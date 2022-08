Am Sonntag runden der VfL Bochum und der FC Bayern den dritten Bundesliga-Spieltag ab. Aber wo wird das live übertragen?

Der 3. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 endet am Sonntag in Bochum: Der VfL hat dort heute den Rekordmeister FC Bayern München zu Gast. Los geht es um 17.30 Uhr.

Die Bayern sind mal wieder der klare Favorit auf die Meisterschaft und wollen ihren elften Titel in Serie einfahren. Mit zwei Siegen (6:1 in Frankfurt und 2:0 gegen Wolfsburg) ist dieses Unterfangen bestens gestartet, heute will die Elf von Trainer Julian Nagelsmann in Bochum nachlegen.

Bayern und Bochum - da war doch was in jüngerer Vergangenheit? Genau! Im Februar schlug der VfL die Münchener am 22. Spieltag der Vorsaison sensationell mit 4:2 und lag zur Halbzeit sogar mit 4:1 vorne. Erleben wir am Sonntag vielleicht wieder eine Überraschung an der Castroper Straße?

Fußball heute live: VfL Bochum vs. FC Bayern München. In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung des Spiels.

Fußball heute live: VfL Bochum vs. FC Bayern im TV und LIVE-STREAM - die Eckdaten zum Spiel

Begegnung VfL Bochum - FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga, 3. Spieltag Anpfiff Sonntag, 21. August, 17.30 Uhr Stadion Vonovia-Ruhrstadion, Bochum

Fußball heute live: Gibt es einen LIVE-STREAM zu Bochum vs. FC Bayern?

Das Bundesligaspiel VfL Bochum vs. FC Bayern München wird natürlich live im STREAM übertragen. Verantwortlich dafür ist DAZN.

Getty

Der Streamingdienst zeigt alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga live, das Duell zwischen Bochum und den Bayern ist exklusiv bei DAZN zu sehen. Sky überträgt die Partie also nicht.

Bochum vs. Bayern heute im LIVE-STREAM: Die Übertragung

Sender : DAZN

: DAZN Vorberichte ab: 16.45 Uhr

16.45 Uhr Anpfiff : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Kommentator : Lukas Schönmüller

: Lukas Schönmüller Reporter: Sascha Bacinski

Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 16.45 Uhr mit Moderator Alex Schlüter und Experte Sebastian Kneißl. Kommentiert wird die Partie dann von Lukas Schönmüller.

VfL Bochum vs. FC Bayern: Fußball heute live im TV sehen

Auch für eine Übertragung von Bochum gegen Bayern im TV ist DAZN Euer Sender des Vertrauens. Nur hier könnt Ihr das Spiel live sehen.

Möglichkeit Nummer eins für den Fernseher ist es, auf Eurem Smart-TV die DAZN-App zu installieren. Dort müsst Ihr Euch dann einfach nur anmelden und schon seht Ihr das Spiel auf dem großen Bildschirm.

Lösung Nummer zwei sind die beiden linearen TV-Kanäle von DAZN (DAZN 1 und DAZN 2), die mittlerweile ohnehin auch in der App verfügbar sind. Wenn Ihr die Kanäle über verschiedene Partner hinzubucht, seid Ihr nicht auf eine Internetverbindung angewiesen, alle Informationen dazu erhaltet Ihr unter diesem Link.

Bochum gegen Bayern seht Ihr heute ab 16.45 Uhr auf DAZN 1. Die Übertragung dort ist komplett identisch mit jener im Stream.

Bochum gegen Bayern heute live auf DAZN sehen: Was kostet ein Abo?

Um Bochum gegen Bayern heute sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN. Eine kostenlos Live-Übertragung im Free-TV gibt es nicht.

Die Kosten für DAZN liegen im Monatsabo bei 29,99 Euro pro Monat, hier könnt Ihr ganz bequem monatlich wieder kündigen. Wer sich sicher ist, das ganze Jahr DAZN sehen zu wollen, für den ist das Jahresabo die perfekte Wahl. Hier bindet Ihr Euch zwar gleich für zwölf Monate, zahlt aber mit 24,99 Euro pro Monat etwas weniger. Alle Infos zur Anmeldung bei DAZN findet Ihr noch einmal HIER.

Übrigens hat DAZN noch viel mehr zu bieten als nur die Bundesliga. Auch fast alle Spiele der Champions League seht Ihr mit einem DAZN-Abo live, ebenso wie die Serie A, LaLiga, Ligue 1, den FA Cup oder auch viele Länderspiele. Und neben Fußball gibt es unter anderem auch noch die NBA, die NFL, Darts und Handball auf DAZN.

Fußball heute live: Die Highlights von Bochum gegen Bayern kostenlos sehen

Die besten Szenen von Bochum vs. Bayern seht Ihr logischerweise zuerst in der Nachberichterstattung bei DAZN.

Wer kein DAZN-Abo hat, der muss sich aber auch nicht lange gedulden, ehe er die Highlights der Partie kostenlos im Free-TV verfolgen kann. In den dritten Programmen der ARD (zum Beispiel WDR, BR, MDR ...) werden die Sonntagsspiele der Bundesliga nämlich immer sonntags um 21.45 Uhr in Zusammenfassungen gezeigt, Stichwort Sportschau. Dort seht Ihr dann heute natürlich auch alles Wichtige zu Bochum gegen Bayern.

Fußball heute live: Die Übertragung von VfL Bochum vs. FC Bayern im Überblick