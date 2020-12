Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit

Borussia Dortmund kämpft gegen Zenit St. Petersburg heute um den Gruppensieg in der Champions League. Wer zeigt Fußball heute live?

In der UEFA steht bereits der 6. Spieltag auf dem Programm. Der BVB ( ) gastiert bei Zenit St. Petersburg auf russischem Boden. Um 18.55 Uhr geht es los.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM sehen geht heute mit der Champions League. Doch wie sieht die Übertragung der Partie BVB vs. Zenit aus? Hier erfahrt Ihr es.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit auf einen Blick

Begegnung Zenit St. Petersburg - Borussia Dortmund Datum Dienstag, 08. Dezember | 18.55 Uhr Ort Gazprom-Arena, Sankt Petersburg

Fußball heute im LIVE-STREAM sehen: BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit live auf DAZN

Die Champions League schließt heute und morgen die Gruppenphase der Saison 2020/21 ab und die meisten Teilnehmer der K.o.-Runde stehen bereits fest - so auch der BVB. Doch es bleibt die Frage, ob die Dortmunder auch als Gruppensieger ins Achtelfinale einziehen.

Wo könnt Ihr das Duell mit St. Petersburg heute live anschauen? Bei DAZN natürlich. Sky und DAZN sind die beiden Rechteinhaber der UEFA Champions League und strahlen alle Spiele live im TV und im LIVE-STREAM aus.

Heute um 18.55 Uhr wird Fußball bei BVB vs. Zenit bei DAZN gezeigt / übertragen. Dafür zeigt Sky rund zwei Stunden später das Duell von RB Leipzig gegen Manchester United.

Fußball heute im LIVE-STREAM: DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit im LIVE-STREAM

DAZN überträgt sieben von acht Gruppenspielen pro Spieltag der CL-Gruppenphase im LIVE-STREAM - so auch BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit. Um 18.45 Uhr beginnt der Streamingdienst mit der Vorberichterstattung, ab 18.55 Uhr rollt der Ball in der Gazprom-Arena.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit - dieses Team begleitet Fußball heute auf DAZN:

Fußball heute im LIVE-STREAM sehen: BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit - so geht's mit DAZN

Die UEFA Champions League kommt heute im LIVE-STREAM bei DAZN, wenn Ihr das Spiel des BVB in St. Petersburg anschauen wollt. Gute Nachrichten hat DAZN für alle, die noch kein Kunde sind.

Das Gruppenfinale der Königsklasse gibt es dann nämlich kostenlos live im Stream zu sehen. Fußball heute live und auch viele andere Sportarten: Der Streamingdienst hat im vergangenen Sommer die ohnehin schon große Programmvielfalt nochmals erweitert.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit) beginnt heute um 18.55 Uhr und die Vorberichte starten kurze Zeit vorher. Wenn Ihr Euch neu anmeldet, dann seid Ihr mit dem Gratismonat am Start.

Fußball heute live: BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit im kostenlosen LIVE-STREAM von DAZN

Ihr habt bei Sky die Möglichkeit, das Duell zwischen dem BVB und Zenit in einer Konferenzschaltung zu sehen. Das geht via Sky Go, Sky Ticket oder dem regulären Pay-TV-Sender Sky Sport 1 (HD). Wenn Ihr aber die vollen 90 Minuten Fußball heute live anschauen wollt, dann kommt Ihr an DAZN nicht vorbei.

Müsst Ihr aber auch nicht, denn: DAZN schenkt Euch die ersten 30 Tage, Ihr müsst im ersten Monat nichts bezahlen und bekommt die komplette DAZN-Programmvielfalt gratis - so auch BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit.

Fußball heute live bei BVB gegen Zenit um 18.55 Uhr - DAZN macht es möglich. Damit Ihr auch wisst, worauf Ihr Euch einlasst, könnt Ihr hier die zwei Bezahlmodelle sehen, die es bei DAZN nach dem Gratismonat gibt:

Das Monatsabo: DAZN für 11,99 Euro . Der Betrag wird Euch monatlich abgebucht. Ihr könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen.

DAZN für . Der Betrag wird Euch abgebucht. Ihr könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen. Die DAZN-Jahreskarte: DAZN-Jahreskarte für einmalig 119,99 Euro .

DAZN-Jahreskarte für . Eure Ersparnis: Mit der DAZN-Jahreskarte spart Ihr insgesamt 24 Euro im Jahr.

Wenn Ihr BVB gegen Zenit, also Fußball heute nicht im LIVE-STREAM auf Eurem Laptop schauen wollt, dann ladet Euch die kostenlose DAZN-App für Euer Endgerät herunter:

Fußball heute live im TV: BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit im Fernsehen sehen?

Das Free-TV hält seit einiger Zeit keine Rechte mehr an der Übertragung der Champions League im frei empfangbaren deutschen Fernsehen. Früher haben das ZDF oder auch Sat1 noch Spiele live gezeigt, mittlerweile ist das nicht mehr der Fall.

Während DAZN ein reiner Streamingsender ist (den Ihr aber auch via Smart-TV und DAZN-App empfangen könnt), bietet Sky die Option, Fußball live im Pay-TV anzuschauen. Allerdings teilt sich Sky mit DAZN die Übertragungsrechte an der Königsklasse.

Sky zeigt / überträgt die Partie BVB vs. Zenit heute nicht in voller Länge, dafür aber als Teil der Sky-Konferenz. Selbiges gilt für die beiden Streamingsender Sky Go und Sky Ticket. Wenn Ihr Fußball heute live und in voller Länge schauen wollt, dann müsst Ihr heute zu DAZN wandern. Dort könnt Ihr mit dem Smart-TV oder via Vodafone HD per Kabel dabei sein.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit heute im TV und LIVE-STREAM: Alle Links zu den Übertragungen

BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit live... ... im TV ... bei DAZN am Smart-TV und via Vodafone HD per Kabel ... im LIVE-STREAM ... auf DAZN ... im LIVE-TICKER ... bei Goal ... als Highlightvideo ... bei DAZN

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Vorbericht zu BVB vs. Zenit

Nicht relevant? Entgegen der Ansage des Trainers will Borussia Dortmund bei Zenit St. Petersburg mit seinem Rumpfkader den Gruppensieg einfahren.

Dortmund/St. Petersburg (SID) Die ungemütliche 34-Stunden-Reise in die eisige Zarenresidenz ist am Ende doch noch eine Mission Gruppensieg geworden. Zwar hatte Lucien Favre den ersten Platz im Handstreich für "nicht relevant" erklärt - aber ein paar Tage später ist alles anders: Borussia Dortmund will mit seinem Rumpfkader bei Zenit St. Petersburg am Dienstag (18.55 Uhr/DAZN) rotieren und siegen. Und das so sicher wie möglich.

"Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen, sonst bräuchten wir erst gar nicht in den Flieger steigen", betonte Sportdirektor Michael Zorc. Auch Favre zeigte sich geläutert. Denn im Champions-League-Fernduell mit (ein Punkt weniger) geht es im Corona-Hotspot um Millionen und einen potenziell einfacheren Achtelfinalgegner.

"Flughafen - Hotel - Spiel - Flughafen", so beschrieb der BVB den pandemiegerechten "Blasen"-Plan für die beiden 1700-km-Strecken. Einige Spieler kommen auf dem Zahnfleisch daher. "Es tut manchmal weh, auch während der Spiele, wir müssen uns einfach durchbeißen", sagte der selbst angeschlagene Nationalspieler Emre Can: "Wir können es nicht ändern, dass es so viele Spiele gibt."

Umso ärgerlicher, dass ein umstrittener Elfmeter den BVB den Sieg gegen Lazio (1:1) kostete. Somit kommt dem Spiel bei Zenit noch sportliche Bedeutung zu, es können nicht alle geschlauchten Stars eine Pause bekommen. "Wir müssen aufpassen, die Rotation bleibt sehr wichtig in dieser Situation", warnte jedoch Favre.

Acht Profis sind angegriffen und fehlen, besonders hart ist weiterhin die Abwesenheit des norwegischen Starstürmers Erling Haaland. Gegen Rom und bei (1:1) hat der BVB keinen Weg gefunden, seinen Ausnahmetorjäger auch nur annähernd zu ersetzen. Marco Reus und Julian Brandt scheiterten an der Aufgabe.

"Wir haben in der Mannschaft nicht so viele, wenn Haaland ausfällt", sagte Can, Torhüter Roman Bürki aber hat schon eine Idee: "Ich bin froh, dass wir unseren kleinen Mouki noch haben."

Youssoufa Moukoko, 16, ist zumindest ein klassischer Stürmer. Er könnte in St. Petersburg den Nigerianer Celestine Babayaro als jüngsten Spieler der Champions-League-Geschichte ablösen. Die Hoffnung auf eine Rückkehr von Innenverteidiger Manuel Akanji (Knieprobleme) und Europameister Raphael Guerreiro (Muskelbeschwerden) erfüllte sich nicht.

"Egal, wer reinkommt, alle wollen immer Gas geben", sagte Can. Auch bei den angesagten minus drei bis minus sechs Grad Celsius. Nach einem Trainingsplatz haben sich die Dortmunder erst gar nicht umgeschaut: Einerseits wegen Corona-Bedenken, andererseits waren die Optionen ohnehin gefroren.

Möglicherweise, das könnte dem BVB in die Karten spielen, wird von Zenit nicht mehr die allergrößte Gegenwehr kommen: Die Champions League war eine einzige Enttäuschung, nicht mal auf die besteht noch eine Chance. "Jetzt müssen wir uns auf die russische Liga konzentrieren", forderte Trainer Sergej Semak.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellung zu BVB bei Zenit

Aufstellung Zenit:

Kerzhakov - Sutormin, Prokhin, Rakytskyy, Douglas - Ozdoev, Barrios - Kuzyaev, Azmoun, Malcom - Driussi

Aufstellung BVB (Borussia Dortmund):

Hitz - Piszczek, Hummels, Can - Passlack, Bellingham, Witsel, Schulz - Hazard, Reus, Brandt

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Zenit St. Petersburg vs. BVB (Borussia Dortmund) und die Gruppentabelle

Platzierung Team Spiele Tordifferenz Punkte 1. BVB 5 +6 10 2. Lazio Rom 5 +4 9 3. 5 -2 7 4. Zenit 5 -8 1

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Opta-Fakten vor der Partie BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit