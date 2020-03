Fußball heute live in TV und LIVESTREAM: PSG vs. BVB - Sky oder DAZN? Alles zur Übertragung

In der Champions League fällt zwischen PSG und dem BVB die Entscheidung. Hier erfahrt Ihr, wo Fußball heute im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Es ist endlich soweit: Der BVB muss bei PSG ran und kämpft um den Einzug ins Viertelfinale der . Die Begegnung im Pariser Prinzenparkstadion startet heute um 21 Uhr.

Goal hat für Euch zusammengestellt, wie Ihr das Duell zwischen PSG und dem BVB heute live im TV und LIVESTREAM sehen könnt. Wer mehr Informationen wie die Opta-Fakten oder die voraussichtlichen Aufstellungen sehen will, findet diese in einem separaten Artikel auf unserer Seite. Einen LIVE-TICKER gibt es auf Goal übrigens auch - einfach hier entlang.

PSG vs. BVB ( ) - Fußball heute live im TV: So geht's

Zunächst die schlechte Botschaft für alle Anhänger der Dortmunder sowie Fans der Franzosen: Das Duell zwischen PSG und Borussia Dortmund wird am heutigen Mittwochabend leider nicht live im deutschen Free-TV ausgestrahlt.

Weder die ARD noch das ZDF haben sich in der laufenden Spielzeit die Übertragungsrechte an der Königsklasse gesichert. Um trotzdem live dabei zu sein, muss man also einen anderen Weg finden.

Mehr Teams

LIVE im TV: So wird PSG vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live übertragen

Folglich bedeutet das, dass man auf einen Pay-TV-Sender zurückgreifen muss, um das Gastspiel von Schwarz-Gelb im Parc des Princes live und in voller Länge mitverfolgen zu können. Hierfür ist Sky die richtige Anlaufstelle.

Der Bezahlsender teilt sich in der Saison 2019/20 die Übertragungsrechte für die Champions League mit dem Streamingdienst DAZN. Die Aufteilung erfolgt dabei mit Hilfe eines ausgeklügelten Picking-Systems. Im Fall der Partie zwischen Dortmund und Barcelona ist Sky im Besitz der Übertragungsrechte und wird die Begegnung sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenzschaltung anbieten.

Als Alternative zur TV-Übertragung kann man das Heimspiel von Paris St. Germain gegen Borussia Dortmund auch per LIVESTREAM verfolgen. Sämtliche Informationen hierzu erhaltet Ihr im folgenden Abschnitt.

PSG vs. BVB (Borussia Dortmund): Fußball heute im LIVESTREAM

Wenn der Champions-League-Kracher zwischen Dortmund und dem Starensemble aus Paris am heutigen Mittwoch um 21 Uhr angepfiffen wird, könnt Ihr einerseits - wie bereits erwähnt - auf die TV-Übertragung bei Sky zurückgreifen. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Partie im LIVE-STREAM zu sehen.

PSG vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVESTREAM bei Sky Go sehen

Wer Kunde bei Sky ist, hat alternativ zur Übertragung im TV die Möglichkeit, über das Online-Portal Sky Go auf die Live-Inhalte des Senders zugreifen zu können. Darauf könnt Ihr dann per Web-App oder via Tablet oder Smartphone live bei der Partie dabei sein.

Die Übertragung via Sky Go ist dabei deckungsgleich mit der im TV, dementsprechend könnt Ihr je nach Geschmack entscheiden, welche Option Euch besser zusagt.

PSG vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVESTREAM via Sky Ticket verfolgen

Für diejenigen von Euch, die kein Abo bei Sky haben, aber keinesfalls auf das Kräftemessen zwischen PSG und Borussia Dortmund verzichten wollen, bietet der Bezahlsender noch eine weitere Möglichkeit: Das Sky Ticket.

Einmal erworben, erhaltet Ihr einen 24-Stunden-Zugang zum Service von Sky. So könnt Ihr live beim Spiel dabei sein und seid an kein Abonnement gebunden.

PSG vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Bilanz vor dem Spiel heute

PSG (wettbewerbsübergreifend 3 Duelle) BVB 2 Siege 1 0 Unentschieden 0 1 Niederlagen 2 2 Tore 3

Vorbericht zum Duell PSG vs. BVB (Borussia Dortmund) heute: Das Normale im Außergewöhnlichen: BVB vor Geisterspiel optimistisch

Borussia Dortmund bemüht sich im Anflug zum Champions-League-Geisterspiel bei Paris St. Germain um möglichst viel Normalität.

Zu Hause würde Lucien Favre sofort umschalten. "Am Sonntag war gegen im Fernsehen", sagte der Trainer von Borussia Dortmund über seine Erfahrung mit Geisterspielen: "Ich konnte nur zwei Minuten schauen. Keine Lust." Die Frage der Lust allerdings stellt sich am Mittwochabend (21.00 Uhr) bei nicht - im verwaisten Prinzenpark geht es für den BVB im Achtelfinal-Rückspiel um Prestige, Millionen und einen süßen Triumph über Thomas Tuchel.

Beim kurzen Anflug auf den Kleinflughafen Le Bourget am Dienstagmittag versuchte Favre, seine Mannschaft "auch mental vorzubereiten". Sebastian Kehl warnte die Spieler davor, sich von der gespenstischen Atmosphäre runterziehen zu lassen. "Das ist ganz komisch. Das fühlt sich manchmal an wie so ein Abschlusstraining", sagte der Lizenzspielerchef: "Aber wir sehen uns gewappnet."

Welche Mannschaft besser den inneren Schalter umlegen kann, wer besser mit den sehr widrigen Umständen klar kommt, wird sich wohl durchsetzen. Denn PSG mit dem früheren BVB-Trainer Tuchel fehlt zwar der Heimvorteil, allerdings wird auch keine störende Unruhe aufkommen - Tuchel steht unter enormem Druck der katarischen Investoren. Coronavirus hin oder her: "Für sie bricht die Welt zusammen, wenn sie ausscheiden", stichelte Hans-Joachim Watzke.

Der Dortmunder Geschäftsführer sieht den BVB "psychologisch im Vorteil, der Druck ist maximal auf Paris". Doch nicht nur das: Seine Mannschaft spielt derzeit in Topform, auch das 2:1 im Hinspiel ist ein kleines Plus. "Wir können gerne 7:6 verlieren", spaßte Abwehrchef Mats Hummels. Das würde schließlich reichen.

Deutlich ernster nahm es Emre Can. Das neue "Mentalitätsmonster" der Dortmunder fordert einen Wechsel in der Eigenwahrnehmung. "Wir müssen es aus den Köpfen kriegen, dass man sagt: Im Achtelfinale ist für uns meistens Schluss", forderte der Nationalspieler im kicker energisch. "Wir müssen an uns glauben und als Einheit auftreten. So wie vor drei Wochen im Hinspiel."

Da war von der 500-Millionen-Euro-Offensive der Franzosen, die womöglich auf Weltmeister Kylian Mbappe (Infekt) verzichten müssen, herzlich wenig zu sehen. Can setzte mit einem eisenharten Zweikampf gegen Neymar früh ein Zeichen und will wieder vorangehen. "Gegen solche Mannschaften muss man von Anfang an zeigen, dass man keine Angst hat", betonte er. Hummels vertraut der "idealen Mixtur aus Arbeitern und Künstlern", er will aber "unser Auswärtsgesicht verstecken" - im Stadion des Gegners tat sich der BVB manches Mal schwer.

Seine Spieler schützt der Verein so gut wie möglich. Am Flughafen gab es keine Interviews oder Autogramme, die Pressekonferenzen beider Trainer vor dem Spiel entfallen, auch Journalisten (bis auf TV-Rechte-Inhaber) bleibt am Mittwoch der Zutritt verwehrt. Zu Hause wartet dann schon das nächste Geisterspiel - im Revierderby gegen Schalke 04 am Samstag.

Favre zumindest hat schon ein Spiel ohne Publikum erlebt. Am 19. April 2001 holte er in der Schweizer Nationalliga A als Trainer von Servette Genf beim FC Sion ein 1:1. Sein Fazit: "Das ist nicht schön."

Quelle: SID