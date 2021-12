FSV Zwickau vs. 1. FC Saarbrücken: TV, LIVE-STREAM und Co. – die Übertragung der 3. Liga heute

An diesem Wochenende steht in der 3. Liga der 18. Spieltag auf dem Programm. Hierbei stellt das Match FSV Zwickau vs. 1. FC Saarbrücken am Freitag um 19.00 Uhr den Auftakt dar. Somit kommt es in der GGZ Arena zum Kräftemessen zwischen dem 14. und dem Sechsten, die bisher 21 und 27 Punkten holten. Die Hausherren absolvierten allerdings einen Liga-Auftritt weniger.

Der FSV Zwickau fuhr am 29. November zum Abschluss der 17. Runde ein 2:2 bei Türkgücü München ein. Im bislang letzten Heimspiel gelang dem Team von Joe Enochs ein 2:0 gegen Havelse. Damit siegten die Sachsen zum dritten Mal binnen weiteren fünf ungeschlagenen Partien.

Warenkorb schätzen und Freude schenken: #Konsum Zwickau und der #FSVZwickau erfüllen Deinem Verein einen Weihnachtswunsch 👉 https://t.co/K1wxFi6iBy pic.twitter.com/llNSVvJHKA — FSV Zwickau (@FSVZwickau) November 28, 2021

Der 1. FC Saarbrücken tankte zuletzt dank zwei Siegen Selbstvertrauen. Die von Uwe Koschinat trainierte Mannschaft setzte sich in Verl mit 4:2 und am 27. November zuhause gegen Viktoria Berlin mit 2:0 durch. In der 3. Liga 2020/2021 entschied Zwickau beide Begegnungen gegen Saarbrücken für sich.

Heute um 19.00 Uhr eröffnet die Begegnung zwischen dem FSV Zwickau und dem 1. FC Saarbrücken die 18. Runde in der 3. Liga. GOAL versorgt Euch mit sämtlichen Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Startformationen.

FSV Zwickau vs. 1. FC Saarbrücken heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: FSV Zwickau vs. 1. FC Saarbrücken Datum: Freitag, 3. Dezember 2021 Uhrzeit: 19.00 Uhr Stadion: GGZ Arena (Zwickau)

FSV Zwickau gegen 1. FC Saarbrücken heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Senderechte für die 3. Liga sehen vor, dass die Drittsender des Ersten Begegnungen davon ausstrahlen. Daher könnt Ihr an jedem Spieltag einige Matches im Free-TV mitverfolgen. Angesichts dessen stellt sich die Frage: Was gilt für die Übertragung des Spiels FSV Zwickau gegen den 1. FC Saarbrücken?

FSV Zwickau – 1. FC Saarbrücken heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL hat in dieser Hinsicht nichts Gutes zu berichten. Und zwar deshalb, weil Magenta Sport die alleinigen Rechte für das Match Zwickau gegen Saarbrücken besitzt. Die Drittsender der ARD übertragen grundsätzlich ausschließlich Drittliga-Spiele, die samstags um 14.00 Uhr stattfinden. Und selbst für diese Begegnungen hält der Pay-TV-Sender Magenta Sport teilweise die Exklusivrechte.

FSV Zwickau vs. 1. FC Saarbrücken heute live im TV bei Magenta Sport

Das bedeutet für Euch: Wenn Ihr die Partie FSV Zwickau – 1. FC Saarbrücken live mitverfolgen wollt, müsst Ihr vorher einen Vertrag abschließen. Dafür stehen ein Monats- und ein Jahresabo zur Verfügung. Für letztere Option müsst Ihr mehr Geld auf einmal ausgeben, aber dafür spart Ihr monatlich 4,95 bis rund 7 Euro. Hierbei hängt die Ersparnis von Eurem Telekom-Status ab. Für einen Kunden kostet das Jahresabo rund 60 Euro und somit 5 Euro monatlich. Wenn Ihr Euch hingegen für ein Monatsabo entscheidet, legt Ihr 9,95 Euro auf den Tisch. Für Nicht-Telekom-Kunden ist der Unterschied größer. Denn: Der Preis für den Jahresvertrag beträgt 120 Euro und damit 10 Euro pro Monat. Für einen einzelnen Monat müsst Ihr hingegen 16,95 Euro ausgeben.

Hier versorgt Euch Magenta Sport mit allen Infos zu seinen Paketen. Das Angebot des Bezahlsenders umfasst alle Drittliga-Spiele und Ihr könnt diese in voller Länge mitverfolgen. Wenn Ihr Euch samstags für kein bestimmtes Match interessiert und Euch einen Überblick über die dritthöchste Spielklasse verschaffen wollt, ist Euch ebenso geholfen. Damit seht Ihr ab 14.00 Uhr die wichtigsten Szenen aller Begegnungen. Zusätzlich liefert Euch Magenta Sport die Frauen-Bundesliga ins Haus. Überdies kommen Basketball-Liebhaber in den Genuss der Euroleague sowie der BBL. Zudem sind die HBL und die DEL Teile des Angebots. Doch schreibt Euch nun die Eckdaten zur Übertragung von FSV Zwickau – 1. FC Saarbrücken auf:

Übertragungsbeginn: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Spielbeginn: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Moderatorin: Stefanie Blochwitz

Stefanie Blochwitz Kommentator: Markus Herwig

Markus Herwig Experte: Martin Lanig 1. FC Saarbrücken - Viktoria Berlin - Pressekonferenz nach dem Spiel (17... https://t.co/XvjurQCKY7 via @YouTube — 1. FC Saarbrücken (@ersterfcs) November 28, 2021

FSV Zwickau – 1. FC Saarbrücken heute im LIVE-STREAM sehen

Ein Abonnement bei Magenta Sport lohnt sich auch dann, wenn Ihr keinen Fernseher habt. Das liegt daran, dass der Bezahlanbieter alle Sportereignisse ebenso per LIVE-STREAM ausstrahlt. Für Euch bedeutet das außerdem, dass Ihr mit einer passenden Internetverbindung Zwickau vs. Saarbrücken von überall aus mitverfolgen könnt. Hierbei ist es völlig egal, ob Ihr einen PC, ein Notebook, ein Smartphone oder ein Tablet parat habt. Überdies habt Ihr mithilfe einer Kooperation mit OneFootball die Möglichkeit, Euch einzelne Partien anzusehen. Ihr müsst hierfür die App der Fußball-Plattform herunterladen und 2,99 Euro bezahlen.

FSV Zwickau vs. 1. FC Saarbrücken: Die 3. Liga im LIVE-TICKER

Ihr beabsichtigt kein Geld auszugeben, habt kein passendes Internet zur Hand oder nicht genügend Zeit? Keine Sorge, denn auch in diesen Fällen ist Euch geholfen. GOAL bietet Euch einen LIVE-TICKER zu FSV Zwickau – 1. FC Saarbrücken mit allen Höhepunkten an. Damit informieren wir Euch zu allen Treffern, Torchancen, Ein- und Auswechslungen sowie Gelben und Roten Karten. Um das Ganze noch praktischer zu gestalten, senden wir Euch Push-Benachrichtigungen.

FSV Zwickau gegen 1. FC Saarbrücken im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Im Pay-TV: Magenta Sport Im LIVE-STREAM: Magenta Sport / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

FSV Zwickau vs. 1. FC Saarbrücken heute live sehen: Die Aufstellungen zur 3. Liga

Die Startformationen folgen rund eine Stunde vor dem Anstoß.