Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: FC Bayern München vs. PSG

Das Finale der UEFA Champions League steigt in Lissabon! Der FC Bayern spielt gegen PSG und wir verraten, wo Fußball heute live übertragen wird.

Fußball heute live - das Endspiel der UEFA steht an! Der französische Meister trifft auf den Deutschen Meister, PSG vs. . Um 21 Uhr ertönt in Lissabon der Anpfiff zum Kampf um den Henkelpott.

Der FC Bayern München setzte sich im Semifinale der Königsklasse gegen PSG-Ligakonkurrent Lyon mit 3:0 durch, hatte dabei aber mehr Mühe, als viele Fans zunächst vermuteten. Doch eine Einzelaktion von Serge Gnabry brachte das Team von Hansi Flick auf die Erfolgsspur.

Sichtlich weniger Mühe hatte die Tuchel-Truppe aus Paris mit Bundesligist . Die Sachsen hatten bei der 0:3-Niederlage gegen das Starensemble um Neymar, Mbappe und Co. wenig bis nichts zu melden. Doch wie sieht das nun gegen den FC Bayern aus?

Ihr wollt Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Dann informieren wir Euch hier zu den Übertragungsmöglichkeiten im Fernsehen und im Internet.

Fußball heute live: FC Bayern München vs. PSG im Finale der Champions League

Duell FC Bayern München - PSG ( ) Datum Sonntag, 23. August 2020 || 21 Uhr Ort Estadio da Luz, Lissabon LIVE-TICKER Goal



Fußball heute live im TV: FC Bayern München vs. PSG

Im Halbfinale zwischen dem FC Bayern München und gab es nur eine einzige Option, wie Ihr Fußball live im TV schauen konntet. Das ändert sich nun, denn heute wird das Endspiel der Champions League gleich auf zwei Kanälen übertragen. Wir stellen Euch beide Optionen kurz vor.

Fußball heute live im TV beim ZDF sehen: FC Bayern München vs. PSG

Erstmals in dieser Champions-League-Saison wird eine Begegnung - in diesem Fall das Finale FC Bayern München vs. PSG - live im Free-TV gezeigt / übertragen. Das liegt daran, dass das ZDF das Endspiel ins Programm integriert hat.

Voraussetzung dafür war, dass eine deutsche Mannschaft in das Endspiel von Lissabon kommt. Das hat der deutsche Rekordmeister geschafft und deswegen ist das Zweite heute live an Bord.

Fußball wird also ab 20.15 Uhr live im TV beim ZDF übertragen. Hier folgen ein paar Details zur Übertragung der vollen 90 Minuten heute live im TV.

Übertragungsbeginn: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Moderator: Jochen Breyer

Jochen Breyer Kommentator: Bela Rethy

Fußball heute live im TV bei Sky schauen: FC Bayern München vs. PSG

Der FC Bayern München spielt gegen PSG im Finale der Champions League und die zweite Option findet Ihr Pay-TV, nämlich bei Sky. Bei Sky braucht Ihr allerdings ein Abo, um Fußball heute zu sehen.

Habt Ihr ein solches nicht, dann müsst Ihr entweder live im TV im ZDF mit dabei sein. Alternative: Fußball wird heute auch im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen - dafür kommen gleich vier Optionen infrage.

Fußball heute im LIVE-STREAM: FC Bayern München vs. PSG

Ihr habt keine Gelegenheit, das Fußballspiel zwischen Bayern München und PSG heute live im TV zu sehen? Dann könnt Ihr gleich mehrere Optionen in Erwägung ziehen, um die vollen 90 Minuten keinesfalls live zu verpassen. Wir stellen Euch vor, wo FC Bayern München vs. PSG heute im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Fußball heute im LIVE-STREAM bei DAZN: FC Bayern München vs. PSG

DAZN, der Ismaninger Streamingsender, hält ebenfalls Rechte an der Übertragung der UEFA Champions League heute live im Stream. Dort wird Fußball heute ebenfalls live gezeigt / übertragen.

DAZN strahlt die Champions League im LIVE-STREAM aus, das Finale zwischen Bayern München und PSG wird zwar nicht exklusiv übertragen, aber in voller Länge begleitet. Fußball heute live im Stream bei DAZN? Das klappt!

Übertragungsbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Per Mertesacker

Bei DAZN gibt es für jeden Neukunden einen Gratismonat - 30 Tage lang kann der Service kostenfrei ausprobiert und das LIVE-STREAM-Programm genossen werden.

Fußball heute im LIVE-STREAM bei Sky: FC Bayern München vs. PSG - Sky Go und Sky Ticket

Ihr wollt keinen Gratismonat bei DAZN? Dann könnt Ihr FC Bayern München vs. PSG heute auch im LIVE-STREAM von Sky Go und Sky Ticket anschauen. Diese beiden Kanäle sind vom Pay-TV-Sender Sky ins Leben berufen worden, beide haben Ihr Vor- und Nachteile.

Sky Go könnt Ihr nur verwenden, wenn Ihr ein reguläres Abonnement bei Sky gibt. Ohne dieses habt Ihr keine Chance auf einen LIVE-STREAM zum Champions-League-Finale. Hier könnt Ihr Euch auf der Homepage von Sky ein Abo sichern.

Sky Ticket hingegen hat den Vorteil, dass Ihr FC Bayern München vs. PSG heute live im Stream schauen könnt, ohne dass Ihr Euch an ein langfristiges Sky-Abo bindet. Hier gibt es alle Pakete von Sky Ticket in der Übersicht.

Fußball heute im LIVE-STREAM des ZDF: FC Bayern München vs. PSG

Fußball kommt heute auch noch im LIVE-STREAM des ZDF. Das Zweite hat die Rechte an der Übertragung der Champions League, da mit dem FC Bayern München ein deutsches Team im Finale steht.

Hier geht es direkt zum LIVE-STREAM des ZDF.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: FC Bayern München vs. PSG - Übersicht