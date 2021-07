EM-Finale im ZDF: Darum kommentiert Bela Rethy heute nicht

Das Finale eines großen Turniers läuft im ZDF, aber Bela Rethy kommentiert nicht? So wird es heute bei Italien vs. England sein. Das sind die Gründe.

Heute steigt das Finale der EM 2021 in London. Das ZDF überträgt die Partie zwischen Italien und England, aber Bela Rethy kommentiert nicht. Warum ist das so?

Bela Rethy gehört bei Fußball- und anderen Sportübertragungen im ZDF seit Jahrzehnten zum Inventar. Der gebürtige Wiener wird nicht von allen Fans gemocht, das trifft aber nahezu auf alle Kommentatoren zu.

Seit 1996 kommentierte Rethy jedes Finale eines großen Turniers, das im ZDF gezeigt wurde. Damals begann alles mit dem Golden Goal durch Oliver Bierhoff gegen Tschechien in Wembley. Zum 25-jährigen Jubiläum im traditionsreichen Londoner Stadion wird es heute aber nicht kommen, denn Rethy wurde von seinem Sender nicht für die Finalübertragung ausgewählt.

Bela Rethy wird das EM-Finale heute Abend nicht kommentieren. Goal erklärt die Gründe.

EM 2021, Finale: Darum kommentiert Bela Rethy nicht

Am Freitag ließ das ZDF die Katze aus dem Sack: Bela Rethy wird das EM-Finale zwischen Italien und England nicht kommentieren. Zuletzt hatte es im Laufe des Turniers immer wieder heftige Kritik am gebürtigen Österreicher mit ungarischen Wurzeln gegeben, da er oft die Spieler verwechselte.

Doch das war - zumindest offiziell - nicht der Grund. Der Sender begründete die Entscheidung mit Rethys Einsatz bei den in zwei Wochen beginnenden Olympischen Spielen in Tokio. Der 64-Jährige müsse früher nach Japan reisen, um sich der dortigen Quarantäne zu unterziehen.

EM 2021, Finale: Wer kommentiert stattdessen im ZDF?

Als Ersatz für Rethy schickt das ZDF heute Abend Oliver Schmidt ins Rennen. Für den 49-Jährigen ist es das erste Endspiel bei einem Fußballturnier, das er begleiten darf. Seit der WM 2010 in Südafrika ist Schmidt als Kommentator bei großen Turnieren mit dabei, ein Finale sprang jedoch noch nie heraus - diese durfte stets Rethy kommentieren.

Neben Schmidt wird der ehemalige Bundesligaprofi Sandro Wagner heute Abend als Co-Kommentator fungieren. Wagner war in den vergangenen Monaten bereits beim Streamingdienst DAZN als Experte im Einsatz, für die EM holte ihn dann das ZDF an Bord.

EM 2021, Finale: Wie geht es mit Bela Rethy weiter?

Bela Rethy wird - wie bereits erwähnt - in diesem Sommer auch noch Olympia für das ZDF begleiten. Danach geht es für ihn erst einmal ganz normal weiter. Sein Vertrag beim ZDF läuft noch bis zur WM im kommenden Jahr in Katar. Danach verabschiedet sich Rethy in den Ruhestand.

EM 2021, Finale: Welche großen Spiele kommentierte Bela Rethy?

In seiner langen Laufbahn als Sportreporter war Rethy seit einem Vierteljahrhundert die Stimme des ZDF bei Finals. Die Endspiele der großen Turniere werden meist abwechselnd zwischen ARD und ZDF aufgeteilt. So kam Rethy nicht in den Genuss, das WM-Finale 2014 zwischen Deutschland und Argentinien zu kommentieren. Allerdings war es seine Stimme, die das denkwürdige 7:1 der deutschen Mannschaft im Halbfinale gegen Brasilien begleitete.

Sein erstes Finale als Kommentator wurde gleich zu einem historischen Spiel. 1996 schoss Oliver Bierhoff mit dem ersten Golden Goal der Fußballgeschichte die deutsche Mannschaft zum EM-Titel gegen Tschechien. Rethys legendärer Kommentar, der zunächst nur aus einem lauten Ruf des Namens des tschechischen Torwarts Kouba bestand, ist allen Fans bestens bekannt. Aber auch das bittere WM-Finale 2002 gegen Brasilien begleitete Rethy.

Folgt die Aufteilung der Finals weiter dem bisherigen Rhythmus, wird für den in jungen Jahren in Brasilien lebenden Rethy kein weiteres Finale dazukommen. Denn nachdem das ZDF mit Rethy das WM-Finale 2018 übertrug, sollte 2022 wieder die ARD an der Reihe sein.