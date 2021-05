Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: 1. FC Köln vs. Holstein Kiel in der Relegation

In der Bundesliga-Relegation spielen heute der 1. FC Köln und Holstein Kiel das Hinspiel. Alles zur Übertragung von Fußball im TV und LIVE-STREAM.

Welches ist das 18. Team für die neue Bundesliga-Saison 2021/22? Der 1. FC Köln und Holstein Kiel duellieren sich in der Relegation um diesen Platz. Heute findet um 18.30 Uhr das Hinspiel statt.

Die Kölner haben sich am letzten Spieltag mit einem Heimsieg gegen Schalke auf Tabellenplatz 16 geschoben, Kiel hingegen verlor gegen Darmstadt und musste sich mit Platz drei in der 2. Bundesliga zufrieden geben. Nun wollen beide Teams in der Relegation erfolgreich sein, um künftig erstklassig zu kicken.

Die Relegation wird heute mit dem Hinspiel im Kölner RheinEnergie-Stadion gestartet, am Samstag gehts dann weiter mit dem Rückspiel in Kiel.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: 1. FC Köln vs. Holstein Kiel in der Relegation - alle Infos zur Übertragung der vollen 90 Minuten. Hier findet Ihr alle Details zur ganzen Relegationsangelegenheit.

1. FC Köln vs. Holstein Kiel in der Relegation: Das Fußballspiel auf einen Blick

Begegnung 1. FC Köln - Holstein Kiel Datum Mittwoch, 26. Mai 2021 | 18.30 Uhr Stadion RheinEnergie-Stadion, Köln Wettbewerb Bundesliga-Relegation, Hinspiel

Fußball heute live im TV: So wird die Relegation (1. FC Köln vs. Holstein Kiel) übertragen

Die Frage aller Fragen, wenn es um die Relegation zur Bundesliga geht ist die nach der Übertragung der vollen 90 Minuten zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel. Wo wird das Spiel heute im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

In der regulären Saison zeigte Sky alle Samstagsspiele und die Partien, die am Sonntag um 15.30 Uhr und 18 Uhr angepfiffen wurden. DAZN übertrug alles, was sich am Freitagabend, Montagabend und sonntags um 13.30 Uhr abspielte. Und: Ein paar wenige Spiele wurden auch live im Free-TV gezeigt. Übrigens: In der neuen Saison hat DAZN noch mehr Rechte an der Bundesliga.

1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute live im Free-TV sehen: Geht das?

Die Relegation zur höchsten deutschen Spielklasse wird heute Abend um 18.30 Uhr mit dem Hinspiel in Köln gestartet und am Samstag gegen 20 Uhr vorbei sein. Wenn Ihr die beiden Fußballspiele live im TV sehen wollt, dann könnt Ihr das allerdings nicht im Free-TV sehen. Denn kein einziger deutscher Sender, der frei empfangbar ist, hält die Rechte an der Relegation.

Das war auch schon im vergangenen Jahr so. Das Relegationsspiel zwischen Köln und Kiel wird nicht im ZDF, der ARD oder etwa RTL gezeigt / übertragen. Die Übertragungsrechte liegen bei einem Streamingsender, der sich DAZN nennt.

Das bedeutet auch, dass das Duell heute nicht live im Pay-TV bei Sky zu sehen sein wird. Auch wenn Sky die Bundesliga und auch die 2. Bundesliga im Programm hat, so ist die Relegation doch nochmal etwas anderes.

In der Relegation 2020 setzte sich Werder Bremen knapp gegen den 1. FC Heidenheim durch und blieb dadurch erstklassig.

Fußball heute live im TV: So seht Ihr die Relegation im Fernsehen

Keine Free-TV-Übertragung zur Relegation, kein Sky bei Holstein Kiel gegen 1. FC Köln und auch keine andere Möglichkeit, im Fernsehen live mit von der Partie zu sein? Denkste. 1. FC Köln vs. Holstein Kiel wird heute vom Streamingsender DAZN im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen.

Der Kanal hält die Rechte an allen Spielen zwischen dem 16. der Bundesliga und dem Dritten der 2. Liga am Saisonende, auch letztes Jahr war das so. Um DAZN auf dem TV-Bildschirm zu nutzen, könnt Ihr beim analogen TV-Sender DAZN 1 mit dabei sein oder aber den Smart-TV mit der regulären DAZN-App ausstatten. Alle Details zur Übertragung folgen im nächsten Abschnitt.

Fußball heute im LIVE-STREAM: 1. FC Köln vs. Holstein Kiel in der Relegation

DAZN zeigt das Fußballspiel 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute im LIVE-STREAM und über DAZN 1 auch im Fernsehen. Doch wie sieht die Übertragung beim Ismaninger Streamingsender aus und was könnt Ihr von dem Sender erwarten?

Fußball heute im LIVE-STREAM auf DAZN: Die Relegation zwischen Köln und Kiel

Moderator: Daniel Herzog

Kommentator: Jan Platte

Experte: Ralph Gunesch

Vorberichte ab 18:00 Uhr

Anstoß um 18:30 Uhr

30 Minuten vor Anpfiff geht es los mit den Vorberichten auf DAZN. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Ausgangslage, zum Favoriten, der Formkurve und dem Personal, das beide Teams in die Relegation schicken. Die vollen 90 Minuten seht Ihr dann auf DAZN im LIVE-STREAM auf Eurem Wunschgerät - sei es TV-Bildschirm, Laptop, Tablet, Smartphone.

DAZN kostet für Euch erstmal nichts, denn der Streamingsender schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat und liefert 30 Tage Sportgenuss umsonst nach Hause. Hier findet Ihr das DAZN-Programm.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: 1. FC Köln vs. Holstein Kiel in der Relegation

1. FC Köln gegen Holstein Kiel live ... ... im TV ... auf DAZN (nur Smart-TV) ... im LIVE-STREAM ... auf DAZN ... im LIVE-TICKER ... bei Goal

1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute live: Die letzten Duelle in der Relegation

JAHR Bundesligist Zweitligist HINSPIEL RÜCKSPIEL 2009 Energie Cottbus 1. FC Nürnberg 0:3 0:2 2010 1. FC Nürnberg FC Augsburg 1:0 2:0 2011 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 1:0 1:1 2012 Hertha BSC Fortuna Düsseldorf 1:2 2:2 2013 TSG 1899 Hoffenheim 1. FC Kaiserslautern 3:1 2:1 2014 Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth 0:0 1:1 2015 Hamburger SV Karlsruher SC 1:1 2:1 n.V. 2016 Eintracht Frankfurt 1. FC Nürnberg 1:1 1:0 2017 VfL Wolfsburg Eintracht Braunschweig 1:0 1:0 2018 VfL Wolfsburg Holstein Kiel 3:1 1:0 2019 VfB Stuttgart 1. FC Union Berlin 2:2 0:0 2020 Werder Bremen 1. FC Heidenheim 0:0 2:2

1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute live: Die Aufstellung zur Relegation

Aufstellung 1. FC Köln:

Horn - Schmitz, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Özcan - Wolf, Hector, Jakobs - Duda

🚨 Die #effzeh-Startelf ist da 🚨



LIVE dabei sein mit dem FC-Radio und dem FC-Liveticker in der App ⤵

🤖 Android: https://t.co/HarMiXbSm7

🍎 Apple: https://t.co/4Gb5hIrnCH

___

Die FC-Startelf vor #KOEKSV wird präsentiert von @GaffelKoelsch. pic.twitter.com/g8qZAMuZvH — 1. FC Köln (@fckoeln) May 26, 2021

Aufstellung Holstein Kiel:

Gelios - Neumann, Wahl, Komenda, van den Bergh - Porath, Ignjovski, Hauptmann - Lee - Bartels, Serra