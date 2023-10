Galatasaray vs. FC Bayern im TV und LIVE-STREAM: DAZN oder Amazon?

Der FC Bayern gastiert am Dienstag in der Champions League bei Galatasaray. Wer überträgt das Spiel - DAZN oder Amazon Prime?

Die Länderspielpause ist längst wieder Geschichte und am 3. Spieltag der UEFA Champions League 2023/24 gastiert der FC Bayern München in der Türkei bei Galatasaray in Istanbul. Anpfiff der Partie im Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park ist um 18.45 Uhr MEZ (19.45 Uhr Ortszeit).

Kann das Team von Trainer Thomas Tuchel seine gute Ausgangsposition in Gruppe A weiter ausbauen? Das Stadion ist restlos ausverkauft und wer nicht direkt vor Ort dabei sein kann, schaut das Spiel natürlich live im TV oder im LIVE-STREAM.

Doch wer überträgt das CL-Duell zwischen Galatasaray und dem FC Bayern eigentlich live im TV und im LIVE-STREAM? DAZN oder Amazon Prime Video? GOAL erklärt es Euch in diesem Artikel.

Galatasaray vs. FC Bayern München: Die Fakten zum Spiel

Spiel Galatasaray - FC Bayern München Wettbewerb UEFA Champions League 2023/24, Gruppenphase Ort Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Istanbul, Türkei Anstoß 18.45 Uhr MEZ (19.45 Uhr Ortszeit)

UEFA Champions League 2023/24: Wer überträgt die Spiele?

Die Übertragungsrechte für die Saison 2023/24 der UEFA Champions League liegen bei den beiden Streaminganbietern DAZN und Amazon Prime Video - beide Sender zeigen die Königsklasse also live im TV und im LIVE-STREAM.

Die Aufteilung der Partien in der Gruppenphase ist dabei klar geregelt, denn Amazon überträgt lediglich das Topspiel am Dienstag eines jeden Spieltages live im TV und LIVE-STREAM. Der Rest der Partien ist dagegen bei DAZN zu sehen.

Galatasaray vs. FC Bayern: DAZN oder Amazon?

Wer überträgt nun also das Duell zwischen Galatasaray und dem FC Bayern? Die einfache Antwort: Amazon zeigt das Spiel zwischen Galatasaray und Bayern München am Dienstag, den 24. Oktober 2024 live im TV und LIVE-STREAM.

Anpfiff der Partie ist um 18.45 Uhr MEZ - es ist bereits das zweite Spiel des deutschen Rekordmeisters in dieser Saison, das von Amazon übertragen wird. Bereits das Duell beim FC Kopenhagen (2:1) wurde auf Amazon Prime Video gezeigt.