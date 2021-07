Heute Abend steigt das EM-Finale zwischen Italien und England im Wembley! So wird Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen.

Das Finale der Europameisterschaft beginnt bald! Italien spielt gegen England im Wembley-Stadion in London, in dem heute 60.000 Zuschauer zugelassen sind

Selten war ein Finale so kontrovers. Zum einen sind da die trotz explodierender Corona-Zahlen 60.000 zugelassenen Zuschauer, zum anderen spielte England bei diesem Wettbewerb quasi nur zuhause. Und dann wäre da noch die Schwalbe Raheem Sterlings im Halbfinale gegen Dänemark und das Fehlverhalten der englischen Fans während der Spiele. Bleibt Italien davon unbeeindruckt? Für die meisten gehen die Italiener favorisiert in das EM-Finale.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird Italien vs. England übertragen. Goal hat alle Informationen und die Aufstellungen beider Teams.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Italien vs. England im Überblick

Begegnung Italien - England ( im Goal-LIVE-TICKER ) Wettbewerb Europameisterschaft, Finale Datum Sonntag, 11. Juli 2021 Anstoß 21 Uhr Ort Wembley Stadium, London

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird Italien vs. England übertragen

Wir haben gute Nachrichten für alle Fußballfans, denn jedes Spiel der Europameisterschaft wird live und in voller Länge im TV und LIVE-STREAM übertragen. Das heutige Finale zwischen Italien und England wird auch im Free-TV laufen, denn die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD und das ZDF besitzen Übertragungsrechte.

Der Pay-TV-Sender MagentaTV hat ebenso Übertragungsrechte und wird das EM-Finale auch zeigen.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird Italien vs. England im Free-TV übertragen

Das EM-Finale wird heute vom ZDF live übertragen. Das Zweite Deutsche Fernsehen wird ab 20.15 Uhr auf Sendung gehen. Beim ZDF gibt es eine große Überraschung, denn erstmals seit einigen Jahren wird das Finale nicht von Bela Rethy kommentiert. Oliver Schmidt hat das Vertrauen des Senders ausgesprochen bekommen und darf erstmals ein großes Finale kommentieren. An seiner Seite nimmt Sandro Wagner als Experte Platz. Der Trainer des Regionalligisten SpVgg Unterhaching wurde für seine Kommentare gelobt.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird Italien vs. England im Pay-TV übertragen

MagentaTV zeigt Italien gegen England live im Pay-TV. Dafür müsst Ihr natürlich zunächst den Sender abonniert haben und einen entsprechenden Receiver besitzen. Kleiner Hinweis: MagentaTV ist nicht MagentaSport, hierfür ist ein anderes Abonnement von Nöten.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird Italien vs. England im LIVE-STREAM übertragen

Das ZDF bietet in der ZDF-Mediathek und auf zdf.de einen kostenlosen LIVE-STREAM an. Diesen seht Ihr am PC oder am Laptop ganz normal über den Browser, auf dem Handy oder dem Tablet nach Download einer App.

MagentaTV wird heute Abend auch einen LIVE-STREAM anbieten. Der Stream wird ebenfalls kostenpflichtig sein.

EM 2021, Finale: Italien vs. England im kostenlosen LIVE-TICKER

Ihr seid gerade unterwegs und habt nicht mehr genügend Datenvolumen für den Stream? Dann verfolgt die Partie über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal. Fast in Echtzeit bekommt Ihr dort alles Wichtige über die Europameisterschaft mit. Zusätzlich gibt es Interessante Statistiken rund um das Endspiel – schaut mal rein!

EM 2021 live sehen: Die Aufstellung zu Italien vs. England

