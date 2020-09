Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Sevilla live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung des UEFA Supercup

Der Champions-League-Sieger trifft auf den Gewinner der Europa League. Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Sevilla am Donnerstag live?

Traditionell trifft zum Saisonstart der amtierende Sieger der UEFA auf den Gewinner des letztjährigen Europa-League-Wettbewerbs. Im UEFA Supercup stehen sich am 24. September um 21 Uhr der und der gegenüber.

Die Münchner gewannen in der abgelaufenen Saison das Triple, bestehend aus , und Königsklasse. Im Endspiel gegen entschied ein Treffer von Kingsley Coman das Spiel zu Gunsten der Mannschaft von Coach Hansi Flick.

Auf der Gegenseite ist EL-Spezialist Sevilla wieder einmal der große Wurf gelungen. Das Finale auf deutschem Boden gegen Inter Mailand gewannen die Spanier knapp mit 3:2. Gegen den FCB ist das Team von Ex-Real-Trainer Julen Lopetegui aber der Außenseiter. Der UEFA Supercup steht an. Wer gewinnt das Spiel und sichert sich den ersten Titel der noch jungen Saison?

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Sevilla live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung des UEFA Supercup - hier bekommt Ihr Details.

FC Bayern München vs. FC Sevilla: Die Übertragung des UEFA Supercup 2020

Duell FC Bayern München vs. FC Sevilla Datum Donnerstag, 24. September 2020 | 21.00 Uhr Ort Puskas Arena, Budapest (Ungarn) Zuschauer ca. 20.000 Fans

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Sevilla live im TV? Alle Informationen zur Übertragung

Donnerstagabend und zwei europäische Schwergewichte treffen aufeinander, um um den Supercup zu kämpfen. Doch wer zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten von FC Bayern München vs. FC Sevilla live im TV?

Eines vorab: Der FC Bayern München und der FC Sevilla können nicht nur live im Fernsehen, sondern auch im Internet angeschaut werden.

Sky zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Sevilla live im TV

Der FC Bayern München trifft auf den FC Sevilla und der Unterföhringer TV-Sender Sky ist live und in voller Länge im Fernsehen mit dabei. Die Übertragungsrechte rund um die Champions League und die sagen vor, dass der Pay-TV-Kanal den Supercup zeigen darf.

Am Donnerstag wird das Spiel in Budapest um 21 Uhr angepfiffen. Hier bekommt Ihr alle Details rund um die Übertragung von FC Bayern München vs. FC Sevilla live bei Sky im TV.

Übertragungsbeginn : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Kanal : Sky Sport 1 (HD)

: Sky Sport 1 (HD) Moderator : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Experte : Lothar Matthäus

: Lothar Matthäus Kommentator: Wolff Fuss

Um bei Sky Fußball live im deutschen Fernsehen zu sehen, braucht Ihr ein gültiges Abonnement bei Sky. Dafür gibt es verschiedene Pakete, die Ihr auf der Sky-Homepage anschauen könnt.



Zeigt / überträgt das Free-TV FC Bayern München vs. FC Sevilla live?

Nein, lautet hier die ganz klare Antwort: Bayern gegen Sevilla gibt es nicht im deutschen Fernsehen zu sehen - zumindest nicht im Free-TV.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Sevilla im LIVE-STREAM? Die Übertragung online

Ihr wisst nun Bescheid: Wenn Ihr live in Budapest vor Ort sein wollt, um den UEFA Supercup zwischen dem FC Bayern München und dem FC Sevilla live und in voller Länge im TV sehen wollt, dann ist Sky Euer Ansprechpartner Nummer eins.

Im Internet gibt es allerdings auch Alternativen, bei denen Ihr keine Sekunde lang verpasst.

DAZN zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Sevilla im LIVE-STREAM

Der Ismaninger Streamingdienst DAZN, der sich mit Sky die Übertragungsrechte der Champions League teilt, zeigt / überträgt ebenfalls live im Stream, wenn der FC Bayern München und der FC Sevilla aufeinandertreffen.

Bei DAZN könnt Ihr ab 20.30 Uhr mit dabei sein, wenn die Vorberichte zum Supercup beginnen. Um 21 Uhr ertönt dann auch hier bei DAZN der Anpfiff zum LIVE-STREAM. Hier bekommt Ihr noch einen Überblick über Details der Übertragung:

Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Ralph Gunesch

Gute Nachrichten für alle, die sich für DAZN entscheiden: Die Übertragung von FC Bayern München vs. FC Sevilla wird im LIVE-STREAM von DAZN kostenlos übertragen, sofern Ihr kein Kunde beim Sender seid.



Mit dem Gratismonat, den jeder Neukunde bei DAZN geschenkt bekommt, seid Ihr kostenfrei in Budapest mit dabei und könnt dann noch weitere 30 Tage lang Fußball und anderen Live-Sport genießen. Hier gibt es einen Überblick über das Programm.

Übrigens: Ihr könnt FC Bayern München vs. FC Sevilla auch bei DAZN anschauen - live im Fernsehen, versteht sich. Einfach die DAZN-App auf dem Smart-TV installieren und losstreamen.

Sky zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Sevilla im LIVE-STREAM

Die Übertragungsrechte für den Supercup liegen bei DAZN und bei Sky - beide Kanäle strahlen die vollen 90 Minuten Bayern München gegen Sevilla live aus. Sky hat nicht nur die Übertragung im deutschen Fernsehen parat, sondern auch zwei Optionen für einen LIVE-STREAM.

Sky Go ist die erste Option, wie der Supercup am Donnerstag live im Stream gezeigt / übertragen wird. Bei Sky Go könnt Ihr problemlos reinzappen, wenn Ihr ein Abonnement bei Sky habt. Sollte dies nicht der Fall sein, dann könnt Ihr nicht kurzfristig reagieren und den Supercup live dort anschauen.

Mit einem gültigen Abonnement bekommt Ihr Zugang über einen PIN und eine Kennzahl, danach ist die Supercup-Übertragung im LIVE-STREAM ganz einfach zu finden.

Alternativ bietet Sky aber auch das Sky Ticket an! Dieses könnt Ihr erwerben, wenn Ihr kein langfristiges Abonnement bei Sky habt, sondern nur für einen Monat oder vielleicht sogar nur einen Tag Kunde sein wollt.

Das Ticket hat natürlich den großen Vorteil, dass Ihr flexibler seid. Hier gibt's alle Informationen zu den Preisen. Auf beiden Kanälen (Sky Go und Sky Ticket) seht Ihr die gleichen Bilder wie im TV.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Sevilla live? Die Highlights auf DAZN sehen

Ihr habt keine Chance, FC Bayern München vs. FC Sevilla live im TV oder LIVE-STREAM zu sehen? Dann könnt Ihr ganz einfach die besten Szenen der Partie im Supercup rückwirkend anschauen.

Die Highlights des UEFA Supercups gibt es nämlich schon 40 Minuten nach der Partie auf DAZN zu sehen. DAZN zeigt alle Spiele, die der Sender in voller Länge überträgt, auch in einem Highlightclip.

Auch hier gilt: Der Gratismonat hilft Euch dabei, alle Inhalt auf DAZN kostenlos zu sehen. Und: Ihr könnt nicht nur die Highlights, sondern auch das ganze Spiel nochmal ansehen.



Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Sevilla live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung in der Übersicht

FC Bayern München vs. FC Sevilla (UEFA Supercup) live.... ... im TV Sky ... im LIVE-STREAM DAZN, Sky Go, Sky Ticket ... im LIVE-TICKER Goal ... verpasst? Die Highlights DAZN

