Galatasaray scharf auf vereinslosen Hatem Ben Arfa

Hat Hatem Ben Arfas Suche nach einem neuen Klub ein Ende? Der türkische Meister Galatasaray lockt den Franzosen mit einem üppigen Handgeld.

Der amtierende türkische Meister ist nach Informationen von Goal und SPOX am derzeit vereinslosen Offensivakteur Hatem Ben Arfa interessiert. Der Klub aus Istanbul hat dem Franzosen bereits ein lukratives Angebot unterbreitet.

So winkt Ben Arfa ein Vertrag bis zum Sommer 2021 mit einem Jahresgehalt in Höhe von drei Millionen Euro. Zudem soll der 32-Jährige ein Handgeld erhalten, das sich auf etwa vier bis fünf Millionen Euro belaufen würde.

Auch angeblich an Ben Arfa dran

Zuletzt wurde Ben Arfa mit mehreren französischen Erstligisten in Verbindung gebracht. Neben Nantes, Nizza und soll auch Olympiques Lyon Interesse an dem früheren Nationalspieler angemeldet haben. OL sucht derzeit nach den Verletzungen von Memphis Depay und Jeff Reine-Adelaide dringend nach Verstärkungen für seine Offensive.

Ben Arfa stand in der vergangenen Saison für auf dem Platz, nachdem er bei PSG aus disziplinarischen Gründen bis zum Ablauf seines Vertrages im Sommer 2018 in die Reserve versetzt worden war. Im Sommer lief sein Vertrag in Rennes aus und wurde nicht verlängert. Seitdem ist der Linksfuß auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber.