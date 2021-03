Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die WM-Qualifikation auf DAZN

Am Samstag stehen die nächsten wichtigen Spiele in der WM-Qualifikation an. Aber wer überträgt die Partien heute live im TV und im LIVE-STREAM?

Normalerweise stehen am Samstag Bundesliga und Co. auf dem Programm, doch bekanntlich ist Länderspielpause. Und das heißt: WM-Qualifikation satt! Am Samstag gehen in Europa insgesamt zehn Quali-Partien für die WM 2022 über die Bühne, unter anderem sind die Türkei, Belgien und Portugal im Einsatz.

Die deutsche Nationalmannschaft muss zwar erst am Sonntag wieder ran, wenn Joachim Löw und Co. am zweiten Gruppenspieltag auf Rumänien treffen. Aber sicherlich sind auch die Partien ohne deutsche Beteiligung von großem Interesse für jeden Fußball-Fan.

Daher klären wir in diesem Artikel die Frage: Welcher Sender zeigt / überträgt die WM-Qualifikation heute live im TV und im LIVE-STREAM? Und wo kann ich die Highlights aller Spiele sehen?

Die WM-Qualifikation heute live sehen: Wer überträgt die Spiele?

Die Übertragung der WM-Qualifikation in Deutschland ist recht schnell erklärt: Die Spiele der DFB-Elf werden live im Free-TV von RTL übertragen. Alle anderen Partien laufen zwar nicht im klassischen TV, werden dafür aber im LIVE-STREAM gezeigt.

Welchen Sender Ihr dafür einschalten müsst? Goal erklärt es Euch in den nächsten Abschnitten.

Die WM-Qualifikation heute im LIVE-STREAM: DAZN überträgt alle Spiele ohne deutsche Beteiligung

Alle Spiele der Qualifikation zur WM 2022, an denen die deutsche Nationalmannschaft nicht beteiligt ist, werden exklusiv von DAZN im LIVE-STREAM übertragen.

Das heißt für heute also: Bei DAZN seht Ihr unter anderem den Auftritt der Türkei in Norwegen, das Topspiel zwischen Serbien und Portugal oder Tschechien gegen Belgien live und in voller Länge!

Die WM-Qualifikation im LIVE-STREAM: Diese Spiele zeigt DAZN heute live

Paarung Anstoß Montenegro - Gibraltar Samstag, 27. März, 15 Uhr Russland - Slowenien Samstag, 27. März, 15 Uhr Weißrussland - Estland Samstag, 27. März, 18 Uhr Niederlande - Lettland Samstag, 27. März, 18 Uhr Norwegen - Türkei Samstag, 27. März, 18 Uhr Kroatien - Zypern Samstag, 27. März, 18 Uhr Serbien - Portugal Samstag, 27. März, 20.45 Uhr Irland - Luxemburg Samstag, 27. März, 20.45 Uhr Tschechien - Belgien Samstag, 27. März, 20.45 Uhr Slowakei - Malta Samstag, 27. März, 20.45 Uhr

Die WM-Qualifikation heute live im TV sehen: Geht das?

Wie bereits beschrieben: DAZN ist der exklusive Anbieter für die Übertragung der WM-Qualifikation am Samstag und der Streamingdienst verbreitet seine Inhalte im LIVE-STREAM. Dennoch könnt Ihr die WM-Quali live auf Eurem Fernseher verfolgen.

Solltet Ihr nämlich in Besitz eines Smart-TV sein, müsst Ihr Euch dort einfach kostenlos die DAZN-App auf Euer Gerät laden, Euch mit Euren Login-Daten anmelden und schon könnt Ihr die STREAMS auch auf dem TV anschauen. Eine weitere Möglichkeit ist, Euer mobiles Endgerät wie zum Beispiel den Laptop per HDMI-Kabel mit dem Fernseher zu verbinden.

Die WM-Quali heute live im STREAM sehen: Was kostest DAZN?

Um auf DAZN die WM-Qualifikation im LIVE-STREAM zu sehen, braucht Ihr ein Abonnement beim Streamingdienst. Das gibt es entweder für 11,99 Euro pro Monat (monatlich kündbar) oder aber für einmalig 119,99 Euro im Jahres-Abo. Alle Infos zur Anmeldung bei DAZN erhaltet Ihr HIER in einem separaten Artikel.

Solltet Ihr noch kein Kunde bei DAZN sein, gibt es allerdings die Möglichkeit, die WM-Quali heute kostenlos im LIVE-STREAM zu sehen - dem Gratismonat sei Dank. DAZN schenkt nämlich jedem Neu-Kunden den ersten Monat, für die ersten 30 Tage bezahlt Ihr keinen Cent. Wer danach weiterhin auf DAZN zugreifen will, legt sich ein Abo zu, ansonsten kann man ganz einfach wieder kündigen.

HIER gibt es alle Informationen zum Probemonat.

Die WM-Qualifikation heute: Wo laufen die Highlights von Türkei, Portugal, Belgien und Co.?

Auch hier ist DAZN die Lösung. Ihr könnt dort nämlich nicht nur alle Spiele der WM-Quali ohne deutsche Beteiligung live sehen, sondern habt noch weitere Möglichkeiten.

Zu jeder Partie bietet DAZN auch die Highlights in einer Zusammenfassung an. Zudem gibt es die Option, Spiele auch nach Schlusspfiff noch einmal in voller Länge im Re-Live anzuschauen.

WM-Qualifikation heute: Die Spiele im LIVE-TICKER verfolgen

Wer nicht im LIVE-STREAM mit dabei sein kann oder will, aber trotzdem über den aktuellen Stand in der WM-Qualifikation informiert bleiben möchte, der kann sich beim LIVE-TICKER von Goal bedienen.

Zu jeder Partie bieten wir nämlich einen TICKER an, HIER könnt Ihr Euch ganz einfach Euer Spiel auswählen.