WM 2022: Wer hat die meisten Tore bei Endrunden erzielt?

Die WM 2022 in Katar steht vor der Tür. Doch wer hat bei den bisherigen Endrunden die meisten Tore erzielt? Hier gibt es die Übersicht.

Eine weitere WM-Endrunde steht an. Spieler, Trainer und Fans aus allen Ecken der Welt beginnen die Tage bis zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu zählen.

32 Nationen werden um den größten Titel kämpfen, den es im Fußball gibt. Es sind viele ehrgeizige Teams am Start, die glauben, dass sie es dem amtierenden Weltmeister Frankreich gleichtun können. Die WM in Katar ist dabei die 22. Ausgabe des großen Turniers.

Bei den vergangenen 21 Weltmeisterschaften wurden viele Geschichten geschrieben. Große Triumphe, tragische Niederlagen, aber auch individuelle Spielerleistungen standen im Fokus. Besonders im Fokus stehen dabei immer die Torschützen.

Wer hat über alle Weltmeisterschaften hinweg die meisten Tore geschossen? Wo stehen Legenden wie Gerd Müller, Marco van Basten und Co.? Auf dieser Seite erfahrt ihr es.

Fußball, WM 2022 in Katar: Das Turnier im Kurz-Überblick

VERANSTALTUNG Fußball-WM 2022 AUSTRAGUNGSLAND Katar ZEITRAUM 20. November bis 18. Dezember TEILNEHMENDE NATIONEN 32 TITELVERTEIDIGER Frankreich

Die besten WM-Torschützen aller Zeiten: Miroslav Klose auf Platz eins

Die Liste der besten WM-Torschützen aller Zeiten führt ein Deutscher an: Miroslav Klose. Der heute 44-Jährige stand in 24 Spielen bei einer Endrunde auf dem Platz und erzielte dabei 16 Treffer. Das macht eine Quote von 0,67 Toren pro Spiel. Ein Elfmeter war übrigens nicht dabei.

Seine erste Bude bei einer Weltmeisterschaft erzielte Klose 2002 in Sapporo. Per Flugkopfball brachte er die DFB-Elf mit 1:0 in Führung. In dem Spiel knipste er insgesamt dreimal, bei der gesamten WM 2002 gelangen ihm fünf Tore.

Bei der WM 2006 in Deutschland traf Klose ebenfalls fünfmal - darunter war der wichtige 1:1-Ausgleich im Viertelfinale gegen Argentinien, der die DFB-Elf in die Verlängerung führte, am Ende gewann die deutsche Elf im Elfmeterschießen. In Südafrika im Jahr 2010 schraubte Klose sein WM-Torekonto auf 14.

Die WM 2014 in Brasilien war Kloses letzte Weltmeisterschaft. Dort traf er zweimal. Einmal im zweiten Vorrundenspiel gegen Ghana und mit seinem Treffer zum 2:0 im Halbfinale gegen Brasilien stieg er zum alleinigen Rekordtorschützen auf.

WM-Torschützen: Ronaldo rangiert auf Platz zwei

Besonders bezeichnend: Mit seinem Treffer gegen Brasilien stieß Miroslav Klose einen Brasilianer von Platz eins der ewigen WM-Torschützenliste: Ronaldo. Oder wie er mit vollständigem Namen heißt: Ronaldo Luis Nazário de Lima. Der heute 46-Jährige spielte 19 WM-Partien und traf dabei 15-mal das Tor. Seine Quote ist daher mit 0,79 Treffern pro Spiel leicht besser als die von Klose.

Bei der WM 1998 traf Ronaldo viermal, sein bestes Turnier spielte er aber 2002 in Japan und Südkorea. Gleich acht Tore erzielte der Brasilianer, darunter auch die beiden Buden im WM-Finale gegen Deutschland. Dieses endete mit 2:0 für die Südamerikaner, Ronaldo war der der Mann des Spiels. Beim Turnier 2006 in Deutschland gelangen dem Stürmer immerhin drei Tore.

Der Bomber der Nation: Gerd Müller auf Platz drei der WM-Torschützenliste

Wer darf in dieser Liste auf keinen Fall fehlen? Natürlich Gerd Müller. Der ehemalige Weltklasse-Stürmer verstarb im August 2021, wird Fußballfans weltweit aber immer in Erinnerung bleiben. In nur 13 WM-Spielen knipste Müller 14-mal, das ergibt eine Quote von starken 1,08 Treffern pro Partie.

Unvergessen sind dabei seine Leistungen bei der Endrunde 1970 in Mexiko. In fünf Spielen gelangen dem Bomber der Nation zehn Treffer, darunter auch zwei im Halbfinale gegen Italien. Doch auch ein bärenstarker Müller konnte nicht verhindern, dass die Italiener in diesem Spiel mit 4:3 nach Verlängerung gewannen.

1974 bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land verbuchte Müller vier weitere Treffer. Besonders wichtig war das 2:1 in der 43. Minute des Finales gegen die Niederlande. Der Stürmer traf damit zur deutschen Führung - und zum Endstand. Der damals 28-Jährige hatte Deutschland zum zweiten WM-Titel der Geschichte geschossen.

Getty Images

WM-Torschützenliste: Der bestplatzierte noch aktive Spieler

Werfen wir einen Blick in die besten zehn Torschützen der WM-Historie, befindet sich in der Liste nur ein Spieler, der noch aktiv ist und sein Torekonto beim Turnier 2022 in Katar noch in die Höhe schrauben kann: Thomas Müller. Genauer gesagt liegt der Spieler des FC Bayern sogar auf Rang acht, diesen teilt er sich aber mit fünf anderen Spielern.

16 WM-Spiele, zehn Tore, eine Quote von 0,63 Toren pro Spiel: Müllers Ausbeute kann sich definitiv sehen lassen. Er spielte bisher drei Endrunden, 2010 in Südafrika und 2014 in Brasilien gelangen ihm je fünf Treffer. Lediglich bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland blieb Müller in drei Einsätzen ohne Torerfolg, dort schied die deutsche Nationalmannschaft allerdings auch schon in der Vorrunde aus und erzielte insgesamt nur zwei Tore während des Turniers.

Thomas Müller könnte also mit einer starken Endrunde in Katar Miroslav Klose von Platz eins der ewigen Torschützenliste verdrängen. Um alleiniger Spitzenreiter zu werden, müsste der 33-Jährige sieben Tore erzielen. Schwierig, aber nicht unmöglich. Das zeigen die Zahlen seines Namensvetters Gerd Müller.

WM-Torschützenliste: Die besten Torjäger aller Zeiten