Fußball heute live im TV: So läuft FC Bayern München gegen FC Chelsea

Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League: Bayern München empfängt Chelsea. Goal verrät, wo die Partie heute live im TV übertragen wird.

Der trifft auf den in der . Die Partie wird heute um 21 Uhr in der Allianz Arena angepfiffen.

Nach dem 3:0-Auswärtssieg der Münchner an der Stamford Bridge steht der Kurs klar auf Viertelfinale. Im besagten Hinspiel netzen Gnabry (2 Tore) und Lewandowski für den deutschen Rekordmeister. Der Königstransfer der Blues, Timo Werner, darf heute nicht auflaufen. Die Champions League wird ab dem Viertelfinale im Turniermodus in ausgespielt, pro Runde gibt es nur noch ein K.-o.-Spiel. Das Finale steigt am 23. August in Lissabon.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo Bayern vs. Chelsea heute live im TV übertragen wird. Wer wissen will, wo und wann jedes Spiel der Champions League übertragen wird, findet alle Informationen dazu in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Fußball heute live im TV: So wird FC Bayern München gegen FC Chelsea übertragen – die Details

Wettbewerb UEFA Champions League (Achtelfinal-Rückspiel) Datum 8. August 2020 Uhrzeit 21 Uhr Ort Allianz Arena LIVE-TICKER zu Bayern gegen Chelsea Hier entlang!

Für die diesjährige Champions-League-Saison konnten sich der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte sichern. Das bedeutet, dass es die Königsklasse leider nicht im Free-TV zu sehen gibt. Wer die Übertragungsrechte für das Spiel zwischen München und Chelsea erhalten hat, verraten wir Euch jetzt.

Den Zuschlag für die Übertragung hat Sky bekommen. Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring hatte Erstwahlrecht für die Übertragung des Achtelfinals und zeigt Bayern vs. Chelsea live und in voller Länge. Die Partie wird auf Sky Sports 2 HD laufen. Um Sky heute live im TV sehen zu können, müsst Ihr den Sender kostenpflichtig abonniert haben.

Sky bietet aktuell das "Sky-Q-Sportpaket" an. Für 17,50 Euro im Monat bekommt Ihr unter anderem die Champions League und Formel 1 zu sehen. Für die TV-Übertragung schickt Sky Euch einen Receiver zu. Für alle weiteren Infos haben wir hier einen Link zur Webseite von Sky.

Wer noch keinen Sky-Receiver hat, der kann sich das Spiel auch im LIVE-STREAM von Sky ansehen. Der Sender bietet dazu genau zwei legale Möglichkeiten an, um die Champions League im Stream sehen zu können: Die Apps Sky Go und Sky Ticket. Beide Apps gibt es als kostenlosen Download in den jeweiligen Stores. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Sky Go ist in jedem Abo-Paket von Sky enthalten. Alles, was Ihr benötigt, sind die Zugangsdaten – und schon kann es losgehen!

Sky Ticket ist für alle Zuschauer gedacht, die kein Sky-Abonnent sind und es in Zukunft auch nicht werden wollen. Für 29,99 Euro im Monat erhaltet Ihr Zugang zu sämtlichen Sky-Übertragungen in diesem Paket. Der Vorteil ist, dass Ihr hier jederzeit kündigen könnt. Alle weiteren Infos dazu findet Ihr hier.

Quelle: imago images / M. Donato

Ihr habt am Samstagabend keine Zeit? Kein Problem, der Streamingdienst DAZN lädt die Highlights der Partie schon kurz nach Spielschluss hoch. Wer will, der kann sogar das ganze Spiel im Re-Live sehen.

Auf DAZN wird die Champions League auch live übertragen, heute Abend zum Beispiel das Spiel zwischen dem und . Als Neukunde ist der Stream für Euch kostenlos – schaut mal rein!

Fußball heute live im TV: FC Bayern München vs. FC Chelsea und die Mannschaftsaufstellung

Aufstellung FC Bayern München:

Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies – Thiago, Goretzka - Gnabry, Müller, Perisic – Lewandowski

Aufstellung FC Chelsea:

Caballero - James, Christensen, Zouma, Emerson - Barkley, Kante, Kovacic - Hudson-Odoi, Abraham, Mount

