jong legt per Kopf quer in die Mitte und dort köpft Aubameyang aus ganz kurzer Distanz ein. 1:2!

Tooor! Galatasaray vs. Barcelona 1:2 | Torschütze: Aubameyang

46. | Weiter geht's! Für Traore ist bei Barca jetzt Dembele mit dabei.

Galatasaray vs. Barcelona im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Galatasaray vs. Barcelona im LIVE-TICKER: WECHSEL

Pause | 1:1 steht es nach 45 Spielminuten zwischen Galatasaray Istanbul und dem FC Barcelona. Marcao, Kapitän der Türken, brachte die Hausherren in der 28. Minute nach einem Eckball per Kopf in Führung. Keine zehn Minuten später glich Pedri aus. Stand jetzt würde es eine Verlängerung geben, noch muss jedoch eine komplette Halbzeit Fußball gespielt werden.

Galatasaray vs. Barcelona im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+3 | Letzte Aktion des Durchgangs - und fast das 2:1 für Barca! Eine Flanke von rechts erwischt Aubameyang mit dem Kopf gar nicht optimal. Aber in hohem Bogen klatscht der Ball auf die Querlatte.

45.+1 | Langer Ball auf Aubameyang, aber der bekommt das Spielgerät unter Druck von van Aanholt nicht unter Kontrolle.

45. | Drei Minuten Nachspielzeit gibt es.

42. | Garcia wird leicht in einem Zweikampf gedrückt und rutscht dann voll in die Beine von Marcao, der hart getroffen wird. Garcia selbst tut's weh, aber es gibt trotzdem Gelb.

39. | Damit ist bei dieser Paarung schon mal alles wieder auf Anfang. Sprich: Im Augenblick sind wir auf Verlängerungskurs.

Galatasaray vs. Barcelona im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

37. | Pedri wird im Gala-Sechzehner angespielt und macht es dann überragend. Gleich zwei Gegenspieler fliegen mit ihren Grätschen ins Leere - und dann schießt er aus kurzer Distanz unten links ein. Der verdiente Ausgleich!

Tooor! Galatasaray vs. Barcelona 1:1 | Torschütze: Pedri

35. | Pedri dribbelt und dribbelt an zahlreichen Gala-Spielern vorbei. Nach einer Weile ist er in guter Schussposition und versucht es mal. Die Kugel fliegt am Kasten vorbei.

29. | Beim Jubeln hat Marcao die Eckfahne rausgerissen. Das gibt nach den Regeln halt Gelb, Schiri Orsato entschuldigt sich fast dafür. Die Fahne muss jedenfalls ersetzt werden, kurze Unterbrechung.

Galatasaray vs. Barcelona im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

28. | Das Stadion bebt! Galatasaray trifft nach einer Ecke, die Babel mit einer starken Aktion rausgeholt hat. Von rechts kommt der Ball nach innen und sieben Metern vor dem Tor wirft sich Marcao in den Kopfball und trifft!

Tooor! Galatasaray vs. Barcelona 1:0 | Torschütze: Marcao

27. | Cicaldau will im Mittelfeld an Busquets vorbei, aber der Routinier hat einen anderen Plan. Er streckt sein Bein raus und bringt den Gala-Spieler zu Fall. Das gibt Gelb!

Galatasaray vs. Barcelona im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

26. | Wieder mal ein Abschluss: Pedri bekommt den Ball an der Strafraumkante serviert

25. | Aktürkoglu gibt richtig Gas bei einem Konter - aber Dest ist mitgelaufen und kann von der Geschwindigkeit mit dem schnellen Türken mithalten. Deshalb wird's nicht gefährlich.

20. | De Jong bringt einen Freistoß nach einem van-Aahnholt-Foul auf den Kopf von Pique - aber der die Kugel nicht auf das Gala-Tor.

16. | Bei den Gästen geht ganz viel über rechts und damit über Adama Traore. Gala-Verteidiger Patrick van Aanholt hat auf der Seite alle Füße voll zu tun.

12. | Barca mit Geduld im Ballbesitz - und Gala wartet auf ein schnelles Umschalten mit Gomis und Babel. Das dürfte hier das Spielbild bis auf weiteres werden.

10. | Jetzt auch eine Riesenchance für Barca! Busquets schickt erstaunlicherweise Frenkie de Jong auf die Reise - und der schließt aus 14 Metern mit links flach ab. Hauchdünn rechts unten vorbei!

7. | Und auch bei der ersten Gala-Ecke ist Gomis zur Stelle und köpft drüber.

6. | Ganz dickes Ding für die Türken! Bafetimbi Gomis setzt sich stark gegen Zwei durch und kommt zum Abschluss aus wenigen Metern. Aber Jordi Alba ist zur Stelle und blockt den Schuss im letzten Moment. Wenn der durchkommt ...

5. | Die erste Ecke für die Katalanen bringt nichts ein.

3. | Viel Ballbesitz für den FC Barcelona - und die Gala-Fans quittieren das mit lauten Pfiffen.

1. | Los geht's in Istanbul!

Galatasaray vs. Barcelona im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | "Wenn du gewinnst, holst du dir Selbstvertrauen und deine Ideen werden gestärkt", meinte Barca-Trainer Xavi vor dem Spiel und warnte zudem vor der "türkischen Hölle", womit er die lautstarken Fans aus Istanbul meinte.

Vor Beginn | Vor einer Woche verpasste EL-Mitfavorit FC Barcelona nach einer enttäuschenden Leistung eine Vorentscheidung im Kampf ums Viertelfinale. Im Hinspiel vor heimischer Kulisse kam das Team um Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen nicht über ein 0:0 hinaus. In Istanbul wartet jetzt ein heißer Tanz auf den FC Barcelona.

Vor Beginn | Das Achtelfinal-Rückspiel wird heute um 18.45 Uhr im Ali Sami Yen Sportkomplex Nef Stadion in Istanbul angepfiffen.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Europa League zm Achtelfinal-Rückspiel zwischen Galatasaray Istanbul und dem FC Barcelona.

Galatasaray Istanbul vs. FC Barcelona: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Galatasaray:

Pena - Boey, Nelsson, Marcao, van Aanholt - Kutlu, Antalyali, Babel, Cicaldau, Aktürkoglu - Gomis

Barcelona setzt auf folgende Aufstellung:

Ter Stegen - Dest, Garcia, Pique, Alba - F. de Jong, Busquets, Pedri - Traore, Aubameyang, Torres

Galatasaray Istanbul vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Galatasaray hat nur eines seiner neun Europapokal-Spiele gegen Barcelona gewonnen (3U 5N), diesen Sieg gab es im November 1994 in der UEFA Champions League (2-1). In den fünf Begegnungen seither gab es keinen Sieg, zwei Unentschieden und drei Niederlagen.

Es ist das fünfte Mal, dass Barcelona in einem Europapokal-Spiel auswärts auf Galatasaray trifft (2S 1U 1N), zuletzt war dies bei einem 2-0-Auswärtssieg im September 2002 der Fall. Barcas aktueller Trainer Xavi stand damals in der Startelf der Katalanen.

Barcelona überstand im UEFA Cup bzw. der Europa League sieben der letzten acht Duelle im Achtelfinale, das einzige Ausscheiden in dieser Phase gab es 2003/04 (0-1 nach Hin- und Rückspiel gegen Celtic).

Galatasaray hat im Hinspiel gegen Barcelona nur drei Schüsse abgegeben - kein Team hat in dieser Saison in einem Spiel der UEFA Europa League weniger abgegeben. Galatasaray blieb zudem in den letzten beiden EL-Spielen torlos, in mehr Spielen in Folge passierte dies Galatasaray im UEFA Cup bzw. der Europa League noch nie.

Memphis Depay war in dieser Europapokal-Saison an mehr Torschüssen direkt beteiligt als jeder andere Barcelona-Spieler (27 - neun Schüsse, 18 Schussvorlagen), wartet aber nach sieben Europapokal-Spielen immer noch auf seine erste direkte Torbeteiligung der Saison 2021/22

Galatasaray Istanbul vs. FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

In der Europa League wird heute das Rückspiel im Achtelfinale ausgetragen. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Galatasaray Istanbul und dem FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Galatasaray Istanbul vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER: Das Europa-League-Duell im Überblick

Partie: Galatasaray Istanbul vs. FC Barcelona