Zwei Sterne sind auf der Vorderseite des WM-Trikots der DFB-Frauen zu finden. Was haben sie zu bedeuten? Wir klären auf.

Deutschland will Weltmeister werden - das gilt vor jedem WM-Turnier bei den Frauen wie bei den Männern. Vor dem Frauen-Turnier in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) ist das nicht anders. Und auch das Auftreten des Teams von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird optisch dem der Männer bei der WM 2022 in Katar ähneln.

Denn beide Mannschaften treten im ähnlich designten schwarz-weißen Trikot auf - mit einem kleinen Unterschied: Während bei den Männern auf der Vorderseite über dem Wappen mit dem Adler vier Sterne zu erkennen sind, sind es bei den Frauen nur zwei.

Warum ist das so - oder anders gefragt: Wofür stehen die zwei Sterne auf dem Trikot von Deutschlands Frauen? GOAL hat die Antwort für Euch!

Frauen-WM: Wofür stehen die zwei Sterne auf dem Trikot von Deutschland?

Auf den Trikots der deutschen Nationalteams, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, waren nicht immer die Sterne über dem Wappen zu sehen. Bei den Männern gibt es sie erst seit 1994, bei den Frauen seit 2003.

Jahr Weltmeister Finale 1991 USA 2:1 vs. Norwegen 1995 Norwegen 2:0 vs. Deutschland 1999 USA 5:4 (0:0) n.E. vs. China 2003 Deutschland 2:1 n.V. vs. Schweden 2007 Deutschland 2:0 vs. Brasilien 2011 Japan 3:1 (2:2) n.E. vs. USA 2015 USA 5:2 vs. Japan 2019 USA 2:0 vs. Niederlande

Doch was haben sie zu bedeuten? Ganz einfach: Die Anzahl der Sterne entspricht der Anzahl der gewonnenen WM-Titel. Die DFB-Frauen wurden 2003 erstmals Weltmeister - und durften unter anderem als Belohnung einen ersten Stern auf der Vorderseite ihres Trikots platzieren. Da ihnen 2007 die Titelverteidigung gelang und danach kein weiterer WM-Erfolg hinzugekommen ist, sieht man aktuell zwei Sterne auf dem DFB-Trikot.

Bis 2003 waren übrigens noch drei Sterne auf dem Frauen-Trikot - weil sie für die drei WM-Titel der Männer in den Jahren 1954, 1974 und 1990 standen.